Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:58 GMT+7

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây

+ aA -
Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:58 GMT+7
Nuôi cá rô đồng mật độ dày đặc là mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà của chị Lê Thị Hoa, nông dân ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) tận dụng đất trống xung quanh nhà để thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả như chăn nuôi heo, gà, vịt; nuôi lươn, nuôi rắn ri tượng, nuôi ốc bươu đen, nuôi cá đồng, cá hồ ao, trồng hoa màu…

Ở đường phố Biên Hòa của Đồng Nai có loại cây gỗ gì mà ra hoa nở cản chả kịp, quả bay "như chim", xoay như chong chóng?

Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã tự tạo được việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển cho kinh tế gia đình.

Trong đó, mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà để thực hiện nuôi cá rô đồng của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích là một điển hình.

Ngoài thời gian nuôi tôm, nuôi cua, làm công việc nhà thì thời gian nhàn rỗi của cả 2 vợ chồng của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh là tương đối nhiều.

Trong khi đất trống xung quanh nhà của gia đình chị Hoa chưa được khai thác, đưa vào sản xuất có hiệu quả.

Thấy vậy, cả 2 vợ chồng chị Hoa cùng bàn bạc và đi đến thống nhất phải tận dụng đất trống xung quanh nhà để đưa vào sản xuất.

Qua đó, nhằm tạo được việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, phát triển cho kinh tế gia đình.

Tối trời dân nơi này ở Huế đi biển ban đêm, câu thứ cá gì mà bán 350.000-400.000 đồng/kg, kiếm 20-30 triệu/tháng?

Chỉ với diện tích chưa đầy 300m2 đất vườn nằm cạnh nhà của gia đình đang ở hiện nay, chị Lê Thị Hoa cùng chồng đào thành 4 ao nuôi cá rô đồng thương phẩm, mỗi ao rộng 4 mét, dài 6 mét và có độ sâu khoảng 7 đến 8 tấc.

Ở vụ đầu, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật, chị Hoa nuôi thử mỗi ao 15 kg cá rô giống. Thời gian nuôi từ 5 đến 6 tháng chị tiến hành thu hoạch.

Sau khi trừ chi phí, gia đình chị còn lãi trên 20 triệu đồng. Thấy nuôi cá rô đồng công chăm sóc không nhiều, chi phí thấp, thu nhập cao so với nhiều mô hình chăn nuôi khác nên từ vụ nuôi thứ hai chị Hoa thả nuôi số lượng cá rô giống nhiều hơn, mỗi ao chị thả nuôi 25 kg cá rô giống.

Chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đang cho đàn cá rô đồng nuôi trong hồ xi măng ăn thức ăn tự chế biến.

Thứ cây gì trồng thành công ở Tuyên Quang, gốc trồi lên củ trắng, lớn trông thấy, đóng thùng bán sang Nhật?

Các hồ nuôi cá rô đồng của chị Hoa đang phát triển tốt.

Hiện nay, 4 ao cá rô của chị Hoa đến nay đã nuôi được hơn 3 tháng, cá đang phát triển tốt và rất mau lớn, bình quân 10 đến 12 con/kg.

Tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập thành công Kiên Giang, kinh tế biển có 3 trụ cột chính nào, vì sao là ngành tỷ đô?

Nếu từ giờ đến 2 tháng nữa, 4 ao cá nuôi của gia đình chị không có trở ngại gì khi thu hoạch khoảng 1 tấn cá rô thương phẩm và bán trên 50 triệu đồng.

Với mức thu nhập này, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng 1ha lúa, 1 năm nuôi 2 vụ tổng thu nhập trên 100 triệu đồng.

Chị Hoa cho biết: “Cá rô đồng rất dễ nuôi, nuôi rất mau lớn, công chăm sóc ít, chi phí đầu tư thấp so với nhiều mô hình chăn nuôi khác như heo, gà, vịt…

Thức ăn cho cá chủ yếu là thức ăn chế biến sẵn, giá cả tương đối rẻ.

Vụ nuôi đầu tiên, chị Hoa thu hoạch gần 1 tấn cá rô đồng thương phẩm.Cá rô đồng có sức đề kháng cao, khỏe mạnh. Muốn nuôi cá rô đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao phải có môi trường nước ngọt, không nhiễm phèn, nhiễm mặn. Hồ nuôi phải rộng rãi, thức ăn cho cá hàng ngày phải đầy đủ.

Một cái làng cổ tên Hà Liên ven đầm Nha Phu ở tỉnh Khánh Hòa, vì sao lại nổi tiếng xôn xao mạng xã hội?

Mỗi ngày tôi cho cá ăn 2 lần vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát. Buổi trưa có thể cho cá ăn dặm thêm để cá lớn nhanh. Cá rô đồng nuôi ít rủi ro hơn một số loài động vật khác.

Nuôi cá rô đồng là không tốn nhiều diện tích, chỉ cần vài trăm m2 đất là có thể thực hiện được mô hình.

Cá rô đồng là mặt hàng rất dễ tiêu thụ và có giá tương đối cao, dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg.

Hiện nay, số cá rô đồng của gia đình tôi sau khi thu hoạch được thương lái đến tận nhà mua và không đủ để cung cấp cho bạn hàng”.

Anh Phạm Văn Đức - một nông dân ở gần gia đình chị Hoa - cho biết: “Trên địa bàn huyện U Minh hiện nay có nhiều hộ nông dân nuôi cá rô đồng có thu nhập cao.

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Trong đó, hộ của chị Lê Thị Hoa, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích là một điển hình. Nhờ nuôi cá rô đồng mà thu nhập kinh tế gia đình chị ngày một được ổn định. Mỗi năm thu nhập 2 vụ trên 100 triệu đồng.

Theo tôi, mô hình nuôi cá đồng của chị Hoa là một trong những mô hình thành công và có lợi nhuận kinh tế cao cần được nhân rộng cho nhiều bà con nông dân khác trên địa bàn huyện U Minh học tập làm theo để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”.

Tham khảo thêm

Nuôi cá chẽm, cá dìa, cua ngon ở một ngã 3 sông nổi tiếng ở Quảng Bình, tưởng liều mà hóa hay

Nuôi cá chẽm, cá dìa, cua ngon ở một ngã 3 sông nổi tiếng ở Quảng Bình, tưởng liều mà hóa hay

Phá cà phê, trồng thử 7ha bơ booth xen tiêu, tưởng 'liều' mà có tiền tỷ

Phá cà phê, trồng thử 7ha bơ booth xen tiêu, tưởng "liều" mà có tiền tỷ

Liều nuôi cá đặc sản đuôi đỏ ở vùng nước phèn, một anh nông dân Tây Ninh bất ngờ hốt bạc tỷ

Liều nuôi cá đặc sản đuôi đỏ ở vùng nước phèn, một anh nông dân Tây Ninh bất ngờ hốt bạc tỷ

Bạc Liêu: Ghép mãng cầu xiêm lên gốc cây dại, tưởng 'làm đại cho xong' ngờ đâu lại kiếm bộn tiền

Bạc Liêu: Ghép mãng cầu xiêm lên gốc cây dại, tưởng "làm đại cho xong" ngờ đâu lại kiếm bộn tiền

Kiên Giang: 'Hô biến' ruộng lúa thành ao nuôi la liệt con ba ba, ai ngờ ông nông dân 'liều ăn nhiều'

Kiên Giang: "Hô biến" ruộng lúa thành ao nuôi la liệt con ba ba, ai ngờ ông nông dân "liều ăn nhiều"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

“Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) câu được con cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg.

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Nhà nông
Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Nhà nông
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Nhà nông
Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Nhà nông
Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Đọc thêm

HLV ĐT Nepal chờ “nghe lỏm” chiến thuật của HLV Kim Sang-sik
Thể thao

HLV ĐT Nepal chờ “nghe lỏm” chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết ông biết tiếng Hàn Quốc và hy vọng “nghe lỏm” được chỉ đạo chiến thuật của HLV Kim Sang-sik với các cầu thủ Việt Nam.

Hầu Nhân Bảo mang 4 vạn quân tiến đánh Đại Cồ Việt, bị Lê Hoàn chém đầu ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Hầu Nhân Bảo mang 4 vạn quân tiến đánh Đại Cồ Việt, bị Lê Hoàn chém đầu ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Hầu Nhân Bảo (侯仁寶, ? – 981) là một viên tướng nhà Tống mà tên tuổi của ông gắn liền với cuộc chiến tranh xâm lược Đại Cồ Việt năm 981. Đó là một cuộc chiến mà ông khởi xướng bằng mưu kế nhằm lập công để được hồi hương, nhưng lại kết thúc bằng một cái chết thảm hại nơi đất khách.

Xúc động thuyền cứu trợ của công an, quân đội tiếp tế từng hộp cơm cho người dân bị cô lập ở Thái Nguyên
Ảnh

Xúc động thuyền cứu trợ của công an, quân đội tiếp tế từng hộp cơm cho người dân bị cô lập ở Thái Nguyên

Ảnh

Hình ảnh những người lính, người chiến sĩ công an và các tình nguyện viên ướt sũng, không quản ngại khó khăn, chèo thuyền len lỏi qua những con ngõ nhỏ ngập sâu ở Thái Nguyên để trao tận tay người dân từng chai nước, hộp cơm... đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chìm tàu ở cầu Thái Hà, Hưng Yên, nhà chức trách hạn chế phương tiện đi vào luồng qua khoang thông thuyền
Nhà nông

Chìm tàu ở cầu Thái Hà, Hưng Yên, nhà chức trách hạn chế phương tiện đi vào luồng qua khoang thông thuyền

Nhà nông

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Thái Hà, Hưng Yên do có vụ chìm tàu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng thị trường chỉ là bước đệm chiến lược trên hành trình vươn tầm tài chính toàn cầu
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng thị trường chỉ là bước đệm chiến lược trên hành trình vươn tầm tài chính toàn cầu

Kinh tế

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức được FTSE Russell nâng từ nhóm “cận biên” lên “mới nổi thứ cấp” không phải đích đến. Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa hơn chạm tới nhóm “thị trường mới nổi bậc cao” vào năm 2030, với định hướng gắn tăng trưởng vốn với tài chính xanh và số hóa.

Đà Nẵng: Chen lấn, cãi vã khi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm, Sở Xây dựng lên tiếng
Nhà đất

Đà Nẵng: Chen lấn, cãi vã khi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm, Sở Xây dựng lên tiếng

Nhà đất

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi về tình trạng chen lấn, mất trật tự tại khu vực nộp hồ sơ mua căn hộ nhà ở xã hội Bàu Tràm, khẳng định đã hướng dẫn chủ đầu tư công khai quy trình tiếp nhận, bố trí lực lượng an ninh và giám sát để đảm bảo công bằng, trật tự cho người dân.

Ukraine bất ngờ tung đòn trả đũa khốc liệt, Kherson hứng tập kích dữ dội khiến giới chức Nga choáng váng
Thế giới

Ukraine bất ngờ tung đòn trả đũa khốc liệt, Kherson hứng tập kích dữ dội khiến giới chức Nga choáng váng

Thế giới

Chỉ vài giờ sau khi Nga mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng đường sắt ở Poltava và Sumy, Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện đòn đáp trả vào vùng Kherson do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng.

“Hiệp sỹ môi trường” Jane Goodall, người thay đổi nhận thức về loài tinh tinh qua đời ở tuổi 91
Khuyến nông

“Hiệp sỹ môi trường” Jane Goodall, người thay đổi nhận thức về loài tinh tinh qua đời ở tuổi 91

Khuyến nông

Năm 2007, TS. Jane Goodall đã đến thăm Việt Nam và có các buổi nói chuyện tại TP. Hồ Chí Minh. "Người phụ nữ của tinh tinh" đã trực tiếp truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam, giúp nâng cao nhận thức của sinh viên và cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tầm quan trọng của đa dạng sinh học.

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy
Xã hội

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, thang máy bị hỏng sau sự việc trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy chung cư vẫn chưa thể khắc phục do chờ một số linh kiện sửa chữa.

Lý do Yến Nhi gây thất vọng tại Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Lý do Yến Nhi gây thất vọng tại Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Sau những xùm về ứng xử, Yến Nhi hiện chưa nhận được lượt bình chọn nào tại Miss Grand International 2025.

Hệ thống canh tác cà phê thông minh – vai trò tích hợp của công nghệ và phân bón
Doanh nghiệp

Hệ thống canh tác cà phê thông minh – vai trò tích hợp của công nghệ và phân bón

Doanh nghiệp

Việc triển khai hệ thống canh tác cà phê thông minh kết hợp công nghệ số và quản lý phân bón hợp lý là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm sự phát triển bền vững

Chém người ở miền Tây rồi trốn lên Mộc Bài, Tây Ninh, bị bắt
Pháp luật

Chém người ở miền Tây rồi trốn lên Mộc Bài, Tây Ninh, bị bắt

Pháp luật

Gây thương tích cho người khác, đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa (42 tuổi), ngụ tỉnh An Giang bỏ trốn lên khu kinh tế Mộc Bài (Tây Ninh) nhưng vẫn không thoát.

Hai cán bộ ở TP Huế bị bắt về tội nhận hối lộ
Pháp luật

Hai cán bộ ở TP Huế bị bắt về tội nhận hối lộ
12

Pháp luật

Hai cán bộ tại phường Thuận Hóa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vì sao sau bão số 11, nhiều người chọn siêu thị thay vì chợ dân sinh?
Xã hội

Vì sao sau bão số 11, nhiều người chọn siêu thị thay vì chợ dân sinh?

Xã hội

Lo ngại rau xanh, thực phẩm tươi sống ở chợ dân sinh bị mất vệ sinh sau mưa bão, nhiều người Hà Nội chuyển hướng sang mua sắm tại siêu thị - nơi hàng hóa được bảo quản tốt hơn và giá cả cũng ổn định hơn.

Đà Nẵng trao 6 tỷ đồng giúp đồng bào 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng trao 6 tỷ đồng giúp đồng bào 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng đã trao tổng cộng 6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ đồng bào 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10, góp phần khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và tái thiết sản xuất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thị sát, chỉ đạo khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Cao Bằng
Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thị sát, chỉ đạo khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Cao Bằng

Tin tức

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia trong chuyến công tác tại Cao Bằng sáng 8/10 yêu cầu lãnh đạo các địa phương của tỉnh thẳng thắn cho biết các công điện của Chính phủ, của tỉnh có những bất cập về tình huống, phương án không; cái gì làm được cái gì khó khăn, vượt sức với địa phương.

Tình thương của người anh bại não giúp em gái hóa giải hiềm khích gia đình
Xã hội

Tình thương của người anh bại não giúp em gái hóa giải hiềm khích gia đình

Xã hội

Những hiềm khích do cảm giác “người anh mắc bại não được cha mẹ ưu ái hơn” dần tan biến khi cô chứng kiến những hành động tử tế của anh.

Nông thôn Tây Bắc: Người 'kỹ sư nông dân' và mô hình trồng nho công nghệ cao ở bản Ten Luống
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Người "kỹ sư nông dân" và mô hình trồng nho công nghệ cao ở bản Ten Luống

Điện Biên Hôm Nay

Khi đặt chân đến bản Ten Luống, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước mô hình trồng nho công nghệ của anh Cà Văn Thành. Anh Thành đã mạnh dạn đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào nông nghiệp, từng bước đưa cây nho “bén rễ” trên mảnh đất miền núi còn nhiều khó khăn này.

HLV Kim Sang-sik nói gì về án phạt án phạt của FIFA với ĐT Malaysia?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik nói gì về án phạt án phạt của FIFA với ĐT Malaysia?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik quan tâm tới thông tin ĐT Malaysia trước án phạt của FIFA, ông cho rằng ĐT Việt Nam sẽ tập trung thi đấu tốt nhất để đánh bại các đối thủ.

'Kênh TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi nhưng không phải là báo chí'
Tin tức

"Kênh TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi nhưng không phải là báo chí"

Tin tức

Trả lời băn khoăn "các kênh cá nhân trên TikTok, YouTube thu hút hàng triệu người theo dõi có được coi là một loại hình báo chí, một kênh thông tin, hay một trang tin điện tử tổng hợp hay không?", Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định đây không phải là báo chí.

Tọa đàm: Quyền và nghĩa vụ của người dân trong giảm nghèo đa chiều
Video

Tọa đàm: Quyền và nghĩa vụ của người dân trong giảm nghèo đa chiều

Video

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của người dân trong giảm nghèo đa chiều.

Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?
Thể thao

Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?

Thể thao

Hector Hevel, một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, tiết lộ lý do đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP.HCM dự kiến sáp nhập, tổ chức lại Trường Đại học Sài Gòn
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP.HCM dự kiến sáp nhập, tổ chức lại Trường Đại học Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Dự thảo Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM (mới) đề xuất một đợt tái cấu trúc sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đại học, theo đó Trường Đại học Sài Gòn dự kiến được tổ chức lại.

Giải quyết vấn đề phát sinh khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp tinh gọn cơ quan báo chí trong Luật Báo chí sửa đổi
Tin tức

Giải quyết vấn đề phát sinh khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp tinh gọn cơ quan báo chí trong Luật Báo chí sửa đổi

Tin tức

Dự án luật Báo chí (sửa đổi) giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, bao gồm cả việc sắp xếp tinh gọn cơ quan báo chí, và liên quan đến phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Cổ phiếu bất động sản phân hoá ngày đầu thị trường được nâng hạng
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản phân hoá ngày đầu thị trường được nâng hạng

Nhà đất

Trong ngày đầu thị trường Việt Nam được FTSE nâng hạng lên mới nổi, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận diễn biến phân hoá mạnh. Dù VHM và VRE tăng tốt, mã VIC giảm khiến chỉ số ngành chỉ nhích nhẹ. 0,94%.

Khởi công cầu Thượng Cát: Bước tiến mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô
Kinh tế

Khởi công cầu Thượng Cát: Bước tiến mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô

Kinh tế

Sáng 08/10/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội phối hợp với Liên danh Trung Nam E&C - Bắc Trung Nam tổ chức lễ khởi công Dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Người phụ nữ chăm chồng tai nạn, con gái ung thư máu và hy vọng vòng tay nhân ái
Bạn đọc

Người phụ nữ chăm chồng tai nạn, con gái ung thư máu và hy vọng vòng tay nhân ái

Bạn đọc

Những chuyến đi viện triền miên chăm chồng sau tai nạn nặng và con gái mắc ung thư máu khiến chị Việt Trang gần như kiệt sức. Gánh nặng kinh tế ngày càng lớn, để lại trên gương mặt người phụ nữ ấy nỗi bất lực và lo toan khôn nguôi.

Trung Quốc nổi giận với châu Âu
Thế giới

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Thế giới

Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc khối này “bóp méo nội dung" Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc năm 1971 – văn bản trao lại ghế đại diện Trung Quốc tại tổ chức này từ Đài Bắc sang Bắc Kinh - và “thách thức nguyên tắc Một Trung Quốc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy, 550 đại biểu tham dự
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy, 550 đại biểu tham dự

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 8/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM đã họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang
Pháp luật

Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

3

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất

5

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia