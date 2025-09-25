Brooklyn Beckham phủ nhận tin đồn bất hòa với gia đình, khẳng định hạnh phúc bên vợ

Brooklyn Beckham, con trai cả của nhà thiết kế Victoria Beckham và cựu danh thủ David Beckham, lần đầu chia sẻ với truyền thông về tin đồn mâu thuẫn với gia đình. Ngày 24/9, trong cuộc trò chuyện với tờ Daily Mail, Brooklyn cho biết anh và vợ chọn cách tập trung vào công việc và cuộc sống riêng, thay vì để tâm đến những lời tiêu cực từ công chúng.

“Tôi có một người vợ luôn ủng hộ. Chúng tôi chỉ tập trung làm việc và cảm thấy hạnh phúc. Tôi không để ý đến những lời bàn tán vô nghĩa”, Brooklyn nói. Anh chia sẻ điều này trong thời gian tham gia giải golf Ryder Cup dành cho người nổi tiếng tại New York. Sau sự kiện, anh nhanh chóng quay về Los Angeles để đoàn tụ cùng Nicola và chăm sóc bốn chú chó cưng ở nhà.

Thông tin về rạn nứt trong gia đình Beckham bắt đầu xuất hiện từ tháng 4, khi Brooklyn và Nicola thường xuyên vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình. Brooklyn cũng không còn đăng ảnh hay nhắc đến cha mẹ và hai em trai Romeo, Cruz trên trang cá nhân từ Giáng sinh năm 2024. Dù vậy, gần đây anh có động thái nhắc đến người thân khi đăng lời chúc mừng sinh nhật em gái Harper và ông nội.



Brooklyn và Nicola kết hôn tháng 4/2022 sau ba năm hẹn hò, hiện sống tại Los Angeles, Mỹ. TMZ.

Đầu tháng 8, truyền thông đưa tin Brooklyn và Nicola không mời gia đình bên nội tham dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Một số trang tin quốc tế cho rằng đây là biểu hiện cho thấy mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn và gia đình Beckham ngày càng xa cách. Tuy nhiên, Brooklyn không trực tiếp nói về sự kiện này trong cuộc phỏng vấn mới nhất.



Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là con cả trong gia đình nổi tiếng. Anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhiếp ảnh, barista, đầu bếp và kinh doanh nhà hàng thời vụ. Dù chưa tạo dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp, Brooklyn vẫn duy trì cuộc sống năng động tại Mỹ cùng vợ.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz – nhà đầu tư nổi tiếng ở New York. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi và có vai diễn gây chú ý trong phim “The Last Airbender” năm 2010, sau đó tiếp tục tham gia “Transformers Age of Extinction” năm 2014. Cô cũng từng được tạp chí Us bình chọn là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Brooklyn và Nicola quen nhau từ năm 2017 qua anh trai cô là Diesel. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào mùa Halloween năm 2019. Sau ba năm bên nhau, họ kết hôn vào tháng 4/2022 trong một buổi lễ xa hoa có chi phí gần bốn triệu USD. Hiện họ sinh sống tại Los Angeles. Trên mạng xã hội, Brooklyn thường xuyên chia sẻ hình ảnh và lời yêu thương dành cho vợ, cho thấy mối quan hệ tình cảm của hai người vẫn bền chặt.

Trong khi Brooklyn chọn giữ im lặng trước những nghi ngờ về mối quan hệ với gia đình, anh lại tích cực khẳng định sự gắn bó với vợ. Trả lời câu hỏi về cuộc sống hôn nhân, anh nhấn mạnh rằng có một người bạn đời thấu hiểu và đồng hành là điều khiến anh cảm thấy an tâm.

Cuộc sống của Brooklyn và Nicola hiện gắn liền với công việc sáng tạo, hoạt động trên mạng xã hội và các dự án cá nhân. Dù không theo con đường thể thao hay thời trang như cha mẹ, Brooklyn đang tạo dựng hướng đi riêng. Anh và vợ cũng không ngần ngại chia sẻ về các hoạt động thường nhật, từ nấu ăn đến chăm sóc thú cưng, qua đó xây dựng hình ảnh một cặp đôi trẻ trung, hiện đại và độc lập.

