34 tỉnh, thành phố sẽ bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Huy Hoàng)

Cả nước tưng bừng bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Theo đó, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao với 6 trận địa tối 2/9, (bắt đầu vào lúc 21h kết thúc vào lúc 21h15).

Cụ thể: Điểm bắn 1: Hồ Hoàn Kiếm, 2 trận địa: trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới; Điểm bắn 2: Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng; Điểm bắn 3: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm; Điểm bắn 4: Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ; Điểm bắn 5: Hồ Văn Quán.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật. Điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21h – 21h15 ngày 2/9/2024.

Pháo hoa sẽ là một trong những điểm nhấn trong ngày 2/9 với rất nhiều hoạt động kỷ niệm được diễn ra. Ảnh: Huy Hoàng

Tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ tham gia triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội, không gian ẩm thực “Chuyến tàu ẩm thực Xanh”, triển lãm thực tế ảo và bản đồ số 34 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang) và Quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải), kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp.

Tại Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa Quốc khánh 2/9 với 2 điểm bắn gồm Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, phường Nam Đông Hà. Thời gian bắn: 21h50 ngày 02/9/2025; Thời lượng bắn: 15 phút.

Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu. Ảnh: Huy Hoàng

Tại Cần Thơ, ngoài chương trình văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ôn lại truyền thống 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được truyền hình trực tiếp thì sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu gồm Công viên Tây Đô (điểm cầu chính), Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi) vào tối 2/9.

Tại Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại 3 địa điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng), Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân) và phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn). Các hoạt động được thiết kế theo hướng trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và đúng quy định hiện hành.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Thái Nguyên, hoạt động bắn pháo hoa sẽ được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu và tổ chức. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Về thời gian cụ thể tổ chức chương trình, Thường trực Tỉnh ủy sẽ sớm xem xét, quyết định và thông tin rộng rãi đến nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 34 tỉnh, thành phố mừng Quốc khánh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực, truyền cảm hứng trong toàn xã hội. Ảnh: Huy Hoàng

Trước đó, kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị và tổ chức thật tốt chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 34 tỉnh, thành phố mừng Quốc khánh, cũng như các hoạt động văn hóa khác nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực, truyền cảm hứng trong toàn xã hội.

Được biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 31/8 đến hết 3/9.