Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Luật Điều ước Quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại của lãnh đạo cấp cao

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế trước Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung đối với 22 trong tổng số 80 điều của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, bổ sung mới 2 điều, bãi bỏ 2 điều; sửa đổi, bổ sung 2 điều của Luật Tổ chức Chính phủ.

Việc xây dựng dự án Luật là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục các hạn chế, vướng mắc là “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện Luật Điều ước quốc tế.

Trong đó tập trung kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước theo các nghị quyết liên quan ban hành thời gian qua; bổ sung quy định đặc thù, rút gọn hơn thủ tục ký kết điều ước quốc tế đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo cấp cao; quy định về trình tự, thủ tục rút gọn cho ký kết điều ước quốc tế về vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài; làm rõ một số quy định trong Luật Điều ước quốc tế để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật.



Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Phạm Thắng

Việc sửa đổi Luật nhằm kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề mà Bộ Chính trị vừa ban hành; đồng thời hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong ký kết điều ước quốc tế; khắc phục các “điểm nghẽn” trong Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu chính trị, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Hồ sơ dự án Luật đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhận thấy, nội dung dự thảo Luật phù hợp với nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng; quán triệt, bám sát yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật; cơ bản bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Ủy ban tán thành với việc sửa đổi, bổ sung các quy định để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm, biện pháp xử lý trong trường hợp các quy định về thời hạn nêu trên không được tuân thủ; có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về kiểm tra, thẩm định điều ước quốc tế , theo hướng gộp quy trình thẩm định và kiểm tra điều ước quốc tế để giảm bớt quy trình, thủ tục.

Về phân cấp, phân quyền, có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định để bảo đảm phân cấp, phân quyền rõ ràng, đúng đối tượng, phạm vi trong thực tiễn triển khai.