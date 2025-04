Ứng phó mức thuế 46% từ Mỹ, Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm việc đầu cơ nâng giá

Chiều 4/4, Bộ Công an tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Bộ Công an cũng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I năm 2025. Cụ thể, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, phát biểu khai mạc Họp báo.

Các phương án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai thực hiện liên tục, hiệu quả. Hầu hết các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm nguồn như tội phạm ma túy được kéo giảm và các tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội cũng giảm sâu so với cùng kỳ.

Như giết người giảm 36,75%, cố ý gây thương tích giảm 19,42%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 17,18%... và so với Quý IV/2024, tội giết người giảm 20,08%, cố ý gây thương tích giảm 30,99%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 35,84%...

Công an cả nước phát hiện hơn 7.200 vụ, hơn 13.200 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 80kg heroin, 562kg và hơn 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp, 539 kg cần sa (giảm 23,16% số vụ, 10,69% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024); Phát hiện 222 vụ, 437 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ (giảm 12,6% số vụ và 20,98% số đối tượng so với Quý IV/2024)...

Công an cả nước cũng nhanh chóng tiếp nhận và triển khai các thủ tục hành chính liên quan các nhóm nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành đảm bảo thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Trong đó, thực hiện thí điểm phân cấp cho công an địa phương tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu toàn quốc, rút ngắn thời gian tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong Quý đã tiếp nhận 132.681 hồ sơ, gồm 85,46% trực tuyến; hoàn thành cấp 99.559 Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó 64,2% trực tuyến.

Bố trí 785 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các xã; thiết lập đường dây nóng thường trực tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Cảnh sát giao thông để kịp thời hướng dẫn, xử lý sự cố tại các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trên hệ thống…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2025, Bộ Công an xác định tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trọng tâm là các kế hoạch của Bộ Công an về triển khai sắp xếp, tổ chức lại công an cấp xã và cấp tỉnh.

Lực lượng công an sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Đáng chú ý, liên quan việc Mỹ công bố áp thuế 46% đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ nâng giá, gây mất ổn định kinh tế, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư..., đảm bảo niềm tin thị trường, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, công an cả nước tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững an ninh các vùng chiến lược và các thành phố lớn…

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế, trong đó Việt Nam chịu mức 46%. Ông Trump cũng cho biết sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ, từ ngày 5/4. Tức là tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ đều phải chịu mức thuế nhập khẩu chung 10% này. Sau đó, kể từ ngày 9/4, các đối tác thương mại lớn nhất của nước này sẽ chịu thuế đối ứng ở mức cao hơn.