Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) tận dụng đất trống xung quanh nhà để thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả như chăn nuôi heo, gà, vịt; nuôi lươn, nuôi rắn ri tượng, nuôi ốc bươu đen, nuôi cá đồng, cá hồ ao, trồng hoa màu…

Ở đường phố Biên Hòa của Đồng Nai có loại cây gỗ gì mà ra hoa nở cản chả kịp, quả bay "như chim", xoay như chong chóng?

Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã tự tạo được việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển cho kinh tế gia đình.

Trong đó, mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà để thực hiện nuôi cá rô đồng của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích là một điển hình.



Ngoài thời gian nuôi tôm, nuôi cua, làm công việc nhà thì thời gian nhàn rỗi của cả 2 vợ chồng của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh là tương đối nhiều.

Trong khi đất trống xung quanh nhà của gia đình chị Hoa chưa được khai thác, đưa vào sản xuất có hiệu quả.

Thấy vậy, cả 2 vợ chồng chị Hoa cùng bàn bạc và đi đến thống nhất phải tận dụng đất trống xung quanh nhà để đưa vào sản xuất.

Qua đó, nhằm tạo được việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển cho kinh tế gia đình.

Tối trời dân nơi này ở Huế đi biển ban đêm, câu thứ cá gì mà bán 350.000-400.000 đồng/kg, kiếm 20-30 triệu/tháng?

Chỉ với diện tích chưa đầy 300m2 đất vườn nằm cạnh nhà của gia đình đang ở hiện nay, chị Lê Thị Hoa cùng chồng đào thành 4 ao nuôi cá rô đồng thương phẩm, mỗi ao rộng 4 mét, dài 6 mét và có độ sâu khoảng 7 đến 8 tấc.

Ở vụ đầu, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật, chị Hoa nuôi thử mỗi ao 15 kg cá rô giống. Thời gian nuôi từ 5 đến 6 tháng chị tiến hành thu hoạch.

Sau khi trừ chi phí, gia đình chị còn lãi trên 20 triệu đồng. Thấy nuôi cá rô đồng công chăm sóc không nhiều, chi phí thấp, thu nhập cao so với nhiều mô hình chăn nuôi khác nên từ vụ nuôi thứ hai chị Hoa thả nuôi số lượng cá rô giống nhiều hơn, mỗi ao chị thả nuôi 25 kg cá rô giống.

Chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đang cho đàn cá rô đồng nuôi trong hồ xi măng ăn thức ăn tự chế biến.

Thứ cây gì trồng thành công ở Tuyên Quang, gốc trồi lên củ trắng, lớn trông thấy, đóng thùng bán sang Nhật?

Các hồ nuôi cá rô đồng của chị Hoa đang phát triển tốt.

Hiện nay, 4 ao cá rô của chị Hoa đến nay đã nuôi được hơn 3 tháng, cá đang phát triển tốt và rất mau lớn, bình quân 10 đến 12 con/kg.

Tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập thành công Kiên Giang, kinh tế biển có 3 trụ cột chính nào, vì sao là ngành tỷ đô?

Nếu từ giờ đến 2 tháng nữa, 4 ao cá nuôi của gia đình chị không có trở ngại gì khi thu hoạch khoảng 1 tấn cá rô thương phẩm và bán trên 50 triệu đồng.

Với mức thu nhập này, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng 1ha lúa, 1 năm nuôi 2 vụ tổng thu nhập trên 100 triệu đồng.

Chị Hoa cho biết: “Cá rô đồng rất dễ nuôi, nuôi rất mau lớn, công chăm sóc ít, chi phí đầu tư thấp so với nhiều mô hình chăn nuôi khác như heo, gà, vịt…

Thức ăn cho cá chủ yếu là thức ăn chế biến sẵn, giá cả tương đối rẻ.



Vụ nuôi đầu tiên, chị Hoa thu hoạch gần 1 tấn cá rô đồng thương phẩm.Cá rô đồng có sức đề kháng cao, khỏe mạnh. Muốn nuôi cá rô đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao phải có môi trường nước ngọt, không nhiễm phèn, nhiễm mặn. Hồ nuôi phải rộng rãi, thức ăn cho cá hàng ngày phải đầy đủ.

Một cái làng cổ tên Hà Liên ven đầm Nha Phu ở tỉnh Khánh Hòa, vì sao lại nổi tiếng xôn xao mạng xã hội?

Mỗi ngày tôi cho cá ăn 2 lần vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát. Buổi trưa có thể cho cá ăn dặm thêm để cá lớn nhanh. Cá rô đồng nuôi ít rủi ro hơn một số loài động vật khác.

Nuôi cá rô đồng là không tốn nhiều diện tích, chỉ cần vài trăm m2 đất là có thể thực hiện được mô hình.

Cá rô đồng là mặt hàng rất dễ tiêu thụ và có giá tương đối cao, dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg.

Hiện nay, số cá rô đồng của gia đình tôi sau khi thu hoạch được thương lái đến tận nhà mua và không đủ để cung cấp cho bạn hàng”.



Anh Phạm Văn Đức - một nông dân ở gần gia đình chị Hoa - cho biết: “Trên địa bàn huyện U Minh hiện nay có nhiều hộ nông dân nuôi cá rô đồng có thu nhập cao.

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Trong đó, hộ của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích là một điển hình. Nhờ nuôi cá rô đồng mà thu nhập kinh tế gia đình chị ngày một được ổn định. Mỗi năm thu nhập 2 vụ trên 100 triệu đồng.

Theo tôi, mô hình nuôi cá đồng của chị Hoa là một trong những mô hình thành công và có lợi nhuận kinh tế cao cần được nhân rộng cho nhiều bà con nông dân khác trên địa bàn huyện U Minh học tập làm theo để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”.