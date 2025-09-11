Các ngoại binh V.League thi đấu ra sao cho các ĐTQG dịp FIFA Days tháng 9?

Ở loạt trận FIFA Days tháng 9, nhiều cầu thủ ngoại ở V.League đã trở về khoác áo các ĐTQG thi đấu giao hữu cũng như tham dự các loạt trận vòng loại World Cup 2026.

Tiền vệ Endrick của CLB Công an TP.HCM để lại ấn tượng với kiến tạo trong trận đấu ĐT Malaysia thắng ĐT Singapore. Cầu thủ này cũng góp mặt trong trận đấu ĐT Malaysia vượt qua ĐT Palestine 1-0.

Cũng có chung niềm vui thắng lợi cả 2 trận đấu tháng 9 là tiền đạo Joseph Mpande của PVF-CAND. Cầu thủ này cùng ĐT Uganda có 2 trận thắng trước ĐT Mozambique (4-0) và Somalia (2-0). Những trận thắng này giúp Uganda tiếp tục nuôi hy vọng dự World Cup 2026. Ở 2 trận đấu trên, Mpande được vào sân ở phút 89.

Trong khi đó, tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov của CLB Thanh Hóa ra sân cả 3 trận cho ĐT Kyrgyzstan ở Cúp Trung Á nhưng thu về những kết quả không mấy tích cực. Đội tuyển này chỉ hòa được 1 trận với Turkmenistan trong khi thua 2 trận trước Oman và Uzbekistan.

Hậu vệ Justin Garcia của SLNA có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của ĐT Trinidad và Tobago ở 2 trận gặp Curacao cũng như Jamaica nhưng không được vào sân phút nào.

Sau loạt trận FIFA Days tháng 9, những ngoại binh sẽ trở về tập trung cùng các CLB của Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu ở Cúp Quốc gia 2025/2026.

