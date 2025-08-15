Khoảng 7 giờ sáng 15/8, ông Phạm Tuấn Chương (41 tuổi, ngụ khóm 8, phường Hòa Thành) chạy xe gắn máy, còn vợ ông là bà Võ Thị Xiếu (39 tuổi) cũng chạy xe gắn máy theo phía sau, đi hướng từ cầu Huỳnh Thúc Kháng qua đường Trần Hưng Đạo.

Vợ chồng ông Chương bị cây xanh bật gốc đè bị thương khi đang lưu thông trên đường ở Cà Mau. Ảnh: An An

Khi đến địa điểm đối diện nhà khách Minh Hải, thuộc khóm 27, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, bất ngờ bị cây xanh bật gốc đè trúng vào người vợ chồng ông Chương khiến 2 người bị thương.

Người dân đi đường sau đó đã tham gia ứng cứu các nạn nhân đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được chính quyền sở tại xác định nguyên nhân.