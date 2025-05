Nguồn cung nhỏ giọt, căn hộ cao cấp tăng giá

Thị trường căn hộ TP.HCM đang lệch pha cung – cầu khi nguồn cung dự án mới tiếp tục lao dốc, trong khi nhu cầu người dân cao khiến giá bán căn hộ duy trì đà tăng mạnh. Đặc biệt, phân khúc căn hộ cao cấp dù đã ở ngưỡng cao nhưng vẫn tiếp tục có xu hướng tăng giá.

Dữ liệu báo cáo thị trường nhà ở TP.HCM quý I/2025 của JLL Việt Nam, phân khúc căn hộ cao cấp tại TP.HCM ghi nhận nguồn cung tương đối hạn chế khi các dự án ra mắt quý này tập trung vào phân khúc trung cấp. Hầu hết các giao dịch tại phân khúc cao cấp đều từ giỏ hàng năm trước khi không có nhiều sự kiện tiền mở bán mới.

Theo đó, thị trường ghi nhận khoảng 118 giao dịch thành công trong quý I/2025. Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực tiếp thị và chiến dịch quảng bá để chuẩn bị cho các đợt mở bán trong quý 2, với các dự án đáng chú ý như Eaton Park (giai đoạn 3) và Lancaster Legacy.

Quý I/2025, phân khúc căn hộ cao cấp tại TP.HCM có giá bán tăng 2% theo quý, đạt mức 5.104 USD/m2. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, giá bán sơ cấp tại thị trường căn hộ phân khúc cao cấp ghi nhận mức tăng 2% theo quý và giảm 2% theo năm, đạt mức 5.104 USD/m2. Phần lớn các dự án sơ cấp ghi nhận mức tăng trưởng giá ổn định từ 1-3% theo quý cho mỗi dự án, qua đó phản ánh mức tăng giá ổn định theo quý.

Trong khi đó, mức giá sụt giảm theo năm do việc các dự án giá cao như The Marq và The Metropoles_Opera đã được bán hết từ năm trước. Giá bán thứ cấp tăng trưởng ổn định ở mức 1,9% theo quý và 12,9% theo năm. Điều này cho thấy nhu cầu ổn định và niềm tin của người mua nhà vào triển vọng dài hạn của thị trường, bất chấp những bất ổn về nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm hiện tại.

Giá bán căn hộ tiếp tục tăng

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, TP.HCM trong quý I/2025 chỉ có khoảng 340 căn hộ chung cư được mở bán mới, giảm 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung này được đánh giá là mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Đáng chú ý, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng mạnh. Mức giá trung bình toàn thị trường đạt 88,4 triệu đồng/m2, tăng 4,9% so với quý trước và tăng tới 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, giá bán sơ cấp căn hộ sẽ tiếp tục xu hướng tăng và có khả năng vượt mốc 100 triệu đồng/m2 ngay trong năm 2025.

Nguồn cung khan hiếm là nguyên nhân chính đẩy giá căn hộ lên cao. Ảnh: Gia Linh

Giám đốc một công ty bất động sản tại TP.HCM cho biết nguyên nhân khiến giá căn hộ nói chung và phân khúc cao cấp nói riêng liên tục tăng là vì sự khan hiếm nguồn cung mở mới, kết hợp với việc hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Tiêu biểu như tuyến metro số 1 đã vận hành và tuyến vành đai 3 dự kiến sớm hoàn thành đi qua nhiều khu vực nóng, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng giá bán căn hộ tại TP.HCM.

Chuyên gia JLL Việt Nam dự báo trong năm 2025, thị trường dự kiến sẽ chào đón lần lượt khoảng 5.000 – 5.500 căn hộ phân khúc cao cấp. Các công trình hạ tầng được đẩy mạnh triển khai như nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nút giao An Phú, tuyến đường Vành Đai 3 dự kiến là những trợ lực thúc đẩy thị trường trong năm. Bên cạnh đó, với các dự án trọng điểm đang được UBND TP.HCM xem xét giải quyết và gỡ vướng pháp lý, thị trường được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn trong các quý tiếp theo của năm 2025.

Bà Trang Lê - Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu, JLL Việt Nam cho biết trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang bị thống trị bởi phân khúc nhà ở cao cấp và thiếu vắng các dự án nhà ở thương mại có giá cả phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số người dân. Thị trường dự kiến sẽ đón nhận nhiều nguồn cung trong phân khúc giá thấp hơn trong giai đoạn tới. Các dự án này đa phần sẽ nằm ở khu vực ngoài phạm vi 10km từ trung tâm. Những chính sách bán hàng ưu đãi để đẩy mạnh kích thích nhu cầu người mua dự kiến cũng sẽ tiếp tục trong thời gian tới.