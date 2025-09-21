Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Điểm nóng
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 19:00 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

+ aA -
PV (Theo RIA) Chủ nhật, ngày 21/09/2025 19:00 GMT+7
Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng nền kinh tế Đức, vốn đã trì trệ tăng trưởng kể từ năm 2019, đang rơi vào "tình trạng nghiêm trọng".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche.

"Tình hình rất nghiêm trọng. Hiện tại, chúng tôi có 3 triệu người thất nghiệp. Tăng trưởng đã trì trệ kể từ năm 2019... Trong thời gian tạm thời, đã có một số dấu hiệu cải thiện nhỏ, nhưng chúng tôi cho rằng đó là do xuất khẩu sang Mỹ tăng tốc trước khi thuế quan được áp dụng", Bộ trưởng phát biểu khi trả lời yêu cầu mô tả tình hình kinh tế Đức .

Bà Reiche chỉ ra chi phí năng lượng cao và chi phí "rất, rất cao" mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ngoài tiền lương.

Theo bà, Đức cần một chương trình phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách sẽ mất thời gian, chính trị gia này trả lời câu hỏi về khung thời gian khắc phục tình hình mà Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hứa sẽ cải thiện trong mùa hè.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế cũng chỉ ra tình trạng thiếu đầu tư vào nền kinh tế Đức, theo bà, "điều này sẽ là yếu tố quyết định trong 20 năm hoặc hơn nữa".

Nền kinh tế Đức hiện đang trải qua một cuộc suy thoái, một trong những nguyên nhân chính là giá năng lượng tăng cao do gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis), GDP của nền kinh tế lớn nhất châu Âu dự kiến ​​sẽ giảm 0,2% trong năm 2024, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp sụt giảm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002-2003, GDP được ghi nhận giảm trong hai năm liên tiếp.

Vào ngày 27/7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó hầu hết hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 15%. EU cũng cam kết mua LNG, nhiên liệu hạt nhân và vũ khí từ Mỹ. Thỏa thuận này không bao gồm việc bãi bỏ mức thuế 50% của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm, nhưng những mức thuế này có thể được giảm thông qua các cuộc đàm phán tiếp theo. Cụ thể, theo thỏa thuận, EU cam kết mua 750 tỷ đô la năng lượng từ Washington - 250 tỷ đô la mỗi năm cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của ông Trump - và đầu tư thêm 600 tỷ đô la vào Mỹ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Châu Âu đang làm mọi cách có thể để cản trở một giải pháp hòa bình ở Ukraine và muốn kéo dài xung đột bằng mọi giá, thành viên Đảng Bundestag cánh tả Sevim Dagdelen phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung.

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng
Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Điểm nóng
Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Điểm nóng
EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Một nhà lãnh đạo tuyên bố châu Âu sẵn sàng leo thang quân sự ở Ukraine

Điểm nóng
Một nhà lãnh đạo tuyên bố châu Âu sẵn sàng leo thang quân sự ở Ukraine

Đọc thêm

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?
Xã hội

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?

Xã hội

Khác với những hành trình dồn dập để check-in, người cao tuổi lại hướng đến những chuyến đi thong dong, đủ để hít thở, cảm nhận và sống chậm.

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua
Nhà nông

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Nhà nông

Khi nước lũ mang theo phù sa (mùa nước nổi) tràn đồng cũng là lúc bà con nông dân đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng (cá trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh...) trong ruộng đất lúa. Mô hình nuôi cá này vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh kiểu đánh bắt tận diệt, vừa có lợi thế khai thác du lịch theo mùa.

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”
Nhà nông

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”

Nhà nông

Giữa những thửa ruộng bạt ngàn tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thành Giang, Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành, không phải là một người nông dân truyền thống, mà là một "kỹ sư" người tiên phong của những cánh đồng "mặt ruộng không dấu chân", nơi mà máy bay không người lái (done) thay thế sức người và lợi nhuận được đảm bảo trước cả khi mùa vụ bắt đầu cho nông dân.

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?
Nhà nông

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Nhà nông

Cách đây 100 năm, mùa hè năm 1893 bác sỹ Alexandre Yersin đã tìm ra cao nguyên Langbiang (Đà Lạt, Lâm Đồng). Một đồng nghiệp ở Pháp đã gửi cho bác sỹ Yersin giống hoa Mimosa cùng với một số giống các loài hoa ở quê nhà. Yersin đã đưa các giống cây Mimosa và các giống loài hoa vào các trạm khảo cứu để tiện việc ươm trồng và chăm sóc.

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô kêu gọi khán giả cảnh giác.

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Nhà nông

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Nhà nông

Sáng 18-9, ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

Nàng công chúa 'ăn chơi' khét tiếng Trung Hoa: Tìm 'vợ bé' cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ
Đông Tây - Kim Cổ

Nàng công chúa "ăn chơi" khét tiếng Trung Hoa: Tìm "vợ bé" cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ

Đông Tây - Kim Cổ

Được mệnh danh "đệ nhất mỹ nữ đương thời", nhưng chẳng ai ngờ nàng công chúa này lại là người hoang dâm, nổi tiếng "ăn chơi" bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn
Ảnh

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh

Vừa qua, chương trình “Thước phim hi vọng” do các tổ chức truyền thông tại Đà Nẵng và mạnh thường quân đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Ánh rừng ánh người” với các hoạt động: Tổ chức đêm trung thu, khám chữa bệnh và phát quà tại làng Aur (xã A Vương, TP Đà Nẵng – trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh
Doanh nghiệp

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh

Doanh nghiệp

Nền tảng Agribank Open API là giải pháp công nghệ cho phép các đối tác, doanh nghiệp, các công ty fintech, tích hợp các dịch vụ của Agribank vào ứng dụng hoặc website riêng của doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng mà còn giúp các đối tác, doanh nghiệp chủ động phát triển sản phẩm dịch vụ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam

Tin tức

Ngày 21/9/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. 

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League
Thể thao

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League

Thể thao

Tuy không phải là cầu thủ thi đấu quá nổi bật nhưng hậu vệ Sầm Ngọc Đức vẫn có tới 3 lần vô địch V.League.

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt
Xã hội

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt

Xã hội

Một bé trai 2 tuổi ở miền Đông Nam Trung Quốc đã sống sót nhiều ngày chỉ nhờ ăn đồ ăn vặt sau khi mẹ em, 28 tuổi, qua đời trong căn hộ thuê. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?
Nhà nông

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?

Nhà nông

Theo nhận định của ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng tối ngày 22/9 siêu bão RAGASA sẽ di chuyển vào siển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông.

Ông Zelensky cảnh báo về những quyết định khó khăn sắp tới
Điểm nóng

Ông Zelensky cảnh báo về những quyết định khó khăn sắp tới

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về sự cần thiết phải đưa ra "những quyết định khó khăn" nếu tình hình ở tiền tuyến xấu đi, mặc dù những người trong cuộc nhấn mạnh rằng các biện pháp này sẽ tập trung vào việc huy động quân đội hơn là nhượng bộ Nga.

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?
Thể thao

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Thể thao

Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85? Palmer trả giá vì cố ra sân ở trận thua M.U; Đội dự tuyển U18 Việt Nam không tạo được bất ngờ trước K-League U18 All Star; Thua liểng xiểng, HLV Graham Potter sắp bị sa thải; Sao Real Madrid hầu tòa vì cáo buộc liên quan đến tình dục.

Tuyên Quang: Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” năm 2025 tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đặc sắc, hấp dẫn.

Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm
Văn hóa - Giải trí

Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm

Văn hóa - Giải trí

Minh tinh Hàn Quốc Jeon Ji Hyun đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ khán giả Trung Quốc, sau khi phim "Tempest" lên sóng với một câu thoại bị cho là xúc phạm quốc gia này.

Vị Tổng trấn Bắc Hà đầu tiên dưới thời Tây Sơn là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị Tổng trấn Bắc Hà đầu tiên dưới thời Tây Sơn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Phan Văn Lân là danh tướng của nhà Tây Sơn. Quê hương gốc gác của ông ở đâu, kết cục cuộc đời của ông ra sao, còn nhiều điều bí ẩn.

'Tất cả vì điều này', kế hoạch mới của phương Tây chống lại Nga bị tiết lộ
Điểm nóng

"Tất cả vì điều này", kế hoạch mới của phương Tây chống lại Nga bị tiết lộ

Điểm nóng

Các nước phương Tây muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine để bảo vệ các nhà máy của họ, nhà báo người Anh Warren Thornton viết trên trang mạng xã hội X.

Meta bị chỉ trích vì quảng cáo Threads bằng hình ảnh nữ sinh
Xã hội

Meta bị chỉ trích vì quảng cáo Threads bằng hình ảnh nữ sinh

Xã hội

Meta đang bị cáo buộc sử dụng hình ảnh nữ sinh mặc đồng phục để thu hút người dùng nam tham gia mạng xã hội Threads.

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn
Kinh tế

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Kinh tế

Theo World Bank, việc tăng cường ổn định của khu vực tài chính là yêu cầu sống còn. Điều này cần được thực hiện thông qua việc cải thiện tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao giám sát an toàn và tăng cường các nhiệm vụ pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhất là liên quan đến quản lý khủng hoảng và giám sát các tập đoàn.

Vụ Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu: Rối não xét nghiệm giới tính thể thao
Thể thao

Vụ Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu: Rối não xét nghiệm giới tính thể thao

Thể thao

Vụ việc Đặng Thị Hồng bị loại và tranh cãi quanh Bích Tuyền cho thấy những rối rắm từ quy định xét nghiệm giới tính mới, đặt thể thao nữ giữa bài toán công bằng, bao dung và quyền lợi của vận động viên.

Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, tỉnh Tuyên Quang đang thể hiện một quyết tâm mạnh mẽ nhằm tạo ra những chuyển biến căn bản, toàn diện cho ngành Giáo dục trong năm học 2025-2026.

Lào Cai: Bàn giao 45 con trâu, bò cho người dân A Mú Sung
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Bàn giao 45 con trâu, bò cho người dân A Mú Sung

Lào Cai thi đua yêu nước

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 vừa bàn giao trâu, bò sinh sản và vật tư nông nghiệp cho 45 hộ gia đình tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận 'kết đắng'
Xã hội

Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận "kết đắng"

Xã hội

Một thiếu niên 16 tuổi ở Trung Quốc đã chi 16.700 tệ (khoảng 2.300 USD) cho liệu pháp kéo dài cơ thể trong sáu tháng, nhưng chỉ hai tuần sau khi kết thúc điều trị, chiều cao trở lại mức ban đầu.

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX vốn, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
Chuyển động Sài Gòn

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX vốn, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Chuyển động Sài Gòn

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp của thành phố.

Ông Trump đe dọa Afghanistan về căn cứ không quân Bagram
Điểm nóng

Ông Trump đe dọa Afghanistan về căn cứ không quân Bagram

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hành động trả đũa nếu chính quyền Taliban ở Afghanistan không giao trả Căn cứ Không quân Bagram.

Đừng chỉ ăn củ, cây non là loại rau tươi ngon, dưỡng gan, tăng cường miễn dịch, xào tỏi thơm ngọt
Gia đình

Đừng chỉ ăn củ, cây non là loại rau tươi ngon, dưỡng gan, tăng cường miễn dịch, xào tỏi thơm ngọt

Gia đình

Loại rau này thường được trồng lấy củ hoặc lấy lá già muối chua. Trên thực tế, cây non của loại rau này cũng rất bổ dưỡng, ngon ngọt, đừng bỏ lỡ!

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

Tin tức

Theo chương trình làm việc, chiều mai (22/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Xem xét về công tác nhân sự.

Tin đọc nhiều

1

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

2

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

4

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

5

Ngắm cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình
5

Ngắm cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình