Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Chỉ một nút nhấn đã chuyển 8.800 tỷ đồng cho 40.000 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Media Quốc hội

Giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết chỉ sau 4 tháng hoạt động, các chỉ tiêu về số việc và số tiền do Quốc hội giao đều đã vượt, ngay cả với những đại án phức tạp, có giá trị thi hành án đặc biệt lớn như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát.

Thành công này đến từ việc thay đổi toàn diện phương thức hoạt động của hệ thống thi hành án dân sự theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số. Hiện nay, các phần mềm như ra quyết định thi hành án điện tử, biên lai điện tử đã đi vào hoạt động hiệu quả. Cụ thể, đã có 75.455 quyết định được ban hành qua phần mềm và hơn 375.000 biên lai điện tử được phát hành, tương ứng số tiền thu được là 33.700 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bộ trưởng dẫn chứng vụ án Vạn Thịnh Phát, nơi chỉ với một nút nhấn hệ thống đã chuyển hơn 8.800 tỷ đồng vào tài khoản của hơn 40.000 trái chủ, thay thế cho quy trình thủ công phức tạp trước đây.



"Sự thay đổi về chuyển đổi số đã làm thay đổi toàn bộ phương thức hoạt động của thi hành án dân sự", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã thống nhất quản lý vật chứng tại một kho duy nhất của cơ quan công an. Ảnh: Media Quốc hội

Các phần mềm ra quyết định thi hành án điện tử, biên lai điện tử đã đi vào hoạt động, phát hành hàng chục nghìn quyết định và hàng trăm nghìn biên lai điện tử với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bảo vệ chủ trương sắp xếp lại hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo mô hình khu vực, giảm cấp trung gian, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết sau 4 tháng vận hành, những khó khăn ban đầu đã được khắc phục và hoạt động phối hợp với các cơ quan tố tụng như tòa án, viện kiểm sát vẫn diễn ra chặt chẽ, không có vướng mắc.

Đại biểu Quốc hội nêu tình trạng giả bệnh tâm thần để trốn trách nhiệm hình sự

Mô hình này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, báo cáo Bộ Chính trị và được đánh giá là một chủ trương đúng đắn, hướng tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng của các đại biểu về các vấn đề như thu hồi tài sản công nghệ số, tài sản mã hóa; vai trò của chính quyền địa phương; kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng văn phòng thi hành án.

Một điểm mới đáng chú ý là việc đổi tên gọi "Thừa phát lại" thành "Thừa hành viên" để trở nên phổ thông và dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, dự thảo luật cũng quy định rõ phạm vi xã hội hóa hoạt động thi hành án.

Theo đó, thừa hành viên được áp dụng các biện pháp bảo đảm như phong tỏa tài khoản, tài sản nhưng chưa được áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án vốn thuộc về quyền lực công.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng một vật chứng phải di chuyển qua nhiều kho, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã thống nhất quản lý vật chứng tại một kho duy nhất của cơ quan công an, giúp quy trình trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn.

Quang cảnh phiên thảo luận sáng 11/11. Ảnh: Media Quốc hội

Về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo đồng tình với chủ trương mở rộng xã hội hóa lĩnh vực này, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương.

Dự thảo luật đã mở rộng phạm vi hoạt động của văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực có nhu cầu lớn và thường xuyên như tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, bản quyền tác giả. Tuy nhiên, việc mở rộng phải đảm bảo nguyên tắc vừa tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia, vừa tăng cường quản lý nhà nước để tránh lạm dụng.

Riêng các chuyên ngành nhạy cảm như ADN, tài liệu kỹ thuật số, dấu vết đường vân, phạm vi giám định ngoài công lập chỉ giới hạn trong tố tụng hình sự do liên quan trực tiếp đến quyền con người.

Đối với đề xuất mở rộng xã hội hóa sang các lĩnh vực như môi trường, dược phẩm, an toàn thực phẩm, Bộ Tư pháp cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn do số vụ việc giám định trong các lĩnh vực này hiện còn rất thấp.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và cam kết sẽ tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hai dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.