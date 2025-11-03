BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV

BTV Quang Việt chính thức nói lời tạm biệt VTV sau 14 năm gắn bó

BTV Quang Việt cho biết, anh bắt đầu hành trình nghề nghiệp của mình tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ những ngày đầu tháng 11 năm 2011. Và giờ khép lại hành trình ấy cũng vào những ngày của tháng 11 năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm.

BTV Quang Việt chính thức nói lời tạm biệt VTV sau 14 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

“VTV không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa. Ở đây, tôi đã được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây. Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách.

Sẽ mãi trân trọng, biết ơn các lãnh đạo, đồng nghiệp và những người bạn đã luôn đồng hành, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em theo đúng nghĩa”, BTV Quang Việt xúc động nói.

BTV Quang Việt nói rằng, ngày mai sẽ là hành trình mới của anh nhưng anh sẽ không nói lời chia tay VTV vì nơi này đã ở trong tim anh và sẽ mãi ở yên trong đó.

Trước đó, BTV Quang Việt cũng từng chia sẻ rằng, khi đang học năm thứ 2 đại học thì tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Nắm lấy cơ hội đó, anh đã nộp đơn thi tuyển.

BTV Quang Việt xem VTV là ngôi nhà thứ 2, nơi anh đã có thanh xuân rực rỡ. Ảnh: FBNV

“Khi bắt đầu làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2012, tôi bắt đầu với công việc là một biên tập viên quốc tế, chuyên dịch và viết các tin về thể thao quốc tế. Sau đó tôi được khuyến khích tập lên hình, làm phóng viên và trải qua rất nhiều vai trò khác nhau.

Mọi người vẫn nói vui là ngành học và công việc của tôi hiện tại trái ngược nhau. Tôi theo học ngành An toàn, bảo mật thông tin ở Học viện kỹ thuật Mật mã nhưng rồi đi làm lại làm truyền hình, chuyên chia sẻ thông tin với mọi người”, BTV Quang Việt chia sẻ.

Theo BTV Quang Việt, từ lúc còn bé anh đã rất đam mê thể thao. Ngày đó, anh yêu thích thể thao và luôn đọc hết tờ báo thể thao được bố mua cho mỗi ngày. Từ đó, anh xây dựng cho mình vốn kiến thức thể thao, rất nhớ tên các cầu thủ, đội bóng, thành tích đạt được của các đội.

Trong 14 năm gắn bó với VTV, BTV Quang Việt từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau gồm: Tổ chức sản xuất, dẫn chương trình, phóng viên về Thể thao của các bản tin Thể thao, trong đó đáng chú ý là Thể thao 24/7 trên VTV1, Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao cùng các chương trình bình luận bóng đá.

BTV Quang Việt là gương mặt thân quen của nhiều bản tin thể thao, trận bình luận bóng đá trên VTV. Ảnh: FBNV

“Thuận lợi lớn nhất khi đến với thể thao đó chính là thể thao là đam mê, là cuộc sống thế nên bắt nhịp với mọi thứ rất nhanh và dễ dàng. Khó khăn cũng nhiều khi không theo học chuyên ngành báo chí nhưng lại đi làm truyền hình. Thế nên những kỹ năng về nghề là gần như không có khi bắt đầu vào VTV. Vì thế, tôi phải học hỏi từ các chú, các anh đi trước, học hỏi qua những chương trình của nước ngoài để làm sao có được những sản phẩm tốt nhất, mang tới những cảm xúc cho người xem.

Áp lực của một phóng viên thể thao đến ở việc luôn phải chạy đua với thời gian để có được những tin bài nhanh nhất, chất lượng nhất và hiệu quả nhất bởi trong thời đại 4.0 mọi thông tin đều được cập nhật rất nhanh chóng qua mạng xã hội. Chính vì thế để có một sản phẩm truyền hình hay, có góc nhìn, chất lượng luôn là thách thức với các phóng viên”, BTV Quang Việt cho biết thêm.

BTV Quang Việt sinh năm 1990, được biết đến với vai trò người dẫn dắt các bản tin thể thao, bình luận bóng đá Euro và các chương trình khác. Anh từng tốt nghiệp Học viện kỹ thuật Mật mã và bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 2021.