Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tin tức
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 10:19 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Luật Điều ước Quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại của lãnh đạo cấp cao

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 31/10/2025 10:19 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Luật Điều ước Quốc tế sửa đổi bổ sung quy định đặc thù, rút gọn hơn thủ tục ký kết điều ước quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại, hoạt động của Lãnh đạo cấp cao.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế trước Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung đối với 22 trong tổng số 80 điều của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, bổ sung mới 2 điều, bãi bỏ 2 điều; sửa đổi, bổ sung 2 điều của Luật Tổ chức Chính phủ.

Việc xây dựng dự án Luật là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục các hạn chế, vướng mắc là “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện Luật Điều ước quốc tế.

Trong đó tập trung kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước theo các nghị quyết liên quan ban hành thời gian qua; bổ sung quy định đặc thù, rút gọn hơn thủ tục ký kết điều ước quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo cấp cao; quy định về trình tự, thủ tục rút gọn cho ký kết điều ước quốc tế về vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài; làm rõ một số quy định trong Luật Điều ước quốc tế để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Phạm Thắng

Việc sửa đổi Luật nhằm kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề mà Bộ Chính trị vừa ban hành; đồng thời hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong ký kết điều ước quốc tế; khắc phục các “điểm nghẽn” trong Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu chính trị, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Hồ sơ dự án Luật đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu 13 nhóm thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhận thấy, nội dung dự thảo Luật phù hợp với nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng; quán triệt, bám sát yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật; cơ bản bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Ủy ban tán thành với việc sửa đổi, bổ sung các quy định để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm, biện pháp xử lý trong trường hợp các quy định về thời hạn nêu trên không được tuân thủ; có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về kiểm tra, thẩm định điều ước quốc tế , theo hướng gộp quy trình thẩm định và kiểm tra điều ước quốc tế để giảm bớt quy trình, thủ tục.

Về phân cấp, phân quyền, có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định để bảo đảm phân cấp, phân quyền rõ ràng, đúng đối tượng, phạm vi trong thực tiễn triển khai.

Tham khảo thêm

Đại biểu Quốc hội lo giới trẻ đắm chìm trong thế giới ảo với 'tổng tài bá đạo'

Đại biểu Quốc hội lo giới trẻ đắm chìm trong thế giới ảo với "tổng tài bá đạo"

'Nóng' vấn đề bạo lực học đường trên nghị trường Quốc hội

"Nóng" vấn đề bạo lực học đường trên nghị trường Quốc hội

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Cần coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Cần coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chuyên gia an ninh mạng: Lừa đảo bằng AI, Deepfake đang lan rộng ở Việt Nam, người dùng cần “chậm lại một nhịp”

Trong tọa đàm về "An ninh mạng và phát triển xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số" do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, "Tech Lady" Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Giám đốc Maketing của Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS - đã chia sẻ về những rủi ro ngày càng gia tăng của Deepfake, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hình thức tấn công mạng mới, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp người dùng tự bảo vệ mình trong kỷ nguyên số.

Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tin tức
Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?

Tin tức
Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
9

Tin tức
2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào

Tin tức
Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào

Đọc thêm

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Đông Tây - Kim Cổ

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Gói ghém cuộc sống trong 'nhà' 10m2 ở phố cổ Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Gói ghém cuộc sống trong "nhà" 10m2 ở phố cổ Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lúc nóng giận
Thế giới

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lúc nóng giận

Thế giới

Đây là điều hiếm thấy, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, giới truyền thông Mỹ đã có thể nhìn rõ tương lai...

Video phát biêu của Chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
Video

Video phát biêu của Chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC
Thể thao

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell đã chỉ ra hạn chế của Hà Nội FC sau trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2025/2026.

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã
Xã hội

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã

Xã hội

Tại Lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam, ngày 2/11, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực 2 (tỉnh Điện Biên) cho biết, có 3 gia đình đã tự nguyện hiến đất để xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam.

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng
Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng

Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Nhân dân cùng tên Xuân Bắc đều giữ vị trí quan trọng: Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, người kia là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng
Văn hóa - Giải trí

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi về hưu, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng trải lòng về lần phẫu thuật thứ hai, hé lộ tình trạng sức khỏe và những thay đổi trong cuộc sống sau điều trị.

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tỉnh Tuyên Quang sở hữu tiềm năng lớn với tổng đàn trâu, bò hơn 391.000 con, trong đó có nhiều giống bò chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế chăn nuôi vẫn đang bị kìm hãm bởi tư duy manh mún, nhỏ lẻ và thị trường tiêu thụ bấp bênh. Để "lột xác", việc xây dựng các chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm được xác định là chìa khóa then chốt.

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
6

Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện, nguồn tin của báo Dân Việt vừa cho biết.

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ
Pháp luật

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ

Pháp luật

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, trong khoảng 1 năm, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 23 bản án dân sự của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đánh giá chứng cứ.

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu
Nhà nông

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu

Nhà nông

Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn dâng cao khiến khu vực Đồng Tháp Mười chìm trong biển nước. Tây Ninh ghi nhận hơn 2.200ha lúa bị ngập, gần 1.000ha mất trắng; trong khi tại Đồng Tháp, mực nước lũ vượt đỉnh lịch sử năm 2000, hàng trăm hecta lúa và cây ăn trái bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm
Nhà nông

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm

Nhà nông

Trên những thửa ruộng bậc thang trồng lúa xanh mướt ở thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Lâm Bình trước đây) người dân kết hợp trồng lúa với nuôi cá chép ruộng. Nuôi cá chép ngon trong ruộng lúa bậc thang là mô hình tận dụng hiệu quả diện tích canh tác, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho bà con.

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô
Nhân ái

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô

Nhân ái

Nhiều năm nay, nhà ăn 0 đồng nằm trong con phố nhỏ Phương Mai đã trở nên thân thuộc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai và nhiều viện xung quanh đây.

3 lý do nào khiến Lưu Bang không 'ra tay' với Lã Hậu?
Đông Tây - Kim Cổ

3 lý do nào khiến Lưu Bang không "ra tay" với Lã Hậu?

Đông Tây - Kim Cổ

Một người cơ trí như Lưu Bang lại không thể nhận ra dã tâm của Lã Hậu hay sao?

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Lai Châu Ngày Mới

Liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan (Bình Lư, Lai Châu) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân sở tại tham dự. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã về dự và chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan.

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn
Media

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Media

Mưa lớn kéo dài khiến đường ven biển Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.000 m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông tê liệt.

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch
Nhà nông

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch

Nhà nông

Mô hình trồng lê VH6 theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mã Pì Lèng (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp cây sinh trưởng tốt mà còn tạo cảnh quan hài hòa với không gian du lịch. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho nông dân vùng Cao nguyên đá.

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tour trực thăng tại TP.HCM sẽ được khai thác lại từ tháng 12 tới. Điểm mới của tour là sẽ khám phá TP.HCM, biển Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao. Đây là sản phẩm độc đáo, góp phần khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân 'cố thủ' xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA
Thể thao

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

Thể thao

2 trận đấu liên tiếp, Vương Văn Huy mắc lỗi dẫn tới những bàn thua, khiến SLNA vuột đi những điểm số đáng tiếc. Rõ ràng, hậu vệ 24 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý.

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng
Xã hội

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng

Xã hội

Đến ngày 2/11, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng, các bác sĩ đang dốc toàn lực cứu chữa.

Thứ cây quý hiếm'cây sách Đỏ' suýt tuyệt chủng đang sống 'bình yên' ở một khu rừng Thanh Hóa
Nhà nông

Thứ cây quý hiếm"cây sách Đỏ" suýt tuyệt chủng đang sống "bình yên" ở một khu rừng Thanh Hóa

Nhà nông

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 1-11 cho biết nhóm cây hạt trần quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện năm 2011 (địa phận rừng Quan Hóa trước đây) hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, 'giật' liên tiếp hai giải thưởng danh giá
Xã hội

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, "giật" liên tiếp hai giải thưởng danh giá

Xã hội

Cộng đồng Toán học quốc tế đang xôn xao sau khi nhà Toán học 34 tuổi người Trung Quốc Vương Hồng cùng lúc được vinh danh ở hai giải thưởng danh giá, được xem là “chỉ dấu” cho khả năng giành Huy chương Fields – phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Toán học.

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m
Media

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m

Media

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến nước lũ dâng nhanh, làm nhiều khu dân cư ở các xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, có nơi gần 2m.

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng
Media

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Media

Nhiều căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng sau khi dòng nước lớn từ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt bất ngờ vỡ, tràn về vùng hạ du. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt
Media

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt

Media

Theo ghi nhận vào sáng ngày 2/11, khi nước vừa rút nhiều du khách nước ngoài vẫn đổ về Hội An tham quan, trải nghiệm phố cổ sau lụt.

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này
Văn hóa - Giải trí

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black thông báo mình đã được ra viện và đang chờ ngày thực sự hồi phục để được phục vụ khán giả.

Người dân đề nghị làm rõ tính pháp lý của hồ chứa nước ở trang trại gà ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Người dân đề nghị làm rõ tính pháp lý của hồ chứa nước ở trang trại gà ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Tuy Phong xả ra tối 1/11.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

5

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác