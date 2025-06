Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngày 2/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn đề UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện.

Theo đó, ngày 31/5 vừa qua đã xảy ra vụ việc hành hung nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Người đàn ông chồm qua quầy làm thủ tục tấn công nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Về vấn đề này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh, trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Bộ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Ngày 2/6, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẩn trương báo cáo, làm rõ sự việc nhân viên y tế bị hành hung tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện trong đêm 31/5.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 23h54 ngày 31/5, một người đàn ông đi đến quầy tiếp nhận hành chính tại Khoa Cấp cứu. Sau vài giây trao đổi, người này bất ngờ chồm qua quầy, vung tay tấn công một nữ nhân viên y tế đang trực ban. Vụ việc diễn ra trong chớp nhoáng, khiến nhiều người chứng kiến sững sờ, trong khi nhân viên bị hành hung hoảng loạn.

Đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến phẫn nộ trước hành vi bạo lực, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận, đặc biệt trong môi trường y tế – nơi cần sự tôn trọng và hợp tác giữa người bệnh, người nhà với nhân viên y tế.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã yêu cầu các cá nhân liên quan tường trình chi tiết diễn biến sự việc, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh danh tính người đàn ông trong clip, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.