Gấp rút đưa phương án hỗ trợ cán bộ không chuyên trách

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã có chủ trương sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hiện nay kể từ ngày 1/8/2025. Riêng cấp thôn, bản vẫn giữ nhóm cán bộ không chuyên trách.

Theo Bộ Nội vụ, ước tính cả nước có hơn 444.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, xã và tổ dân phố, trong đó có hơn 12.000 người hoạt động cấp xã phường bị ảnh hưởng. Tinh thần của ban chỉ đạo là sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã xuống hoạt động tại thôn. Tuy nhiên, khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cho dù chọn được một số người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố, thì nhân sự dôi dư cũng rất lớn.

Mới đây (28/4), Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4, chiều cùng ngày, Bộ cũng tổ chức giao ban thường kỳ. Tại buổi giao ban, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Vụ Tổ chức Biên chế nghiên cứu gấp chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã bị tinh giản trong quá trình sắp xếp bộ máy. Tinh thần thực hiện chế độ như trong Nghị định 29, nhưng theo nguyên tắc "công tác lâu thì được hưởng nhiều".

Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo số năm công tác. Ảnh: NT

Ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế cho biết đơn vị đang chờ tổng hợp đề xuất của các địa phương để xây dựng chính sách phù hợp.

Hiện nay, đơn vị này đang xây dựng 3 phương án. Phương án thứ nhất là hỗ trợ tính theo số năm công tác còn lại trước khi đến tuổi hưu. Phương án thứ hai là tính theo quá trình, số năm công tác thực tế. Phương án thứ 3, các địa phương đang đề xuất hỗ trợ theo con số tuyệt đối. Ví dụ như cán bộ còn 5 năm nữa đến tuổi hưu thì hỗ trợ 100 triệu, còn 10 năm nữa thì hỗ trợ 200 triệu. Tuy nhiên, chưa có cơ sở nào cho những con số này.



Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ sẽ tổng hợp ý kiến rồi đề xuất với Bộ trưởng, sau đó gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ. Dự kiến, vụ sẽ hoàn thiện Nghị định về chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã bị tinh giản trong tháng 5.

Bộ trưởng đề xuất “Tính mức hỗ trợ theo số năm công tác là hợp lý nhất"

Chỉ đạo tại buổi giao ban, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị liên quan thống nhất luôn một phương án.

"Phương án hợp lý nhất là tính mức hỗ trợ theo số năm công tác. Cán bộ có số năm công tác bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu. Mức hỗ trợ này nên theo Nghị định 29 (Chính phủ ban hành năm 2023), nhưng không phải tính theo hướng số năm còn lại trước khi nghỉ hưu, mà tính theo số năm đã gắn bó với bộ máy. Những ai có thời gian cống hiến lâu thì sẽ được hưởng nhiều và ngược lại. Cần đánh giá dựa trên cơ sở thực tiễn và pháp lý để đưa ra chính sách phù hợp, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến của cấp cơ sở", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng chia sẻ đã nhận được nhiều tâm tư, phản ánh của các cán bộ không chuyên trách cấp xã phải tinh giản đợt này.

Theo Bộ trưởng, có những người trước đây đã là cán bộ, công chức, nhưng sau đó vì yêu cầu, nhiệm vụ, họ được chuyển sang làm cán bộ không chuyên trách. Ví dụ như Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên khi xuống cấp phó thì không còn là cán bộ chuyên trách nữa. Dù có nhiều năm công tác, nhóm này vẫn bị xác định cơ chế theo vị trí không chuyên trách hiện tại, có phần thiệt thòi.

Vì vậy, Bộ trưởng Trà cho rằng phải xây dựng cơ chế hỗ trợ hợp lý cho nhóm này.

Trước đó, trao đổi trong buổi họp báo sáng 28/4, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, đến nay, Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương báo cáo số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã chịu ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp bộ máy.

Hiện Bộ chưa có số liệu chính xác về tổng số cán bộ diện này nhưng ông Tuấn ước tính sơ bộ, trung bình mỗi xã có 12 cán bộ không chuyên trách, trong khi cả nước đang có khoảng 10.000 xã, cộng lại khoảng 120.000 người.

Ông Tuấn khẳng định: "Chỉ kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách cấp xã phường từ 1/7 tới chứ không kết thúc hoạt động của nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách cấp thôn, bản. Thời gian tới có thể sắp xếp nhóm này về làm ở thôn, bản, tổ dân phố".

Cũng theo lãnh đạo của Vụ Chính quyền đại phương, Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố để quy định về chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ nghị định này.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP về Tinh giản biên chế, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được hưởng trợ cấp như sau:



Trường hợp giữ chức danh do bầu cử: Cứ mỗi tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, được trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Nếu nghỉ hưu trước khi kết thúc lộ trình sắp xếp, số tháng trợ cấp tính theo số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.



Trường hợp giữ chức danh không do bầu cử: Cứ mỗi tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, được trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Nếu nghỉ hưu trước khi kết thúc lộ trình, số tháng trợ cấp tính theo số tháng nghỉ trước thời điểm nghỉ hưu.