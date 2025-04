Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại Việt Nam

Trong tuần qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an Quý I/2025, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, trong đó, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra tại Việt Nam; chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước… đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4, 01/5…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Công an góp phần khắc phục hậu quả nặng nề do trận động đất gây ra tại Myanmar

Trong tuần qua, khi giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cần phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần "giúp bạn như giúp mình", coi "thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình". Chấp hành nghiêm túc các quy định trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên trong Đoàn và phương tiện trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân cùng xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng vũ trang Việt Nam.

Chú trọng phát triển khoa học, công nghệ trong các học viện, trường CAND

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2025 các học viện, trường CAND, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các nhà trường và đơn vị chức năng thuộc Bộ cần cập nhật các thông tin từ mô hình tổ chức đảng, tổ chức bộ máy CAND để từ đó đặt ra những vấn đề liên quan đối với công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng phát triển khoa học, công nghệ trong các học viện, trường CAND; đổi mới công tác tuyển sinh; tăng cường quản lý cán bộ, giáo viên; phát triển đảng; củng cố cơ sở vật chất; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập trung các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND

Tuần qua, Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy CATW và các đơn vị khối xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó tập trung các nhiệm vụ phục vụ cho lộ trình của Đại hội Đảng các cấp trong CAND; các nhiệm vụ phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND

Triển khai thực hiện Đề án kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản

Tại Hội nghị giao ban công tác Quý I/2025 hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Lãnh đạo Bộ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC, đặc biệt tham mưu huy động sự vào cuộc của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương. Khẩn trương rà soát, đề xuất, hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật PCCC & CNCH, các thông tư, nghị định, văn bản cần sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tiễn. Tập trung tổ chức sơ kết các kế hoạch, chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực PCCC. Chủ động triển khai thực hiện Đề án kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản khi Đề án được ban hành...

Đảm bảo triển khai công tác đặc xá theo đúng kế hoạch đề ra

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đặc xá năm 2025 tại Hà Nội.

Kiểm tra công tác đặc xá năm 2025 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Trại giam Thanh Xuân và các trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt cho phạm nhân, cán bộ, chiến sỹ thấy rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá; tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá để tránh nhầm lẫn, sót lọt; chuẩn bị điều kiện tổ chức Lễ công bố đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, chú ý rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người đặc xá lần này…