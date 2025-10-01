Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ tư, ngày 01/10/2025 17:14 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp

Thế Anh Thứ tư, ngày 01/10/2025 17:14 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.
Hôm nay (1/10), tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, nhiều câu hỏi, ý kiến đến từ bà con nông dân đã được giải đáp.

Tại Điễn đàn này, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã cùng trả lời các vấn đề nóng đang được người nông dân quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, chuyên gia nông nghiệp đặt vấn đề: Hiện, chi phí logictics của chúng ta rất cao, căn cơ là do hạ tầng logictics, hạ tầng sản xuất của chúng ta còn manh mún. Như Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ, hàm lượng hưởng lợi trong doanh số xuất khẩu còn nhỏ, khiêm tốn.

Đến giai đoạn sắp tới, chúng ta cần nghiên cứu, hiến kế đầu tư các như khu chợ của Phuket ở Thái Lan quy định 51% sản phẩm OCOP, đây là mô hình của một Việt kiều đầu tư làm rất bài bản. Tất cả các khách trong nước và quốc tế khi đến Thái Lan đều qua chợ này để mua bán, rất sầm uất. Bộ Công Thương cần nghiên cứu để làm khu chợ này giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm OCOP hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, chuyên gia nông nghiệp.

Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, chính phủ vừa ban hành Nghị định số 205/2025/NĐ-CP ngày 17/7/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị định mới bổ sung các chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên sẽ được hưởng các ưu đãi từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình liên quan.

Ngoài ra, các dự án hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học công nghệ được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho máy móc thiết bị, sản phẩm mẫu, phần mềm, đào tạo, tư vấn, sáng chế và sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chuyên gia và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực công nghệ cũng được hỗ trợ tới 70% kinh phí.

Về đào tạo nhân lực, Nghị định bổ sung quy định hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước cho sinh viên xuất sắc, giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nguồn hỗ trợ đến từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các chương trình đào tạo nhân lực khác.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Nghị định bổ sung ba điều khoản mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực môi trường, pháp lý và kiểm định chất lượng.

Cụ thể, dự án phát triển khu công nghiệp hỗ trợ và cụm liên kết ngành được hưởng ưu đãi bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên cũng được hưởng các hỗ trợ tương tự.

Về hỗ trợ pháp lý, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên được tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định 205 cũng quy định hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho nhiều hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm, bao gồm: thuê phòng thử nghiệm, thử nghiệm mẫu, kiểm nghiệm hàng hóa mới, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch, cũng như các chi phí liên quan đến đo lường, hiệu chuẩn phương tiện đo.

Về chính sách ưu đãi đầu tư, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi thuế cùng các chính sách đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, chuyên gia nông nghiệp.

Cũng tại Diễn đàn, Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng nêu ra vấn đề, làm thế nào để mình giới thiệu được với thế giới những sản phẩm nông nghiệp? Khi giới thiệu rồi, bà con sẽ làm. Bản thân tôi đã viết thành sách, dạy nhiều nghề cho bà con rồi. Rất mong các đồng chí lãnh đạo đi thăm các cơ sở của chúng tôi, bởi Bộ quyết định mô hình nào làm được. Nhưng, muốn làm gì đều phải có doanh nghiệp, mà cần Bộ gợi ý thì các doanh nghiệp bắt tay vào thì mới làm được.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, kinh tế thị trường cần phải tuân thủ quy luật của thị trường. Nếu chúng ta bắt đầu từ nhu cầu của một thị trường nào đó, trong nước hay quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lấy ví dụ như: Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ.. như bác Lân Hùng nói, thì chúng ta cần có quy trình làm sao nắm bắt được nhu cầu thị trường đó, cần bao nhiêu, quy cách thế nào.

Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm như đã nêu có lẽ mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.

Ở góc độ ngành Công Thương, Nông nghiệp và cả Hội Nông dân, chúng ta phải làm tốt góc độ truyền thông. Mình phải đi nắm nhu cầu các nước xem hộ cần những gì, nhu cầu gì chúng ta có thể đáp ứng theo hoàn cảnh.

Ở chiều ngược lại, mình có tiềm năng, thế mạnh ở sản phẩm nào, chúng ta cần quảng bá cái đó. Tôi đề nghị ngành Công Thương, Báo Công Thương bắt đầu từ sau sự kiện này, chúng ta quảng bá thật nhiều các sản phẩm sinh học có tiềm năng và thế mạnh, trước hết chúng ta phải chiêu thương trước đã.

Tôi đề nghị báo Nông thôn Ngày nay, báo Nông nghiệp Việt Nam quảng bá nhiều về những sản phẩm này.

Và đặc biệt, có thể với ta là đặc sản, nhưng với thị trường khác lại chưa chắc. Do đó, chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu về mặt sản lượng đến đâu, quy cách thế nào thì mới có hiệu quả. Chứ chúng ta chỉ mang cái mà ta có chứ không phải bán ra thị trường thứ họ cần, điều đó không hề dễ.

