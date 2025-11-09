Tổ 141 phát hiện các đối tượng tàng trữ ma túy, công cụ hỗ trợ

Khoảng 23h ngày 8/11/2025, tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ tuần tra tại đường Nam An Khánh, xã An Khánh, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe. Kiểm tra dưới yên xe, Tổ công tác thu giữ 1 túi nilon, bên trong có chất tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận đó là ma tuý đá.

Các đối tượng tàng trữ ma túy. Ảnh CACC

Khoảng 21h25' ngày 8/11/2025, Tổ công tác Y1/141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, ko đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện túi đeo chéo của các đối tượng có 2 bình xịt hơi cay. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hai Bà Trưng để xử lý theo quy định.

Các đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ bị xử lý.

Đến khoảng 23h30' ngày 8/11/2025, Tổ công tác Y14/141 làm nhiệm vụ tại đường Hồng Tiến phát hiện 4 nam thanh niên điều khiển trên 2 xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, thu giữ 1 gậy ba khúc bằng kim loại. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Bồ Đề để xử lý theo quy định.