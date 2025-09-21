Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche.

"Tình hình rất nghiêm trọng. Hiện tại, chúng tôi có 3 triệu người thất nghiệp. Tăng trưởng đã trì trệ kể từ năm 2019... Trong thời gian tạm thời, đã có một số dấu hiệu cải thiện nhỏ, nhưng chúng tôi cho rằng đó là do xuất khẩu sang Mỹ tăng tốc trước khi thuế quan được áp dụng", Bộ trưởng phát biểu khi trả lời yêu cầu mô tả tình hình kinh tế Đức .

Bà Reiche chỉ ra chi phí năng lượng cao và chi phí "rất, rất cao" mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ngoài tiền lương.

Theo bà, Đức cần một chương trình phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách sẽ mất thời gian, chính trị gia này trả lời câu hỏi về khung thời gian khắc phục tình hình mà Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hứa sẽ cải thiện trong mùa hè.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế cũng chỉ ra tình trạng thiếu đầu tư vào nền kinh tế Đức, theo bà, "điều này sẽ là yếu tố quyết định trong 20 năm hoặc hơn nữa".

Nền kinh tế Đức hiện đang trải qua một cuộc suy thoái, một trong những nguyên nhân chính là giá năng lượng tăng cao do gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis), GDP của nền kinh tế lớn nhất châu Âu dự kiến ​​sẽ giảm 0,2% trong năm 2024, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp sụt giảm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002-2003, GDP được ghi nhận giảm trong hai năm liên tiếp.

Vào ngày 27/7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó hầu hết hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 15%. EU cũng cam kết mua LNG, nhiên liệu hạt nhân và vũ khí từ Mỹ. Thỏa thuận này không bao gồm việc bãi bỏ mức thuế 50% của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm, nhưng những mức thuế này có thể được giảm thông qua các cuộc đàm phán tiếp theo. Cụ thể, theo thỏa thuận, EU cam kết mua 750 tỷ đô la năng lượng từ Washington - 250 tỷ đô la mỗi năm cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của ông Trump - và đầu tư thêm 600 tỷ đô la vào Mỹ.