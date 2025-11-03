Tuấn Hưng: "Tôi sẽ không sống phô trương và màu mè như ngày trẻ"

Tuấn Hưng nhận mình đã khác xưa, không phô trương như ngày trẻ

Thời gian gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng có những dòng trạng thái thể hiện sự bất ổn về mặt tâm lý, nhất là khi chứng kiến bệnh của mẹ mình ngày càng trở nặng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Lam Hồng – mẹ của Tuấn Hưng mắc bệnh ung thư, đã tiến hành xạ trị nhiều đợt, điều trị dài ngày tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Thời gian gần đây, sức khỏe của bà yếu đi, phải thở bằng máy, mắt nhìn không còn rõ, tay chân bị phù nề. Trung tuần tháng 7/2025, Tuấn Hưng đã xuống tóc theo nghi thức Phật giáo trên núi Yên Tử để nguyện cầu sức khỏe cho mẹ.

Những ngày mẹ của Tuấn Hưng ốm nặng, Hương baby luôn cận kề chăm sóc. Ảnh:

Cách đây 3 hôm, sau khi nhận được điện thoại của bác sĩ và vợ thông báo về bệnh tình của mẹ, anh đã lập tức thu xếp hành lý để bay về dù đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Nam ca sĩ tiết lộ anh bị gầy đi khoảng 5kg, không thiết tha gì chuyện ăn uống và bệnh dạ dày hành hạ suốt chuyến bay 10 tiếng.

Tuy nhiên, mới đây, tâm trạng của nam ca sĩ đã khá hơn khi chứng kiến sức khỏe của mẹ có phần cải thiện. Bà đã được bệnh viện cho về nhà để gia đình dễ bề chăm sóc, thuốc thang.

Tuấn Hưng viết: “Sáng tinh mơ, khi con gà chưa gáy mình đã tự thức dậy như thói quen để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đưa con đi học. Công việc đơn giản và có thể tìm người thay thế nhưng mình lại không muốn vì mình có thể tự làm được những việc này. Bởi hành trình và suy nghĩ của các bạn nhỏ sau này về sự quan tâm và chăm sóc của bố mẹ sẽ làm các bạn thấy sự ấm áp của tuổi thơ.

Bạn bè vào thăm mẹ của Tuấn Hưng thời điểm bà mới nhập viện chưa lâu. Ảnh: FBNV

Về nhà ôm bà nội và thơm bà một cái rồi đập tay, thể hiện sự quyết tâm, vững tin dù hành trình phía trước có thế nào đi nữa.

Bà nội hôm nay đã bắt đầu cựa mình, nói chuyện thủ thỉ rồi lại sắp xếp (đang ốm mới tỉnh đã tính với toán rồi). Bà tự nói “Mẹ làm được rồi này” và đưa 2 tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhoè như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan đi”.

Nam ca sĩ “Nắm lấy tay anh” cũng nói thêm rằng, khi mẹ của anh ốm nặng, gia đình luôn cận kề và hết lòng chăm sóc. Bà gọi con dâu (vợ Tuấn Hưng) là con gái vì những ngày bà nằm viện và về nhà an dưỡng, con dâu luôn chăm sóc tận tình. Anh em, bạn bè của anh cả xa lẫn gần đều ghé thăm, động viên sức khỏe mẹ anh. Tuấn Hưng tin đó là năng lượng an lành để mẹ anh khỏe dần lên.

“Nỗi thấp thỏm, lo âu tôi chịu đựng được. Thiếu ăn, thiếu ngủ, đi làm xa… tôi cũng chịu được. Tôi chỉ không chịu được khi mẹ buông xuôi. Mẹ đã cố được thì phải tiếp tục nhé!

Ngẫm lại thấy trong cái rủi có cái may, trong lúc khó khăn lại tìm được những tấm lòng chân thật. Hào quang cuộc sống bao năm ở những thời điểm trước khiến mình ít tưởng tượng ra cuộc sống bây giờ.

Vậy thôi, cứ vững tin và chọn cuộc sống, bước chậm mà bình yên vì mình đã khác ngày xưa rồi và mình bây giờ sẽ sống là chính mình chứ không cần phải phô trương, màu mè như ngày trẻ”, Tuấn Hưng nói thêm.

Tuấn Hưng từng nói rằng: "Mẹ Hồng là tất cả với tôi". Ảnh: FBNV

Trước đó, ca sĩ sinh năm 1978 cũng chia sẻ rằng, từ ngày mẹ anh đổ bệnh, anh mới hiểu rõ hơn về vô thường của vũ trụ, của đất trời, của đời người. Và anh đã bắt đầu học cách lắng nghe, học cách thở cùng mẹ. Những lúc đó, anh nhận thấy mình nhỏ bé vô cùng.

“Hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất mà tôi từng được nghe trong đời. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, tôi cũng chẳng ngần ngại. Nhưng tôi hiểu, mẹ không muốn con trai mình yếu đuối. Mẹ dạy tôi phải vững vàng, phải tin vào nhân quả, phải sống trọn từng ngày với lòng biết ơn”, Tuấn Hưng nói thêm.

Tuấn Hưng từng nhiều lần khẳng định, mẹ là người tuyệt vời nhất đối với anh. Mẹ anh là người phụ nữ tảo tần, hết lòng vì con cái. Trước đây, bà từng mưu sinh bằng gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, dù buôn bán vất vả nhưng vẫn lo cho con cái cuộc sống đủ đầy, được ăn học đàng hoàng và được đi theo đam mê của mình.

Năm 2018, khi Tuấn Hưng gặp biến cố, phải hủy đêm nhạc, rồi bị tai nạn xe hơi, rơi vào tình trạng suy kiệt về kinh tế, chính bà Nguyễn Thị Lam Hồng đã đứng ra hỗ trợ con trai vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí sẵn sàng bán nhà để “cứu” con mình.



Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với các thành viên Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn.

Sau khi nhóm Quả Dưa Hấu giải tán, Tuấn Hưng bắt đầu sự nghiệp solo và gặt hái được rất nhiều thành công. Tuấn Hưng được biết đến với giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn. Anh sở hữu loạt bản “hit” như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh…

Nam ca sĩ cũng từng tham gia diễn xuất trong các phim: Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ và bộ phim mới nhất là Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Tuấn Hưng cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Giọng hát Việt các mùa 2015 và 2019.