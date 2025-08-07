Cà Mau kỳ vọng nghề nuôi cua biển góp phần tăng trưởng kinh tế, đạt mức GRDP từ 8,5% năm 2025

Tại Cà Mau, ngoài con tôm, cua biển cũng được xem là đối tượng chủ lực để phát triển kinh tế và sản phẩm này đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Đây là cơ sở pháp lý và là công cụ để tỉnh Cà Mau quản lý, kiểm soát và quảng bá thương hiệu cua biển Cà Mau ra thị trường trong và ngoài nước.

Để hiện đại hóa nghề nuôi cua biển, tỉnh Cà Mau đã và đang tổ chức các khóa tập huấn, nhằm chuyển giao khoa học công nghệ cho khoảng 1.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng nghề nuôi cua biển bán thâm canh và mô hình nuôi cua biển kết hợp với tôm quảng canh; đồng thời địa phương sẽ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu cho 4.000 hộ nuôi, tiến tới thành lập mới 12 HTX (quy mô 100 ha/1 HTX), cùng với việc phát triển 12 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ...

Theo thống kê, trong năm 2024, diện tích nuôi cua biển trên toàn tỉnh Cà Mau đạt 252.000 ha, sản lượng đạt 25.200 tấn. Ảnh: An An

Theo ngành nông nghiệp địa phương, trong kế hoạch phát triển ngành hàng cua năm 2025, Cà Mau không chỉ hướng tới gia tăng sản lượng, chất lượng mà còn để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, với kỳ vọng con cua sẽ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của, đạt mức GRDP từ 8,5% trở lên trong năm 2025, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Tỉnh Cà Mau cũng kỳ vọng với các giải pháp đang được thực hiện sẽ đem lại một kết quả ấn tượng. Theo đó, tổng sản lượng cua phấn đấu đạt khoảng 41.834 tấn, diện tích nuôi cua kết hợp tăng lên 418.340 ha, với năng suất trung bình 100 kg/ha/năm; đặc biệt là việc cải thiện năng suất, nhất là với mô hình nuôi cua bán thâm canh, kỳ vọng đạt 500 kg/ha/vụ.

Riêng đối với mô hình nuôi cua trong hộp nhựa đang được nhân rộng ra cho nhiều hộ dân áp dụng, với mục tiêu đạt 3.000 hộp, sản lượng khoảng 7 tấn/năm.

UBND tỉnh Cà Mau kỳ vọng con cua biển sẽ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của, đạt mức GRDP từ 8,5% trở lên trong năm 2025, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong tương lai. Ảnh: An An

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau hướng đến mục tiêu là phát triển nuôi cua trở thành trung tâm lớn nhất của vùng và của cả nước, với mô hình tổ chức sản xuất phù hợp; áp dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, cũng như sản lượng và chất lượng, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, nhằm góp phần làm phát triển kinh tế của tỉnh.

Là người có thâm niên gần 30 năm trong nghề nuôi cua biển, ông Nguyễn Văn Bá, ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương có nhiều điểm khác biệt so với các vùng đất khác, bởi điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, nguồn nước mặn rất phù hợp cho cua biển phát triển.

“Với việc cua Cà Mau được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, góp phần tạo điều kiện nhiều hơn cho bà con nông dân của địa phương đang gắn với nghề, nhằm phát triển kinh tế gia đình nói riêng, và góp phần làm phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà nói chung", ông Bá nói.

Theo thống kê, trong năm 2024, diện tích nuôi cua biển trên toàn tỉnh đạt 252.000 ha, sản lượng đạt 25.200 tấn, hướng đến năm 2030 tổng sản lượng cua biển đạt khoảng 40.000 tấn.

Để cua Cà Mau có điều kiện vang xa, tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chức “Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025" vào tháng 11 tới đây. Sự kiện này nhằm quảng bá văn hóa, vùng đất và con người Cà Mau, cũng như các tiềm năng, lợi thế của ngành thủy - hải sản của tỉnh, mà đặc biệt là ngành hàng cua biển Cà Mau đến du khách trong nước và quốc tế.