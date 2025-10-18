Các tỷ phú nông dân Quảng Ngãi "tìm thấy" tại phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"

Ông Nguyễn Quang Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi hợp nhất 2 tỉnh (Kon Tum và Quảng Ngãi), thực hiện mô hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 96 cơ sở hội với 1.667 chi hội, 2.947 tổ hội và trên 214.000 hội viên.

Hoạt động công tác hội và phong trào nông dân ở các địa phương trong tỉnh luôn được duy trì và phát triển tốt, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các xã, phường, đặc khu và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức các hội chợ, phiên chợ, gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP nhằm kích cầu giao thương cho hội viên nông dân. Ảnh: Đ.X.

Kể từ khi vận hành tổ chức bộ máy mới (01/7/2025), hoạt động hội và phong trào nông dân ở các địa phương trong tỉnh luôn được duy trì và phát triển tốt, Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường, đặc khu trong tỉnh kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự để chuẩn bị đại hội Hội Nông dân cấp xã.

Tính đến ngày 5/10/2025, đã có 30/96 (31%) cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và dự kiến đến 25/10, 100% cơ sở hội sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội.

Ông Nguyễn Quang Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Theo ông Thủy, tuy còn một số khó khăn bước đầu trong công tác sáp nhập, củng cố, kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhưng phát huy truyền thống vẻ vang của mình, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thể hiện được vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua, tạo thế và lực mới để hội viên nông dân trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế mới hiệu quả.

Ông Bùi Đức Quỳnh (bên phải) ở thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ), Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, là tỷ phú Quảng Ngãi trồng sầu riêng. Ảnh: VT.

Ông Thủy chia sẻ, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" phát triển sâu rộng, hiện nay toàn tỉnh có hàng chục nghìn hộ đạt danh hiệu các cấp, nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hội chủ động phối hợp xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò nông dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân. Vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ngãi trên 92 tỷ đồng; toàn tỉnh hiện có 1.311 tổ tiết kiệm và vay vốn với 52.890 hộ vay, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội là 3.312 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Thủy (áo xanh) - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Ba Vinh. Ảnh: Đ.X.

Tại Quảng Ngãi, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được triển khai rộng khắp; đến nay, toàn tỉnh có 89.564 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có trên 2.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương (có thu nhập trên 250 triệu đồng/năm - gấp 5 lần so với thu nhập bình quân đầu người); có 310 mô hình trình diễn về sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 56 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và 165 Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông, 420 tổ hợp tác, 29 hợp tác xã do các cấp Hội Nông dân trực tiếp xây dựng và hỗ trợ hoạt động.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: Đ.X.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi trao mô hình sinh kế cho Hội Nông dân xã Sơn Tây Thượng. Ảnh: Đ.X.

Với sự hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân, nhiều mô hình kinh tế, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã được hình thành và hoạt động hiệu quả; giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo bền vững (có thu nhập tăng gấp 2-3 lần trước đây), nhiều hộ vươn lên trở thành nông dân tỷ phú; đồng thời qua đó, đã có nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.



Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã giúp cho tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân. Ảnh: V.T.

Nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng, như trồng rau an toàn, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi theo quy mô công nghiệp; phát triển cây ăn quả, trồng dược liệu… nhiều hội viên nông dân Quảng Ngãi đã vinh dự được tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc, trở thành động lực lan tỏa tinh thần thi đua sản xuất giỏi trong cán bộ, hội viên nông dân (năm 2025 có 2 điển hình là ông Bùi Đức Quỳnh ở xã Rờ Kơi và ông Nguyễn Nhẫn ở xã Phước Giang).

“Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần tích cực vào việc giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững ở nông thôn, góp phần xây dựng cộng đồng nông thôn ổn định, giàu mạnh...”, ông Nguyễn Quang Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi nói.