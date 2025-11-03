BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV

Con vật trông ngồ ngộ "cùng giới tính", xuất xứ từ Thái Lan, nghịch nước như ranh, nuôi thành công ở Tiền Giang
Đến tham quan mô hình nuôi ếch Thái Lan kết hợp nuôi cá rô đồng của anh Nguyễn Minh Khương, xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp), anh Khương cho biết, mô hình được thiết kế 5 vèo nuôi ếch Thái có kích thước 75 m2, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới ni lông, phía trên có che chắn để tránh chim hoang dã, loài cò tấn công gây hao hụt về số lượng...