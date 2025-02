Cách G-Dragon nhắc đến Big Bang gây chú ý

G-Dragon nhắc đến Big Bang trong show "Good Day". Ảnh: Naver

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình tạp kỹ "Good Day" trên MBC, người dẫn chương trình chính G-Dragon (Big Bang) đã có cuộc gặp gỡ với các khách mời được gọi là nhóm bạn "88 Nation" - những người nổi tiếng đều sinh năm 1988 như G-Dragon - bao gồm Kim Soo Hyun, Jung Hae In, Im Si Wan, Kwanghee và Lee Soo Hyuk.



Khi trò chuyện, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng cuộc họp mặt thông qua show "Good Day".

Im Si Wan chia sẻ: "Thật sự không dễ dàng để 5 người chúng tôi có thể sắp xếp lịch trình của mình, và thậm chí còn khó khăn hơn đối với những thành viên 88-line khi có thể tụ họp như thế này. Vì vậy thật tuyệt khi được ở bên nhau. Tôi rất hào hứng và tò mò về cách màn kết hợp này diễn ra".

Kwanghee cũng thú nhận: "Bây giờ thật sự rất khó để có được những người bạn thực sự. Ngay cả khi bạn có tình cảm, cũng không dễ để trở nên thân thiết, và tôi rất biết ơn vì cơ hội này".

Sau đó, Kwanghee nói với Im Si Wan: "Tôi nhớ mình đã gặp G-Dragon trong một chương trình âm nhạc. Khi ấy nhóm của chúng tôi (ZE:A) có 9 người. Nhưng nếu được tái sinh, tôi muốn là thành viên của một nhóm 3 người để được hát nhiều hơn".

G-Dragon phản ứng khi Kwanghee nhắc đến số thành viên của Big Bang. Ảnh: Naver

Nghe vậy, G-Dragon thẳng thắn đáp lại: "Chúng tôi không trở thành nhóm 3 người vì chúng tôi muốn thế", gián tiếp bày tỏ rằng, việc Big Bang từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên không phải điều anh mong muốn.

Câu nói gây chấn động của G-Dragon khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Họ bật cười, còn Kwanghee thì bối rối đáp: "Đó không phải là ý tôi muốn nói".

Phân đoạn này của show "Good Day" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người hâm mộ của Big Bang bày tỏ sự xúc động khi G-Dragon luôn nhắc đến nhóm với thái độ trân trọng.

Big Bang ra mắt năm 2006 với 5 thành viên G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri.

Big Bang vươn tới đỉnh cao khi ra mắt với đội hình 5 thành viên. Ảnh: Naver

Đến năm 2019, Seungri rời nhóm và tuyên bố giải nghệ vì "bê bối Burning Sun" (liên quan đến các cáo buộc môi giới mại dâm, tham ô và các tội nghiêm trọng khác).

Trong khi đó, sau bản án 10 tháng tù treo vì sử dụng cần sa năm 2017, T.O.P gần như "ở ẩn".

Big Bang tái xuất với tư cách nhóm nhạc 4 thành viên năm 2022, thông qua ca khúc "Still Life". Nhưng chỉ 1 năm sau, T.O.P kết thúc hợp đồng với YG Entertainment.

Vào tháng 5.2023, trả lời một người hâm mộ trên mạng xã hội, T.O.P tuyên bố thẳng thắn: "Tôi đã rời nhóm rồi".

Hiện, Big Bang hoạt động với 3 thành viên còn lại. Tháng 11 năm ngoái, G-Dragon phát hành ca khúc "Home Street Home" hợp tác với Taeyang và Daesung, như sự đánh dấu cho màn trở lại của nhóm.

Big Bang hiện có 3 thành viên Daesung, Taeyang và G-Dragon. Ảnh: Naver

Họ đã tái xuất sân khấu MAMA 2024 sau 10 năm, khiến cả sân vận động Kyocera Dome bùng nổ bằng màn trình diễn "Home Street Home" và 2 ca khúc huyền thoại của Big Bang - "Bang Bang Bang", "Fantastic Baby".

Ngày 25.2, G-Dragon sẽ phát hành album phòng thu thứ 3 trong sự nghiệp, mang tên "Übermensch".

Album có tổng cộng 8 bài, gồm 2 ca khúc đã phát hành trước là "Power", "Home Sweet Home" và 6 ca khúc mới - "Too Bad" (kết hợp Anderson .Paak), "Drama", "IBELONGIIU", "Take Me", "BONAMANA", "Gyro-Drop".

2 MV cho "Drama", "Too Bad" cũng được tung ra cùng ngày. MV "Too Bad" có sự góp mặt của nữ thần tượng Karina nhóm aespa.