Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 03/11/2025 13:24 GMT+7

BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV

+ aA -
Khiết Đan Thứ hai, ngày 03/11/2025 13:24 GMT+7
BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao vừa chính thức nói lời tạm biệt VTV, nơi anh đã có cả một quãng “thanh xuân rực rỡ”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

BTV Quang Việt chính thức nói lời tạm biệt VTV sau 14 năm gắn bó

BTV Quang Việt cho biết, anh bắt đầu hành trình nghề nghiệp của mình tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ những ngày đầu tháng 11 năm 2011. Và giờ khép lại hành trình ấy cũng vào những ngày của tháng 11 năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm.

BTV Quang Việt chính thức nói lời tạm biệt VTV sau 14 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

“VTV không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa. Ở đây, tôi đã được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây. Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách.

Sẽ mãi trân trọng, biết ơn các lãnh đạo, đồng nghiệp và những người bạn đã luôn đồng hành, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em theo đúng nghĩa”, BTV Quang Việt xúc động nói.

BTV Quang Việt nói rằng, ngày mai sẽ là hành trình mới của anh nhưng anh sẽ không nói lời chia tay VTV vì nơi này đã ở trong tim anh và sẽ mãi ở yên trong đó.

Trước đó, BTV Quang Việt cũng từng chia sẻ rằng, khi đang học năm thứ 2 đại học thì tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Nắm lấy cơ hội đó, anh đã nộp đơn thi tuyển.

BTV Quang Việt xem VTV là ngôi nhà thứ 2, nơi anh đã có thanh xuân rực rỡ. Ảnh: FBNV

“Khi bắt đầu làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2012, tôi bắt đầu với công việc là một biên tập viên quốc tế, chuyên dịch và viết các tin về thể thao quốc tế. Sau đó tôi được khuyến khích tập lên hình, làm phóng viên và trải qua rất nhiều vai trò khác nhau.

Mọi người vẫn nói vui là ngành học và công việc của tôi hiện tại trái ngược nhau. Tôi theo học ngành An toàn, bảo mật thông tin ở Học viện kỹ thuật Mật mã nhưng rồi đi làm lại làm truyền hình, chuyên chia sẻ thông tin với mọi người”, BTV Quang Việt chia sẻ.

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Theo BTV Quang Việt, từ lúc còn bé anh đã rất đam mê thể thao. Ngày đó, anh yêu thích thể thao và luôn đọc hết tờ báo thể thao được bố mua cho mỗi ngày. Từ đó, anh xây dựng cho mình vốn kiến thức thể thao, rất nhớ tên các cầu thủ, đội bóng, thành tích đạt được của các đội.

Trong 14 năm gắn bó với VTV, BTV Quang Việt từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau gồm: Tổ chức sản xuất, dẫn chương trình, phóng viên về Thể thao của các bản tin Thể thao, trong đó đáng chú ý là Thể thao 24/7 trên VTV1, Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao cùng các chương trình bình luận bóng đá.

BTV Quang Việt là gương mặt thân quen của nhiều bản tin thể thao, trận bình luận bóng đá trên VTV. Ảnh: FBNV

“Thuận lợi lớn nhất khi đến với thể thao đó chính là thể thao là đam mê, là cuộc sống thế nên bắt nhịp với mọi thứ rất nhanh và dễ dàng. Khó khăn cũng nhiều khi không theo học chuyên ngành báo chí nhưng lại đi làm truyền hình. Thế nên những kỹ năng về nghề là gần như không có khi bắt đầu vào VTV. Vì thế, tôi phải học hỏi từ các chú, các anh đi trước, học hỏi qua những chương trình của nước ngoài để làm sao có được những sản phẩm tốt nhất, mang tới những cảm xúc cho người xem.

Tuấn Hưng: "Tôi sẽ không sống phô trương và màu mè như ngày trẻ"

Áp lực của một phóng viên thể thao đến ở việc luôn phải chạy đua với thời gian để có được những tin bài nhanh nhất, chất lượng nhất và hiệu quả nhất bởi trong thời đại 4.0 mọi thông tin đều được cập nhật rất nhanh chóng qua mạng xã hội. Chính vì thế để có một sản phẩm truyền hình hay, có góc nhìn, chất lượng luôn là thách thức với các phóng viên”, BTV Quang Việt cho biết thêm.

BTV Quang Việt sinh năm 1990, được biết đến với vai trò người dẫn dắt các bản tin thể thao, bình luận bóng đá Euro và các chương trình khác. Anh từng tốt nghiệp Học viện kỹ thuật Mật mã và bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 2021.

Tham khảo thêm

Tuấn Hưng: 'Tôi sẽ không sống phô trương và màu mè như ngày trẻ'

Tuấn Hưng: "Tôi sẽ không sống phô trương và màu mè như ngày trẻ"

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nữ diễn viên nhanh chóng có động thái gây chú ý.

Những bức hình hiếm của Trương Ngọc Ánh - nhan sắc đình đám showbiz Việt một thời

Văn hóa - Giải trí
Những bức hình hiếm của Trương Ngọc Ánh - nhan sắc đình đám showbiz Việt một thời

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng

Văn hóa - Giải trí
2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Ca từ phản cảm: Bắt nguồn từ lỗ hổng văn hóa của người nghệ sĩ (Bài 1)

Văn hóa - Giải trí
Ca từ phản cảm: Bắt nguồn từ lỗ hổng văn hóa của người nghệ sĩ (Bài 1)

Đọc thêm

Con vật trông ngồ ngộ 'cùng giới tính', xuất xứ từ Thái Lan, nghịch nước như ranh, nuôi thành công ở Tiền Giang
Nhà nông

Con vật trông ngồ ngộ "cùng giới tính", xuất xứ từ Thái Lan, nghịch nước như ranh, nuôi thành công ở Tiền Giang

Nhà nông

Đến tham quan mô hình nuôi ếch Thái Lan kết hợp nuôi cá rô đồng của anh Nguyễn Minh Khương, xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp), anh Khương cho biết, mô hình được thiết kế 5 vèo nuôi ếch Thái có kích thước 75 m2, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới ni lông, phía trên có che chắn để tránh chim hoang dã, loài cò tấn công gây hao hụt về số lượng...

HLV Choi Won-kwon: 'Tôi trao cơ hội cho Lê Văn Thuận không phải vì chơi hay'
Thể thao

HLV Choi Won-kwon: "Tôi trao cơ hội cho Lê Văn Thuận không phải vì chơi hay"

Thể thao

Sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel tối 2/11, HLV Choi Won-kwon thừa nhận Đông Á Thanh Hóa sa sút phong độ, cần thay đổi tinh thần và sự chuyên nghiệp để trở lại.

Có 2 ao nước trên núi bị vỡ, cuốn bé gái tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Có 2 ao nước trên núi bị vỡ, cuốn bé gái tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 3/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết vừa có tổ kiểm tra hiện trường sự cố vỡ hồ nước khiến bé gái 13 tuổi tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng về nông nghiệp, nhà cửa. Qua kiểm tra thực địa tại dự án trang trại, có 2 ao chứa nước(UBND xã Tuy Phong dùng từ ao) bị vỡ vách ngăn, tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây thiệt hại.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ không chia sẻ chip tiên tiến nhất của Nvidia với Trung Quốc hay bất kỳ ai”
Kinh tế

Tổng thống Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ không chia sẻ chip tiên tiến nhất của Nvidia với Trung Quốc hay bất kỳ ai”

Kinh tế

Trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS phát sóng cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ các công ty Mỹ mới được quyền sử dụng dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia, trong khi Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ không được tiếp cận công nghệ này.

Con động vật quý hiếm quê hương châu Phi, đầu mọc mào như vương miện được nuôi và sinh sản thành công giữa lòng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Con động vật quý hiếm quê hương châu Phi, đầu mọc mào như vương miện được nuôi và sinh sản thành công giữa lòng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bốn con động vật quý hiếm được đưa từ châu Phi về nuôi tại Thảo cầm viên ở TP.HCM. Sau một thời gian, con động vật quý hiếm này đã sinh sản và ấp nở thành công ba con.

Hoa hậu H’Hen Niê xin lỗi những người trong video của chồng
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu H’Hen Niê xin lỗi những người trong video của chồng

Văn hóa - Giải trí

Sau những tranh luận xoay quanh đoạn video liên quan đến chồng, Hoa hậu H’Hen Niê đã chính thức lên tiếng xin lỗi và chia sẻ về sự việc.

Đà Nẵng: Người dân rốn lũ Mẹ Suốt treo xe máy lên cao, cho xe vào thúng... tránh bị hư hại do ngâm trong nước
Media

Đà Nẵng: Người dân rốn lũ Mẹ Suốt treo xe máy lên cao, cho xe vào thúng... tránh bị hư hại do ngâm trong nước

Media

Sáng ngày 3/11, mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng ngập nặng. Người dân đã dùng dây treo xe máy lên cao tránh hư hỏng tài sản.

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập
Xã hội

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Xã hội

Giữa mưa lớn kéo dài, hàng trăm người dân xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng đã đội mưa, xếp hàng dài chuyền tay từng bao gạo, thùng mì, nước uống và thuốc men vào vùng bị cô lập, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa lúc thiên tai hoành hành.

VinFuture mùa đầu tiên giữa đại dịch Covid-19: Biểu tượng của hy vọng và đoàn kết
Tin tức

VinFuture mùa đầu tiên giữa đại dịch Covid-19: Biểu tượng của hy vọng và đoàn kết

Tin tức

Đầu năm 2022, khi thế giới vẫn chìm trong bóng đen của đại dịch Covid-19, khi những đường biên giới còn khép kín và tâm lý bất an lan rộng, Việt Nam lại mở ra một cánh cửa khác: cánh cửa của niềm tin và hy vọng. Lễ trao giải VinFuture mùa đầu tiên đã diễn ra trong bối cảnh ấy, không chỉ là sự kiện tôn vinh khoa học, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của Việt Nam.

Bác sĩ choáng vì hàng chục loại thuốc trong túi bệnh nhân đột quỵ
Xã hội

Bác sĩ choáng vì hàng chục loại thuốc trong túi bệnh nhân đột quỵ

Xã hội

Bệnh nhân bị đột quỵ, nhập viện với một túi nặng trĩu, chứa hàng chục loại thuốc khác nhau, nhiều loại thuốc không có nhãn mác, được bệnh nhân uống hàng ngày.

Thép xanh Nam Định 'chơi lớn', Gamba Osaka lập tức đáp lễ
Thể thao

Thép xanh Nam Định "chơi lớn", Gamba Osaka lập tức đáp lễ

Thể thao

Thép xanh Nam Định sẽ chơi trận lượt về bảng F thuộc AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka trên sân Thiên Trường và đội chủ nhà có hành động đặc biệt khiến đội khách tỏ ra rất cảm kích.

Tư lệnh ngành Tài chính tiết lộ lý do địa phương, Bộ ngành “ngại”... vốn ODA
Kinh tế

Tư lệnh ngành Tài chính tiết lộ lý do địa phương, Bộ ngành “ngại”... vốn ODA

Kinh tế

“Khi đề xuất vay ODA cho địa phương hoặc bộ ngành, trừ trường hợp không thể có ngân sách Nhà nước thì nhiều địa phương mới đồng ý nhận ODA khi thật cần thiết, bởi thời gian thủ tục dài, phần ngân sách đối ứng lớn khiến nhiều địa phương khó đáp ứng”, ông Thắng nói.

Ba nước phương Tây bất ngờ phản đối lợi ích của Ukraine
Thế giới

Ba nước phương Tây bất ngờ phản đối lợi ích của Ukraine

Thế giới

Ba nước EU đã bác bỏ lập trường của đa số các nước châu Âu kêu gọi đóng băng các khoản tiền của Nga để hỗ trợ Ukraine, theo tờ báo Ý Corriere della Sera.

Gia Lai: Thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn do thiếu quan sát, lái xe khi chưa đủ tuổi, chở 3 và không đội mũ bảo hiểm
Pháp luật

Gia Lai: Thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn do thiếu quan sát, lái xe khi chưa đủ tuổi, chở 3 và không đội mũ bảo hiểm

Pháp luật

Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên tử vong xảy ra trên địa bàn phường Hoài Nhơn, là do người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chở ba, không đội mũ bảo hiểm và thiếu quan sát.

Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng
Tin tức

Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng

Tin tức

Sáng 3/11, sóng lớn và triều cường uy hiếp nhiều tuyến bờ biển Đà Nẵng, lực lượng quân sự thành phố lập sở chỉ huy tiền phương, khẩn trương gia cố đê kè, ứng phó nguy cơ sạt lở lan rộng.

Đà Nẵng: Vượt 15km sạt lở tiếp tế lương thực cho người dân vùng biên sau trận “long trời lở đất”
Xã hội

Đà Nẵng: Vượt 15km sạt lở tiếp tế lương thực cho người dân vùng biên sau trận “long trời lở đất”

Xã hội

Ngày 3/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho biết đoàn công tác của xã đã vượt qua hơn 15km đường rừng bị sạt lở để tiếp cận thôn Atếêp, nơi bị cô lập nhiều ngày qua, nhằm vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cứu trợ cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội xót xa cảnh hoang tàn, rong rêu của Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ 9 năm chưa xây xong
Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội xót xa cảnh hoang tàn, rong rêu của Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ 9 năm chưa xây xong

Kinh tế

Lấy ví dụ về vướng mắc thủ tục hành chính của dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự án này dù đã hoàn thành 80% phần xây dựng nhưng vẫn hoang tàn, mọc rong rêu sau khi tạm ngưng 4 năm nay.

Sang Lào trồng mía, cơ hội hấp dẫn với nông dân Việt Nam, làm chủ cánh đồng rộng hàng trăm mẫu
Nhà nông

Sang Lào trồng mía, cơ hội hấp dẫn với nông dân Việt Nam, làm chủ cánh đồng rộng hàng trăm mẫu

Nhà nông

Một doanh nghiệp mía đường vừa công bố chương trình đưa nông dân Việt Nam sang Lào trồng mía. Trong giai đoạn hiện nay, liệu hướng đi này sẽ là lời giải để nông dân trồng mía làm giàu?

4 nhóm vấn đề 'nóng' nhất được nông dân kiến nghị Bộ NNMT và Hội Nông dân VN
Video

4 nhóm vấn đề "nóng" nhất được nông dân kiến nghị Bộ NNMT và Hội Nông dân VN

Video

Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" 2025, bốn nhóm vấn đề nóng nhất được nông dân nêu ra gồm: (1) Cải cách thủ tục hành chính (đất đai, môi trường) khi vận hành chính quyền 2 cấp; (2) Ứng dụng AI, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; (3) Khơi thông vốn, tín dụng xanh, phát triển HTX; (4) Xây dựng NTM văn minh và Bộ tiêu chí "Nông dân số - Nông dân xanh".

Bán cà phê nhiều nhất thế giới, Việt Nam vẫn chưa có sàn giao dịch chuyên biệt, chưa có Hiệp hội Cà phê đặc sản
Nhà nông

Bán cà phê nhiều nhất thế giới, Việt Nam vẫn chưa có sàn giao dịch chuyên biệt, chưa có Hiệp hội Cà phê đặc sản

Nhà nông

Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện, ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh đề xuất cần thành lập các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt để thu hút vốn. Qua đó, có thể tập trung được người mua, người bán, người sản xuất, thúc đẩy chế biến sâu nông sản.

Kịch bản tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam những tháng cuối năm ra sao?
Chuyển động Sài Gòn

Kịch bản tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam những tháng cuối năm ra sao?

Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản tại khu vực phía Nam và TP.HCM đang lấy lại đà tăng trưởng nguồn cung và lượng giao dịch khách hàng.

Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ 'trường thọ' thành món bánh ngon
Gia đình

Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ "trường thọ" thành món bánh ngon

Gia đình

Ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì loại thịt này cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Malaysia bất ngờ được 'chỉ đường' thoát án phạt nặng từ FIFA
Thể thao

Malaysia bất ngờ được "chỉ đường" thoát án phạt nặng từ FIFA

Thể thao

Tạp chí Wall Pass nhận định, LĐBĐ Malaysia (FAM) có nguy cơ phải chịu án phạt nặng từ FIFA nếu tiếp tục kháng cáo, thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao để được xem xét giảm nhẹ.

Từ Hi Thái Hậu ăn uống lãng phí đến mức trù sư phải 'làm ảo thuật' như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu ăn uống lãng phí đến mức trù sư phải "làm ảo thuật" như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái Hậu luôn sống một cuộc sống đầy nhung lụa xa hoa, ngoài sức tưởng tượng của người đời.

CIA phát động chiến dịch quyến rũ châu Âu
Thế giới

CIA phát động chiến dịch quyến rũ châu Âu

Thế giới

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã gặp gỡ các quan chức EU vào tuần trước nhằm nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan tình báo Mỹ, Politico đưa tin, trích dẫn 3 nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Tăng tốc dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Bình: Hoàn thiện quỹ nhà cho người lao động
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tốc dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Bình: Hoàn thiện quỹ nhà cho người lao động

Chuyển động Sài Gòn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM phải đẩy nhanh tiến độ, phục vụ nhu cầu an cư của người lao động.

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây
Nhà nông

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Nhà nông

Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước
Nhà nông

Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước

Nhà nông

Không cần chờ thương lái hay vất vả mang hàng ra chợ, nhiều nông dân và hợp tác xã (HTX) ở Lào Cai giờ đây đã tự tin dùng điện thoại để livestream bán nông sản. Cách làm này đang giúp nông sản của tỉnh Lào Cai đến thẳng tay người tiêu dùng cả nước, bán được giá hơn và dần thay đổi cuộc sống của người dân vùng cao.

Hà Tĩnh: Hơn 200 người 'đội mưa' xử lý sự cố vỡ bờ bao tại mỏ sắt Thạch Khê
Tin tức

Hà Tĩnh: Hơn 200 người "đội mưa" xử lý sự cố vỡ bờ bao tại mỏ sắt Thạch Khê

Tin tức

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến xảy ra sự cố vỡ bờ bao mỏ sắt thuộc dự án khai thác sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh), nước tràn ra ngoài đe dọa khu dân cư lân cận. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người cùng phương tiện, vật liệu khẩn trương gia cố, ngăn nguy cơ ngập lụt.

Khi Gen Z mê 'xem bói' bằng ChatGPT
Xã hội

Khi Gen Z mê "xem bói" bằng ChatGPT

Xã hội

Không chỉ tìm đến thầy bói, nhiều bạn trẻ giờ đây chọn hỏi ChatGPT về vận mệnh, tình duyên, sự nghiệp của mình. Dưới vỏ bọc “AI thông minh” và “phân tích khoa học”, một dạng mê tín kiểu mới đang len lỏi trong đời sống số của thế hệ Gen Z - nơi công nghệ vừa là công cụ, vừa là chiếc gương phản chiếu những bất an tinh thần.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

5

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý