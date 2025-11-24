Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu kéo dài

Triều cường ở Đồng Tháp vượt báo động 3 tại nhiều trạm

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Nhiều khu vực trũng, thấp trong tỉnh đứng trước nguy cơ ngập sâu. Ảnh: T.Đ

Theo ghi nhận từ hệ thống quan trắc, đỉnh triều tại nhiều trạm trên sông Tiền – sông Hậu tiếp tục duy trì ở mức rất cao, nhiều nơi vượt báo động 3. Cụ thể:

Cao Lãnh: 233cm, vượt báo động 3 là 3cm.

Mỹ Thuận: 205cm, vượt báo động 3 đến 25cm.

Cai Lậy: 180cm, cao hơn báo động 3 là 10cm.

Mỹ Tho: 186cm, vượt báo động 3 tới 26cm.

Hòa Bình: 163cm, cao hơn báo động 3 là 3cm.

Vàm Kênh: 154cm, vượt báo động 3 là 4cm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, dù một số trạm có xu hướng giảm nhẹ, nhưng nhìn chung mực nước vẫn xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 1–10cm, khiến tình hình ngập lụt ở Đồng Tháp tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa rào và dông có thể làm tăng tình trạng ngập lụt.

Dự báo thời tiết Đồng Tháp những ngày tới cho thấy khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tại chỗ kết hợp triều cường đang ở đỉnh có thể làm nước dâng nhanh, gây ngập sâu hơn tại các khu vực, như: Vùng trũng, thấp; vùng ven sông; khu vực ngoài đê bao.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cảnh báo độ sâu ngập lụt lớn nhất có thể 0,3–0,8m, thời gian ngập kéo dài đến ngày 26/11/2025. Đây là thời điểm người dân cần đặc biệt chú ý để chủ động bảo vệ tài sản, sản xuất và an toàn đi lại. Do nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng mạnh đến nông nghiệp, giao thông.

Triều cường kết hợp mưa lớn không chỉ gây ngập mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Triều cường kết hợp mưa lớn không chỉ gây ngập mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: T.Đ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, đợt cảnh báo mưa lũ Đồng Tháp lần này có thể gây ảnh hưởng đến: Sản xuất nông nghiệp (vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập); nuôi trồng thủy sản (nguy cơ tràn bờ ao, thất thoát sản lượng); giao thông – sinh hoạt (nhiều tuyến đường bị ngập, đi lại khó khăn) và tài sản của người dân (nguy cơ hư hại nhà cửa, cơ sở sản xuất).

Triều cường dâng cao còn gây sức ép lớn lên những khu vực có đê bao thấp, yếu, dễ bị tràn hoặc vỡ nếu không kịp thời gia cố.

Cảnh báo mưa lũ Đồng Tháp: Khu vực có đê bao thấp, yếu, dễ bị tràn hoặc vỡ nếu không kịp thời gia cố. Ảnh: Người dân Đồng Tháp gia cố đê bao. Ảnh: T.Đ

Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó: Gia cố bờ bao, đê bao, đặc biệt tại khu vực xung yếu; bảo vệ tài sản, kê cao vật dụng, di dời khi cần thiết; thu hoạch sớm hoa màu, thủy sản nếu đã đến kỳ thu hoạch; hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông; theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết Đồng Tháp và cảnh báo mới.