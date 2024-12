Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, điều hành.