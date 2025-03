“Thủ tục rườm rà là cơ hội để những kẻ cò mồi, lừa đảo “rút tiền” của doanh nghiệp”

Bàn giao Cục An toàn vệ sinh lao động về Cục Việc làm

Chiều nay (7/3), Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cục trưởng của Cục Việc làm và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Cục Việc làm.

Theo đó, Bộ Nội vụ trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Trọng Bình làm Cục trưởng Cục Việc làm. Cục Việc làm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục An toàn Lao động với Cục Việc làm. Trong chiều nay, lãnh đạo Cục An toàn Lao động đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ từ Cục An toàn Lao động về Cục Việc làm.

Trước đó, ngày 1/3/2025 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 120/QĐ-BNV qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm, trong đó gồm có 8 tổ chức hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến ngày 1/3/2025, tổng số công chức, viên chức, người lao động của Cục Việc làm là 413 người; trong đó số đảng viên là 182 đảng viên sinh hoạt tại 5 đảng bộ/chi bộ cơ sở.

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ, đề xuất của lãnh đạo các trung tâm, các phòng trực thuộc Cục Việc làm.

"Phải áp KPI cho công chức"

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh chia sẻ tình hình đang chuyển biến rất nhanh, việc hợp nhất diễn ra liên tục ở các bộ, ngành, các tỉnh thành. Cục mới thì tinh thần cái mới phải tốt hơn.

Thứ trưởng Thanh chỉ đạo Cục phải sớm ổn định bộ máy để thực hiện chức năng nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Thắng

Thứ trưởng lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật nhất của Cục thời gian tới là thông qua Dự thảo Luật Việc làm năm 2025. Tinh thần là Cục phải rà soát kỹ lại từng điều trong Dự thảo Luật Việc làm, sửa một cách toàn diện, lược bỏ thủ tục rườm rà trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Thứ trưởng cho rằng, thủ tục rườm rà là cơ hội để những kẻ cò mồi, lừa đảo rút tiền của doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp nước ngoài than phiền về việc cấp phép lao động nước ngoài nhiều lắm. Họ nói phải thuê "cò" làm thủ tục rất tốn kém", ông Thanh nói.

Từ sự phân tích trên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo: "Tinh thần là Luật mới Ban hành ra phải dễ dàng hơn phân cấp nhiều hơn, giảm phí, .... chứ không thể Luật mới mà làm lại khó triển khai hơn. Phải làm sao thuận lợi cho người dân, lao động, doanh nghiệp từ các vấn đề cấp phép...".

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham gia thảo luận, góp ý về nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Việc làm trong thời gian tới. Ảnh: N.T

Về vấn đề tạo việc làm, Thứ trưởng cho rằng còn chưa thực sự nổi bật. Thứ trưởng chỉ đạo, Cục cần phải làm tốt công tác kết nối, dự báo tạo việc làm. Phải có nhiều việc làm mới được tạo ra thì mới tăng trưởng được. Ngoài ra, cũng phải lưu ý đến chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi... cho người lao động. Cần thiết thì ban hành các văn bản mới hơn, nghiên cứu thực hiện hiệu quả hơn để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Về vấn đề đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công nhân viên, thứ trưởng cho biết, các doanh nghiệp thực hiện rất tốt việc đánh giá nhân viên. Tới đây cơ quan nhà nước cũng phải dùng KPI để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công nhân viên chức trong Cục.

Thứ trưởng lưu ý Cục trong việc tổ chức Tháng An toàn lao động quốc gia đảm bảo, bao phủ rộng khắp.

Cuối cùng Thứ trưởng mong muốn cán bộ, công nhân viên đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Cục Việc làm, ông Vũ Trọng Bình nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng. Đại diện Cục Việc làm khẳng định sẽ cố gắng bám sát yêu cầu của doanh nghiệp và người lao động và hỗ trợ một cách tối đa. Cục trưởng cũng lưu ý tới các cán bộ, công chức, viên chức của cục thực hiện nghiêm kỷ cương làm việc trong thời gian tới.