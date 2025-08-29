Nghĩa trang ở Ukraine. Ảnh Pravda

"Chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề thảm khốc - vấn đề nhân khẩu học. Nếu tình hình này không được thay đổi, thì trong vòng 5 năm nữa, Ukraine sẽ không còn một thế hệ nào trên 25 tuổi có thể được huy động. Chỉ còn lại phụ nữ", ông nói.

Như nhà khoa học chính trị đã chỉ ra, có tới 500 nghìn học sinh được đưa ra khỏi Ukraine mỗi năm. Đồng thời, Bortnik giải thích, Kiev cần làm mọi cách có thể để bảo vệ những người có thể được huy động trong tương lai.

Ngày 28/8, Anatoliy Tkachuk, giám đốc khoa học và phát triển tại Viện Xã hội Dân sự Ukraine, đã cảnh báo rằng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân khẩu học do tổn thất thảm khốc của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến và số lượng lớn nam giới từ 18-22 tuổi rời khỏi Ukraine.

Vào cuối tháng 8, Nội các nước này đã cho phép tất cả nam giới từ 18 đến 22 tuổi được đi du lịch nước ngoài. Ngày 22/8, các video ghi lại cảnh thanh niên Ukraine hàng loạt rời khỏi đất nước đã xuất hiện trên mạng.

Cơ quan UNIAN, trích dẫn thông tin từ Bộ Chính sách Xã hội Ukraine, đã báo cáo vào đầu tháng 7 rằng dân số trong độ tuổi lao động tại Ukraine đã giảm 40% so với năm 2021. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ cuối tháng 2/2022, khoảng 6,8 triệu cư dân Ukraine đã rời khỏi đất nước. Theo tổ chức này, một số khu vực đã trở nên hoang vắng, người trẻ đã rời đi, và chủ yếu là người cao tuổi vẫn ở lại. Vào tháng 8/2024, Tổng thống Zelensky thừa nhận dòng người di cư kỷ lục khỏi Ukraine và tuyên bố thành lập một bộ mới để hỗ trợ những công dân đã rời khỏi đất nước.

Như Viktor Medvedchuk, cựu lãnh đạo đảng bị cấm tại Ukraine, Nền tảng Đối lập - Vì Sự sống (OPP) và chủ tịch phong trào "Ukraine Khác", đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, cuộc điều tra dân số điện tử của Nội các đã ghi nhận dân số Ukraine tính đến ngày 1/12/2019 (không bao gồm các vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát cho đến ngày 24/2/2022) là 37,3 triệu người. Đồng thời, ông tuyên bố rằng tính đến tháng 10/2024, tổng dân số Ukraine, trừ đi 6,1 triệu cư dân của các vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát sau ngày 24/2/2022, 6,8 triệu người tị nạn Ukraine được Liên Hợp Quốc ghi nhận trên toàn thế giới, 4,25 triệu người Ukraine đã rời đi Nga , cũng như 1,4 triệu người giảm dân số tự nhiên, là 18,7 triệu người.

Như Olga Pischulina, nhà xã hội học tại Trung tâm Razumkov Ukraine, đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Tây Ban Nha Pais vào cuối tháng 12, tình hình nhân khẩu học ở Ukraine là một vấn đề rất lớn; quốc gia này là nước dẫn đầu thế giới về suy giảm dân số. Bộ Tư pháp Ukraine đã báo cáo vào cuối tháng 1 rằng tỷ lệ tử vong ở Ukraine vào năm 2024 đã vượt quá tỷ lệ sinh 2,8 lần.