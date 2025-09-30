Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh Getty

"Đây là thông điệp của chúng tôi gửi tới Moscow từ Liverpool: Tổng thống Putin, ngài sẽ không thắng đâu. Đủ rồi, hãy đàm phán. Đồng ý hòa bình", Bộ trưởng Anh tuyên bố.

Ngày 29/9, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng việc tạm dừng tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine là do Kiev không muốn tiếp tục đối thoại.

Vòng đàm phán thứ ba giữa các phái đoàn Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul vào ngày 23/7. Hai bên đã nhất trí tiếp tục trao đổi y tế vô thời hạn cho các nhân viên bị thương nặng và bị bệnh. Moscow cũng đề xuất thành lập các nhóm công tác về các vấn đề chính trị, nhân đạo và quân sự, sẽ làm việc trực tuyến.

Như Trưởng đoàn Nga, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky lưu ý, phía Ukraine đã quyết định xem xét sáng kiến ​​này. Tuy nhiên, vào tháng 9, Nga đã ghi nhận một sự tạm dừng trong quá trình đàm phán. Theo ông Peskov, lập trường thụ động của Kiev có thể là một nỗ lực nhằm chứng minh với các nhà tài trợ và giám sát phương Tây về khả năng tiếp tục chiến tranh của mình. Tuy nhiên, với mỗi ngày từ chối tham gia đối thoại, vị thế của Ukraine sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Về phần mình, Moscow đã nhiều lần bày tỏ thiện chí đàm phán. Tổng thống Vladimir Putin đã mời người đứng đầu chính quyền Kiev đến Moscow, nhưng ông đã từ chối, mặc dù trước đó đã đề nghị gặp nhà lãnh đạo Nga.