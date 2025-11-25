Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

Sáng 25/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được triển khai trong điều kiện đặc biệt, khi bộ máy được sắp xếp theo hướng giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Điều này buộc Bộ Y tế phải thực hiện việc xin ý kiến một lần nữa, làm việc với các địa phương nhiều vòng nhằm đảm bảo đề xuất về nhu cầu thực sự sát với tình hình mới.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại tổ, sáng 25/11. Ảnh: Như Ý

Chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe

Theo tư lệnh ngành y, một trong những nội dung ưu tiên trong chủ trương mới là sắp xếp lại các mô hình đơn vị y tế cấp xã. Bộ Y tế đã ban hành chức năng, nhiệm vụ mới của trạm y tế xã, theo hướng nâng mức hoạt động, tăng cường vai trò đầu mối chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trong 5 nhóm dự án quan trọng, nhiệm vụ nâng cao mạng lưới y tế cơ sở là trục chính. Bộ Y tế đã tổng hợp kỹ nhu cầu từ các địa phương, bao gồm: Xây mới hơn 700 trạm y tế; sửa chữa, nâng cấp hơn 1.000 trạm y tế. Chương trình cũng dành trọng tâm cho các nhiệm vụ về dân số như: Hỗ trợ cặp vợ chồng sinh đủ hai con, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi...

Về nguồn nhân lực, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về việc đào tạo bác sĩ gia đình. Bộ trưởng cho rằng, đây là yêu cầu cấp thiết trong mô hình mới của trạm y tế xã. Trạm y tế không chỉ khám chữa bệnh mà phải quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn, do đó đào tạo bác sĩ gia đình sẽ được chú trọng hơn, hướng tới nâng cao kỹ năng thực hành tại tuyến cơ sở.

Phân tích việc phát triển y tế tư nhân, Bộ trưởng nêu rõ: Theo Nghị quyết 20, y tế tư nhân phải đạt 15% số giường bệnh toàn quốc, nhưng hiện mới đạt được gần một nửa. Các bệnh viện tư nhân lớn và hệ thống tư nhân tuyến tỉnh thời gian qua phát triển mạnh nhưng vướng mắc lớn nhất vẫn là quỹ “đất sạch”.

“Hiệp hội Bệnh viện tư nhân cho biết nếu có đất sạch và điều chỉnh quy hoạch phù hợp thì họ hoàn toàn có nguồn lực để đầu tư”, Bộ trưởng Y tế nói.

Với chính sách của Nghị quyết 72, được cụ thể hóa trong nghị quyết đặc thù, Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt, tạo động lực mạnh để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Phát biểu tại tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, điểm yếu kéo dài nhiều nhiệm kỳ là “chủ trương thì đúng nhưng thực hiện lại có vấn đề”, dẫn đến nhiều chủ trương đúng nhưng chậm hoặc không đi vào cuộc sống. Bộ Chính trị lần này đặt mục tiêu phải “khắc phục bằng được tồn tại này”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, nguyên nhân là do không thể chế hóa được, không bố trí được nguồn lực. Tổ chức thực hiện không quyết liệt và không tháo gỡ được những vấn đề nóng, điểm nghẽn.

Lần này, ngay sau khi Bộ Chính trị có 2 nghị quyết quan trọng về y tế và giáo dục, Chính phủ đã được yêu cầu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Quốc hội. Mục đích là để bố trí nguồn lực, tập trung vào những vấn đề lớn, chủ trương lớn và các chương trình dự án lớn.

Đối với ngành Y tế, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh định hướng mới: Trước đây, chúng ta tập trung nhiều vào chữa bệnh chuyên sâu, bệnh khó; lần này chuyển mạnh sang chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, phòng bệnh từ sớm. Định hướng này gắn với y tế gia đình, y tế cơ sở và phù hợp với mục tiêu của chương trình mà Bộ Y tế đang trình.

Về chữa bệnh chất lượng cao, nghị quyết và chương trình còn hướng đến việc Việt Nam trở thành điểm thu hút thế giới trong chữa trị một số loại bệnh, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già và chữa bệnh.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày tóm tắt tờ trình Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trước Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, sáng 25/11. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng Y tế cho biết tổng vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 68.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 20.041 tỷ đồng). Tổng vốn giai đoạn 2031-2035 dự kiến 36.843 tỷ đồng.

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng, người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hạn chế bệnh tật, được phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở...

Về mục tiêu cụ thể, Bộ trưởng cho biết, tỷ lệ xã, phường, đặc khu đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 90% vào năm 2030 và đạt 95% đến năm 2035. Tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đến năm 2030 đạt 100% và duy trì đến năm 2035.

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, đặc khu trên toàn quốc triển khai thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm đầy đủ theo quy trình được hướng dẫn đến năm 2030 đạt 100% và duy trì đến năm 2035.

Tỷ số giới tính khi sinh đến năm 2030 giảm xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái và đến năm 2035 giảm xuống dưới 107 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và 90% vào năm 2035; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và đạt 95% vào năm 2035.