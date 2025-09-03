Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 03/09/2025 15:10 GMT+7

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực sinh năm 1979

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 03/09/2025 15:10 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ ngày 3/9.
Theo đó, tại Quyết định, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (trước đây), chuyên ngành bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ ngày 3/9.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây); Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà tham gia Hội Nhãn khoa Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Năm 2023, ông Hà được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

