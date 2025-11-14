Ngày 14/11, trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, củng cố niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh văn minh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà thôn Liêm Công Tây - Ảnh: VGP/Thu Sa

"Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vừa tổ chức rất thành công các sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ra sức thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI", Phó Thủ tướng chia sẻ...

Dẫn lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị, các tổ chức thành viên cùng toàn thể nhân dân tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Chính phủ và của địa phương.

Cụ thể là tổ chức sâu rộng, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước với chủ thể, nòng cốt và đối tượng thụ hưởng là các tầng lớp nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực từ xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ trách nhiệm xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đối ngoại, thúc đẩy giao thương, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật tại khu vực biên giới, cửa khẩu, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biên giới.

Tại Khánh Hòa, sáng 14/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 tại khu dân cư liên thôn Suối Cau - Suối Sâu - Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Tại đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đánh giá cao những thành tựu nổi bật của xã Bắc Khánh Vĩnh và khu dân cư liên thôn, với 1.118 hộ, trên 4.600 nhân khẩu, cùng 9 dân tộc anh em sinh sống đoàn kết, hòa thuận, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà người dân xã Bắc Khánh Vĩnh - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc chủ động của Mặt trận, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch rõ nét, đời sống vật chất được nâng cao, các mô hình "Ngày chủ nhật xanh", "Dân vận khéo", và chuyển đổi số cộng đồng đã lan toả mạnh mẽ. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được duy trì thường xuyên, là minh chứng sinh động cho chất lượng văn hoá, đạo đức xã hội tại địa phương.

Biểu dương những nỗ lực, sáng kiến và kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng đây chính là minh chứng lịch sử cho sức mạnh của lòng dân, nền tảng không thể lay chuyển cho sự phát triển bền vững.

Tại Cao Bằng, sáng 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Nà Cốc, xã Thạch An.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Nà Cốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội cùng bà con các dân tộc tại địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chung vui với bà con nhân dân khu dư cư Nà Cốc, Cao Bằng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, là yếu tố quyết định thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng tới từng gia đình, mỗi người dân, trong đó có khu dân cư Nà Cốc. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Về tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng cho rằng năm 2025 là năm đầy khó khăn khi tỉnh liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 và 11. Tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Cao Bằng là một điểm sáng về kinh tế của đất nước, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về du lịch, dịch vụ, nông nghiệp...

Trong 10 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,45% - nằm trong nhóm cao của khu vực miền núi phía Bắc; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 3.600 tỷ đồng, vượt 82% dự toán Trung ương giao, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,37 tỷ USD, tăng 71,7% so với cùng kỳ, đưa Cao Bằng trở thành điểm sáng của vùng Đông Bắc về thương mại biên giới.

Cũng trong năm 2025, Cao Bằng đã thực thiện tốt an sinh xã hội. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả ấn tượng với gần 7.000 căn nhà được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách người có công được triển khai đồng bộ.

Trong bức tranh chung đó, xã Thạch An và khu dân cư Nà Cốc là điểm sáng về thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng như Khu dân cư Nà Cốc đã đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, du lịch và nông nghiệp bền vững; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; duy trì và nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư; xây dựng và phát triển khu dân cư Nà Cốc, xã Thạch An không còn hộ nghèo.

Phó Thủ tướng tin tưởng tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng, bà con nhân dân Khu dân cư Nà Cốc sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc và phát triển bền vững.