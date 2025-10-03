HLV ĐT Nepal chờ “nghe lỏm” chiến thuật của HLV Kim Sang-sik
HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết ông biết tiếng Hàn Quốc và hy vọng “nghe lỏm” được chỉ đạo chiến thuật của HLV Kim Sang-sik với các cầu thủ Việt Nam.
Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) tận dụng đất trống xung quanh nhà để thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả như chăn nuôi heo, gà, vịt; nuôi lươn, nuôi rắn ri tượng, nuôi ốc bươu đen, nuôi cá đồng, cá hồ ao, trồng hoa màu…
Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã tự tạo được việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển cho kinh tế gia đình.
Trong đó, mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà để thực hiện nuôi cá rô đồng của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích là một điển hình.
Ngoài thời gian nuôi tôm, nuôi cua, làm công việc nhà thì thời gian nhàn rỗi của cả 2 vợ chồng của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh là tương đối nhiều.
Trong khi đất trống xung quanh nhà của gia đình chị Hoa chưa được khai thác, đưa vào sản xuất có hiệu quả.
Thấy vậy, cả 2 vợ chồng chị Hoa cùng bàn bạc và đi đến thống nhất phải tận dụng đất trống xung quanh nhà để đưa vào sản xuất.
Qua đó, nhằm tạo được việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển cho kinh tế gia đình.
Chỉ với diện tích chưa đầy 300m2 đất vườn nằm cạnh nhà của gia đình đang ở hiện nay, chị Lê Thị Hoa cùng chồng đào thành 4 ao nuôi cá rô đồng thương phẩm, mỗi ao rộng 4 mét, dài 6 mét và có độ sâu khoảng 7 đến 8 tấc.
Ở vụ đầu, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật, chị Hoa nuôi thử mỗi ao 15 kg cá rô giống. Thời gian nuôi từ 5 đến 6 tháng chị tiến hành thu hoạch.
Sau khi trừ chi phí, gia đình chị còn lãi trên 20 triệu đồng. Thấy nuôi cá rô đồng công chăm sóc không nhiều, chi phí thấp, thu nhập cao so với nhiều mô hình chăn nuôi khác nên từ vụ nuôi thứ hai chị Hoa thả nuôi số lượng cá rô giống nhiều hơn, mỗi ao chị thả nuôi 25 kg cá rô giống.
Hiện nay, 4 ao cá rô của chị Hoa đến nay đã nuôi được hơn 3 tháng, cá đang phát triển tốt và rất mau lớn, bình quân 10 đến 12 con/kg.
Nếu từ giờ đến 2 tháng nữa, 4 ao cá nuôi của gia đình chị không có trở ngại gì khi thu hoạch khoảng 1 tấn cá rô thương phẩm và bán trên 50 triệu đồng.
Với mức thu nhập này, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng 1ha lúa, 1 năm nuôi 2 vụ tổng thu nhập trên 100 triệu đồng.
Chị Hoa cho biết: “Cá rô đồng rất dễ nuôi, nuôi rất mau lớn, công chăm sóc ít, chi phí đầu tư thấp so với nhiều mô hình chăn nuôi khác như heo, gà, vịt…
Thức ăn cho cá chủ yếu là thức ăn chế biến sẵn, giá cả tương đối rẻ.
Mỗi ngày tôi cho cá ăn 2 lần vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát. Buổi trưa có thể cho cá ăn dặm thêm để cá lớn nhanh. Cá rô đồng nuôi ít rủi ro hơn một số loài động vật khác.
Nuôi cá rô đồng là không tốn nhiều diện tích, chỉ cần vài trăm m2 đất là có thể thực hiện được mô hình.
Cá rô đồng là mặt hàng rất dễ tiêu thụ và có giá tương đối cao, dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg.
Hiện nay, số cá rô đồng của gia đình tôi sau khi thu hoạch được thương lái đến tận nhà mua và không đủ để cung cấp cho bạn hàng”.
Anh Phạm Văn Đức - một nông dân ở gần gia đình chị Hoa - cho biết: “Trên địa bàn huyện U Minh hiện nay có nhiều hộ nông dân nuôi cá rô đồng có thu nhập cao.
Trong đó, hộ của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích là một điển hình. Nhờ nuôi cá rô đồng mà thu nhập kinh tế gia đình chị ngày một được ổn định. Mỗi năm thu nhập 2 vụ trên 100 triệu đồng.
Theo tôi, mô hình nuôi cá đồng của chị Hoa là một trong những mô hình thành công và có lợi nhuận kinh tế cao cần được nhân rộng cho nhiều bà con nông dân khác trên địa bàn huyện U Minh học tập làm theo để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”.
“Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) câu được con cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg.