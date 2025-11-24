Chủ đề nóng

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu kéo dài

Trần Đáng Thứ hai, ngày 24/11/2025 13:52 GMT+7
Mưa lũ ở Đồng Tháp đang được nâng mức cảnh giác cao khi triều cường kết hợp mưa lớn làm nước dâng nhanh trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nhiều khu vực trũng, thấp trong tỉnh đứng trước nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân.
Triều cường ở Đồng Tháp vượt báo động 3 tại nhiều trạm

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Nhiều khu vực trũng, thấp trong tỉnh đứng trước nguy cơ ngập sâu. Ảnh: T.Đ

Theo ghi nhận từ hệ thống quan trắc, đỉnh triều tại nhiều trạm trên sông Tiền – sông Hậu tiếp tục duy trì ở mức rất cao, nhiều nơi vượt báo động 3. Cụ thể:

Cao Lãnh: 233cm, vượt báo động 3 là 3cm.

Mỹ Thuận: 205cm, vượt báo động 3 đến 25cm.

Cai Lậy: 180cm, cao hơn báo động 3 là 10cm.

Mỹ Tho: 186cm, vượt báo động 3 tới 26cm.

Hòa Bình: 163cm, cao hơn báo động 3 là 3cm.

Vàm Kênh: 154cm, vượt báo động 3 là 4cm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, dù một số trạm có xu hướng giảm nhẹ, nhưng nhìn chung mực nước vẫn xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 1–10cm, khiến tình hình ngập lụt ở Đồng Tháp tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa rào và dông có thể làm tăng tình trạng ngập lụt.

Dự báo thời tiết Đồng Tháp những ngày tới cho thấy khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tại chỗ kết hợp triều cường đang ở đỉnh có thể làm nước dâng nhanh, gây ngập sâu hơn tại các khu vực, như: Vùng trũng, thấp; vùng ven sông; khu vực ngoài đê bao.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cảnh báo độ sâu ngập lụt lớn nhất có thể 0,3–0,8m, thời gian ngập kéo dài đến ngày 26/11/2025. Đây là thời điểm người dân cần đặc biệt chú ý để chủ động bảo vệ tài sản, sản xuất và an toàn đi lại. Do nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng mạnh đến nông nghiệp, giao thông.

Triều cường kết hợp mưa lớn không chỉ gây ngập mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất

Cảnh báo mưa lũ ở Đồng Tháp: Triều cường kết hợp mưa lớn không chỉ gây ngập mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: T.Đ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, đợt cảnh báo mưa lũ Đồng Tháp lần này có thể gây ảnh hưởng đến: Sản xuất nông nghiệp (vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập); nuôi trồng thủy sản (nguy cơ tràn bờ ao, thất thoát sản lượng); giao thông – sinh hoạt (nhiều tuyến đường bị ngập, đi lại khó khăn) và tài sản của người dân (nguy cơ hư hại nhà cửa, cơ sở sản xuất).

Triều cường dâng cao còn gây sức ép lớn lên những khu vực có đê bao thấp, yếu, dễ bị tràn hoặc vỡ nếu không kịp thời gia cố.

Cảnh báo mưa lũ Đồng Tháp: Khu vực có đê bao thấp, yếu, dễ bị tràn hoặc vỡ nếu không kịp thời gia cố. Ảnh: Người dân Đồng Tháp gia cố đê bao. Ảnh: T.Đ

Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó: Gia cố bờ bao, đê bao, đặc biệt tại khu vực xung yếu; bảo vệ tài sản, kê cao vật dụng, di dời khi cần thiết; thu hoạch sớm hoa màu, thủy sản nếu đã đến kỳ thu hoạch; hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông; theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết Đồng Tháp và cảnh báo mới.

Cảnh báo mưa lũ ở Tây Ninh: Mực nước sông Vàm Cỏ vượt báo động 3, đối mặt nguy cơ ngập úng và sạt lở

Cảnh báo mưa lũ ở Tây Ninh: Mực nước sông Vàm Cỏ vượt báo động 3, đối mặt nguy cơ ngập úng và sạt lở

Mưa lũ miền Trung: Chuyên gia chỉ ra một hiện tượng lũ cực kỳ hiếm, chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm qua

Mưa lũ miền Trung: Chuyên gia chỉ ra một hiện tượng lũ cực kỳ hiếm, chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm qua

Mưa lũ kéo dài: Đường sắt thiệt hại nặng

Mưa lũ kéo dài: Đường sắt thiệt hại nặng

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Hà Long, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Hà Trung trước đây) là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 chúa, 13 vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

"Bắt trúng" tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản "chung ao" kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Nhà nông
'Bắt trúng' tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản 'chung ao' kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Nhà nông
Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông
Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà "hái" ra tiền quanh năm

Nhà nông
Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà 'hái' ra tiền quanh năm

Truyền thông châu Âu đưa tin mặt trận ở Ukraine trên đà sụp đổ
Thế giới

Truyền thông châu Âu đưa tin mặt trận ở Ukraine trên đà sụp đổ

Thế giới

Mặc dù đã được huy động bắt buộc, Kiev vẫn không thể giữ vững mặt trận trước bước tiến thành công của quân đội Nga, tờ báo Ý IL Fatto Quotidiano đưa tin.

Lễ hội cam Cao Phong 2025: Khát vọng 'Nông nghiệp xanh' và bước chuyển mình trên nền tảng số
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội cam Cao Phong 2025: Khát vọng "Nông nghiệp xanh" và bước chuyển mình trên nền tảng số

Hòa Bình thi đua yêu nước

Vào tháng 12 tới đây, tại xã Cao Phong sẽ diễn ra Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, sự kiện hứa hẹn không chỉ là ngày hội của nông sản sạch mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - du lịch địa phương.

Loại chim này tới kỳ sinh đẻ cản chả kịp, xuất xứ từ Pháp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, cứ có là thương lái 'cân tất'
Nhà nông

Loại chim này tới kỳ sinh đẻ cản chả kịp, xuất xứ từ Pháp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, cứ có là thương lái "cân tất"

Nhà nông

Theo anh Mai Xuân Lâm, người nuôi chim bồ câu Pháp thành công ở xã Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Đông Sơn trước hợp nhất, sáp nhập), so với các giống chim bồ câu khác, bồ câu Pháp dễ nuôi, ít dịch bệnh, có khả năng sinh sản đều và cao. Mỗi con bồ câu mái sau 4 - 5 tháng tuổi bắt đầu đẻ lứa đầu, mỗi lứa đẻ 2 trứng.

HLV thứ 6 tại V.League 2025/2026 'bay ghế'
Thể thao

HLV thứ 6 tại V.League 2025/2026 "bay ghế"

Thể thao

HLV Thạch Bảo Khanh chính thức chia tay PVF-CAND, nhiều khả năng nhường ghế cho HLV Nguyễn Thành Công giữa mùa V.League 2025/2026.

Đất không giấy tờ: Người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ?
Bạn đọc

Đất không giấy tờ: Người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ?

Bạn đọc

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc diện đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn có thể được cấp “sổ đỏ”. Vậy, người dân cần chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn nơi nộp cũng như nắm rõ các nghĩa vụ tài chính để thực hiện nhanh chóng?

Phố Hàng Mã 'lạ lẫm' sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị
Ảnh

Phố Hàng Mã "lạ lẫm" sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ảnh

Phố Hàng Mã đang khoác lên mình một diện mạo "trần trụi" hơn nhưng cũng quy củ chưa từng thấy trong đợt ra quân thí điểm trật tự đô thị của phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90 đón sinh nhật tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90 đón sinh nhật tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Việt Trinh - nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990, "nữ hoàng ảnh lịch" một thời đón tuổi mới với tâm trạng an yên, hạnh phúc.

TP.HCM tăng tốc gỡ nút thắt pháp lý: 5 dự án nhà ở chuẩn bị “mở khóa” sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc gỡ nút thắt pháp lý: 5 dự án nhà ở chuẩn bị “mở khóa” sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang đẩy mạnh xử lý các tồn đọng pháp lý tại nhiều dự án nhà ở nhằm giải quyết quyền lợi được cấp sổ hồng cho người mua và cải thiện tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Đăng tin 'vỡ đập' và 'hết nguồn cung xăng dầu' tại Đà Lạt, nhiều người bị công an mời làm việc
Pháp luật

Đăng tin "vỡ đập" và "hết nguồn cung xăng dầu" tại Đà Lạt, nhiều người bị công an mời làm việc

Pháp luật

Sử dụng facebook đăng thông tin sai sự thật "vỡ đập" và "hết nguồn cung xăng dầu" tại khu vực Đà Lạt, nhiều người bị Công an tỉnh Lâm Đồng mời làm việc, xử lý.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề: Con đường bền vững để giữ nghề, giữ người, kiến tạo làng quê đáng sống
Nhà nông

Phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề: Con đường bền vững để giữ nghề, giữ người, kiến tạo làng quê đáng sống

Nhà nông

Trong những năm qua, hoạt động du lịch nông thôn đã được hình thành trên cơ sở khai thác giá trị đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa, sinh thái vùng miền, với nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, phát triển du lịch nông thôn gắn với làng nghề đang nổi lên như một hướng đi bền vững, không chỉ phát huy thế mạnh địa phương mà còn giữ nghề, giữ người, xây dựng những làng quê đáng sống.

Đà Nẵng: 'Khát' bác sĩ, nhiều nơi chưa bố trí đủ 2 bác sĩ/trạm
Xã hội

Đà Nẵng: "Khát" bác sĩ, nhiều nơi chưa bố trí đủ 2 bác sĩ/trạm

Xã hội

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngành đang đối mặt tình trạng thiếu bác sĩ tại y tế cơ sở và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường nhân lực, bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Vì sao Trương Cáp có thể ra tay nhưng cuối cùng không hạ thủ với Triệu Vân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Trương Cáp có thể ra tay nhưng cuối cùng không hạ thủ với Triệu Vân?

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Cáp từng có cơ hội rất dễ dàng để hạ gục Triệu Vân, nhưng cuối cùng ông lại quyết định bỏ qua. Sau cùng, Trương Cáp phải chịu cái kết bi thảm thế nào?

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập
Tin tức

Có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Tin tức

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

3 dự án khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng tại Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư
Nhà đất

3 dự án khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng tại Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư

Nhà đất

Ninh Bình mời gọi đầu tư gần 1.400 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới, đồng thời công bố thêm 6 dự án bất động sản hơn 3.400 tỷ đồng, tạo quỹ phát triển đô thị quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2030.

Học trò của HLV Troussier ở Đông Á Thanh Hóa: Vừa cưới xong, chuẩn bị gia nhập Ninh Bình FC?
Thể thao

Học trò của HLV Troussier ở Đông Á Thanh Hóa: Vừa cưới xong, chuẩn bị gia nhập Ninh Bình FC?

Thể thao

Hoàng Thái Bình - tiền vệ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa và từng được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam hồi năm 2023, được cho là sẽ gia nhập Ninh Bình FC vào đầu năm 2026.

Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?
Thể thao

Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?

Thể thao

Sau trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức đã đặc biệt dành lời khen cho cầu thủ trẻ Nguyễn Đức Phú.

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà 'toàn thân thơm nức', bán vỏ cây, bán gà hết veo?
Nhà nông

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Nhà nông

Chị Hứa Thị Tiêu, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã nuôi gà ri lai thành công dưới tán rừng quế. Khai thác vỏ quế bán tốt, mà bán gà ri thả rừng quế, đồi quế cũng đắt hàng, đây là mô hình hay trong kinh tế hộ gia đình.

Từ sản xuất nông nghiệp manh mún đến vùng nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, một cách giảm nghèo ở Lai Châu
Giảm nghèo nông thôn

Từ sản xuất nông nghiệp manh mún đến vùng nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn, một cách giảm nghèo ở Lai Châu

Giảm nghèo nông thôn

Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, mạnh mún nông nghiệp Lai Châu đã “vươn mình” với những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI
Kính đa tròng

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI

Kính đa tròng

Mưa lũ ngập miền Trung thì mạng xã hội cũng ngập cả tin thật lẫn giả, người dân không biết tin vào đâu. Nghiêm trọng hơn, nhiều video giả do AI tạo ra để xuyên tạc, kéo người thiếu hiểu biết chỉ trích lực lượng chức năng, những người đang ngày đêm dầm mình lội nước giúp dân.

Bộ Xây dựng: Siết chặt năng lực chủ đầu tư và giám sát chất lượng công trình sau sự cố cầu sông Lô
Tin tức

Bộ Xây dựng: Siết chặt năng lực chủ đầu tư và giám sát chất lượng công trình sau sự cố cầu sông Lô

Tin tức

Sáng 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây sắn hiệu quả thấp, nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối hàng hóa. Cây chuối không chỉ "bén rễ" xanh tốt mà còn đang giúp nông dân vùng cao biên giới đổi đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3
Nhà nông

Người đàn ông Khmer ở An Giang vừa làm kinh tế giỏi vừa giàu lòng nhân ái, được nhận Huân chương lao động Hạng 3

Nhà nông

Ông Danh Phú, người đàn ông Khmer đến từ An Giang, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hải Nguyên (Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vừa là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội. Câu chuyện của ông không chỉ gắn liền với hương vị đậm đà của nước mắm truyền thống Phú Quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, với tổng số tiền đóng góp an sinh xã hội lên đến hơn 1 tỷ đồng trong 5 năm gần đây.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Kinh tế

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tin bão mới nhất: Một áp thấp đang mạnh lên phía Philippines, dự báo ngày 26/11 đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một áp thấp đang mạnh lên phía Philippines, dự báo ngày 26/11 đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, khả năng mạnh lên thành bão tiến vào biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, ngày 26/11, áp thấp sẽ mạnh lên thành bão, tiến vào biển Đông thành cơn bão số 15.

MC xinh đẹp bị căn bệnh tủy sống hiếm gặp, trở thành người dẫn chương trình trên xe lăn đầu tiên
Xã hội

MC xinh đẹp bị căn bệnh tủy sống hiếm gặp, trở thành người dẫn chương trình trên xe lăn đầu tiên

Xã hội

Nữ MC truyền hình Liang Yi đã trở thành “người dẫn chương trình trên xe lăn” đầu tiên của Trung Quốc, sau khi một căn bệnh hiếm gặp cướp đi sức khỏe và tương lai xán lạn của cô.

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm
Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm

Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc nổi lên như một dấu mốc không thể phai mờ, người đóng vai trò "gạch nối" quan trọng giữa hai triều đại Tiền Lê và Lý.

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư” thịt ngọt thơm mềm, giàu dinh dưỡng, đem nướng muối tiêu cực ngon
Gia đình

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư” thịt ngọt thơm mềm, giàu dinh dưỡng, đem nướng muối tiêu cực ngon

Gia đình

Đây là một loại cá biển với hương vị thơm ngon, béo ngậy và giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều gia đình yêu thích.

Các nhà tiên phong của kỷ nguyên AI chia sẻ tại Tọa đàm Đạo đức và An toàn AI VinFuture
Tin tức

Các nhà tiên phong của kỷ nguyên AI chia sẻ tại Tọa đàm Đạo đức và An toàn AI VinFuture

Tin tức

Có cần phải kìm hãm tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) hay không khi sức mạnh xử lý dữ liệu khổng lồ đang đặt ra hàng loạt câu hỏi về rủi ro, đạo đức và những giới hạn mới của công nghệ? Câu hỏi lớn của toàn nhân loại này sẽ được thảo luận tại tọa đàm với chủ đề: “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”, diễn ra vào 02/12/2025.

Chuyên gia Mỹ giải mã việc Đặc phái viên Tổng thống Mỹ dồn ông Zelensky vào chân tường
Thế giới

Chuyên gia Mỹ giải mã việc Đặc phái viên Tổng thống Mỹ dồn ông Zelensky vào chân tường

Thế giới

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã dồn Tổng thống Ukraine Zelensky vào chân tường với đơn từ chức sắp tới - Cựu chuyên gia phân tích CIA ông Ray McGovern đánh giá.

Giải cứu 5 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội
Tin tức

Giải cứu 5 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội

Tin tức

Rạng sáng 24/11, hỏa hoạn bùng lên tại ngôi nhà 5 tầng ở phường Thanh Liệt, Hà Nội,, khiến 5 người trong gia đình mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã dùng xe thang đưa họ thoát ra an toàn sau hơn 40 phút chữa cháy.

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

3

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

5

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa