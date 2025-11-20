Các trường mẫu giáo ở miền núi, bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ gạo cháo dinh dưỡng

Ngày 20/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, các trường mẫu giáo thuộc các xã miền núi và các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ gạo cháo dinh dưỡng.

Dự án hỗ trợ gạo cháo dinh dưỡng cho các trường mẫu giáo ở miền núi và các bệnh viên trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ được triển khai đến tháng 12/2030. Dự án này nhằm hỗ trợ gạo cháo dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và các nhóm đối tượng hưởng lợi, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho học sinh, đồng thời hỗ trợ chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Trẻ mẫu giáo các xã miền núi Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ gạo cháo dinh dưỡng. Ảnh: Al

UBND TP. Đà Nẵng giao Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố làm đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tiếp nhận và quản lý khoản viện trợ, giám sát quá trình thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng hàng hóa, mục đích sử dụng và hiệu quả của nguồn viện trợ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết với nhà tài trợ.

Dự án “Viện trợ 20 container gạo cháo dinh dưỡng cho học sinh mẫu giáo và các đối tượng hưởng lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” với tổng kinh phí hơn 41,6 tỷ đồng do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ và được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND thành phố giao Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án theo đúng quy định của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.



