Buôn “hàng trắng” với người yêu, cô gái đóng cửa, ném ma túy xuống bồn cầu khi bị khám xét

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1983, ở phường Ngọc Hà) án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nghĩa là người có 2 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, ra tù năm 2021 và lại bị tạm giam năm 2024.

Cùng tội danh trên, tòa phạt Nguyễn Việt Nga (SN 2006, ở phường Khương Đình) án 20 năm tù. Nga có một tiền án do năm 2024, bị phạt 8 tháng tù treo, thử thách 16 tháng về tội “Môi giới mại dâm” nên cộng bản án bằng 20 năm, 8 tháng tù.

Bị cáo thứ 3 trong vụ là Đào Xuân Hoàng (SN 2002, ở xã Thư Lâm) cũng bị tuyên 20 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, cảnh sát đồng thời bắt quả tang bị cáo Nghĩa đang giao ma túy tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khoái và bị cáo Hoàng bán ma túy tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ.

Cảnh sát tổ chức khám xét chỗ ở của bị cáo Nghĩa – vốn sống chung cùng Nguyễn Việt Nga - thu giữ thêm nhiều tang vật.

Lúc này, Nga đang ở trong phòng của mình, sợ bị bắt nên chốt cửa, không mở theo yêu cầu đồng thời mang ma túy tiêu hủy trong bồn cầu phòng vệ sinh. Lực lượng chức năng đã phá cửa, thu giữ thêm ma túy trong đường ống thoát nước.

Điều tra xác định, Nguyễn Tuấn Nghĩa liên hệ qua Telegam với một đối tượng ở Campuchia, mua 60 triệu đồng ma túy với mục đích mang về bán lẻ. Hàng cấm được ship đến tận nhà và Nghĩa trả tiền nên không biết người bán là ai.

Tháng 7/2024, Nghĩa và Nguyễn Việt Nga sinh sống với nhau như vợ chồng và cùng tìm khách bán ma túy, lấy tiền sinh hoạt chung. Ma túy được giấu ở nhà các bị cáo, một phần trong phòng ngủ của hai người và một phần dưới ban thờ thần tài ở tầng 1.

Khoảng tháng 10/2024, Nghĩa bảo Đào Xuân Hoàng đến ở với mình và Nga để cùng mua bán ma túy. Anh ta sẽ trả cho Hoàng từ 200 – 500 nghìn đồng, tùy vào đơn hàng khách mua.