Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ

Theo công văn của Cục Xuất nhập khẩu, ngày 27/7/2025, Người phát ngôn Phong trào Houthi Yahya Saree đã tuyên bố mở rộng chiến dịch tại Biển Đỏ, sẽ tấn công bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu bởi công ty liên quan tới các cảng biển của Israel, không phân biệt quốc tịch, quốc kỳ hay điểm đến.

Tuyên bố đã được các hãng tin quốc tế Reuters, AP, YnetNews, Xinhua xác nhận.

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran tại Công điện số 139 ngày 29/7, trong thời gian tới, các vụ tấn công tại Biển Đỏ, eo biển Babel-Mandeb, kênh đào Suez và Vịnh Aden có thể gia tăng, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, vận tải biển, xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu, Trung Đông, châu Phi.

Tàu chở dầu Sounion do Hy Lạp sở hữu bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh: EPA

Lý do là các chi phí bảo hiểm, vận chuyển, thời gian giao hàng có thể tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các hãng tàu quốc tế có thể bị ảnh hưởng gián tiếp, nếu hãng tàu đó trở thành mục tiêu của lực lượng Houthi.

Trước tình hình nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các Hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động rà soát chuỗi cung ứng và lịch trình vận tải biển, đặc biệt nếu liên quan tới khu vực Biển Đỏ và các cảng biển có nguy cơ cao.

Phối hợp chặt chẽ với các đối tác logistics, hãng tàu và bảo hiểm hàng hải để đánh giá rủi ro và có phương án ứng phó kịp thời.

Báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng nếu phát sinh các sự cố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Tàu container của Công ty vận tải biển Maersk (Đan Mạch) neo tại cảng Southampton (Anh). Ảnh: AFP/TTXVN

Biển Đỏ và kênh đào Suez là một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch quan trọng bậc nhất thế giới, chiếm khoảng 12% tổng lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, do xung đột tại khu vực này, nhiều hãng tàu phải thay đổi tuyến đường, tránh kênh đào Suez (nối Biển Đỏ với Biển Địa Trung Hải) và phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm hành trình tàu kéo dài thêm từ 10 đến 15 ngày so trước đây.

Hồi tháng 2/2025, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra báo cáo có tựa đề “Cuộc khủng hoảng vận tải Biển Đỏ ngày càng trầm trọng: Tác động và triển vọng”, cho biết các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ - một tuyến đường quan trọng đối với gần 1/3 lưu lượng container toàn cầu - đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho các hoạt động hàng hải trong khu vực và toàn cầu.

Khoảng cách di chuyển của tàu chở hàng hóa và tàu chở dầu so với trước đây đi qua Biển Đỏ đã tăng lần lượt 48% và 38%. Trong khi sự gia tăng về thời gian di chuyển lên tới 45% đối với tàu chở hàng hóa và 28% đối với tàu chở dầu.

