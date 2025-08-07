Bộ trưởng Bộ Y tế: Cơ sở y tế cần xanh môi trường, sạch nhiễm khuẩn, đẹp ứng xử với bệnh nhân

Tối 7/8, Bộ Y tế tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I. Cuộc thi được phát động từ tháng 8/2024, thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế trên khắp 34 tỉnh, thành phố tham gia.

Điều này tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong việc xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh sạch đẹp, tạo trải nghiệm tích cực của người bệnh và người nhà người bệnh đồng thời góp phần cải thiện môi trường làm việc, nhân viên y tế thêm gắn bó và tâm huyết với công việc.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Một cơ sở y tế “Xanh" không chỉ là thêm vài hàng cây, chậu cảnh. Đó là tư duy về một hệ sinh thái y tế bền vững, nơi chúng ta chủ động tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, gắn hoạt động khám chữa bệnh với bảo vệ môi trường. Đó chính là thông điệp sâu sắc của "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho sức khỏe của cả cộng đồng và hành tinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I. Ảnh BTC

Một cơ sở y tế “Sạch" không chỉ là một không gian không còn rác bẩn. Đó là môi trường điều trị an toàn tuyệt đối, giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, bảo vệ sức khỏe cho cả người bệnh và chính những người thầy thuốc.

Và một cơ sở y tế “Đẹp” không chỉ là thẩm mỹ về kiến trúc. Đó là vẻ đẹp của sự tận tâm, của không gian chữa lành, nơi nỗi đau thể xác được xoa dịu và tinh thần người bệnh được bình yên, tin tưởng. Đó chính là sự chăm sóc toàn diện, là y học của tình thương".

Được phát động vào tháng 8 năm 2024, Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng chưa từng có từ toàn hệ thống ngành y tế, bao gồm công lập và tư nhân, từ trung ương đến địa phương.

Không chi Hội đồng Giám khảo Bộ Y tế kiểm tra, chấm điểm Xanh - Sạch- Đẹp của các cơ sở y tế mà cả người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng tham gia đánh giá chất lượng xanh sạch đẹp của các cơ sở y tế. Đã có gần 350.000 lượt người bệnh, người nhà và người dân tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến thông qua mã QR.

Bộ trưởng chia sẻ: “Chúng ta đã được chứng kiến những mô hình đầy cảm hứng: Là Bệnh viện Sản – Nhi Phú Thọ với những khu vườn "công viên chữa lành" ngập tràn sắc xanh; Là Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh với những không gian sạch sẽ, khoa học, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo; Hay đơn giản chỉ là hàng tre xanh thẳng tắp nơi trạm y tế xã ở Hà Tĩnh, cũng đủ làm ấm lòng và mang lại cảm giác an tâm cho người dân”.

5 đơn vị đạt giải Nhất Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch- Đẹp. (Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải cho 5 đơn vị. Ảnh BTC)

Theo Bộ trưởng, điều đáng trân trọng là phong trào này không chỉ có sự tham gia của hệ thống y tế công lập mà còn ghi nhận sự vào cuộc đầy nhiệt huyết của các cơ sở y tế tư nhân.



Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đánh giá những khó khăn của các cơ sở y tế trong phong trào xây dựng bệnh viện Xanh Sạch - Đẹp như: Nguồn lực còn hạn chế, mặt bằng chật hẹp ở đô thị và đặc biệt là áp lực công việc rất lớn đang đè nặng lên vai đội ngũ y bác sĩ.

Ban Tổ chức đã trao chứng nhận đạt giải và biểu trưng cho 20 cơ sở y tế. Trong đó, Giải nhất tuyến Trung ương thuộc về Bệnh viện Đại học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh; Giải nhất tuyến tỉnh thuộc về Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long; Giải nhất tuyến khu vực là Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Giải nhất tuyến xã là Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An.

