Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 09:12 GMT+7

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Nước rút, các phương tiện lưu thông bình thường

+ aA -
Thế Anh Thứ bảy, ngày 11/10/2025 09:12 GMT+7
Sáng ngày 11/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, các phương tiện đã có thể di chuyển chậm trên tuyến đường này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Cục Đường bộ, tính đến 6h30 ngày 11/10, tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực khi nước đã rút, các phương tiện đã di chuyển được.

Bên phải tuyến cao tốc Hà Nội đi Thái Nguyên nước đã rút.

Cụ thể, tại Km29 TT trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng Thái Nguyên đi Hà Nội nước rút còn khoảng 20 - 30 cm các phương đã đi chuyển chậm để đi qua vị trí này.

Cùng đó, bên phải tuyến đi Thái Nguyên tại điểm ngập trước đó Km28+200 trái tuyến nước đã rút hết, hiện nay, các phương tiện đã di chuyển bình thường.

Các điểm ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nước đã rút dần.

Tuy nhiên, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên phát sinh điểm nước dềnh lên lề đường lúc 18h ngày 10/10/25 dài khoảng 30cm tại Km27- Km27+030 bên trái tuyến thuộc xã Trung Giã TP Hà Nội. Các lực lượng chức năng đã phối hợp điều hành giao thông tại đây.

Cục Đường bộ khuyến cáo người dân di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần liên tục cập nhật các thông tin về tình hình ngập nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh báo chí, truyền hình để chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình.

Đối với các phương tiện đã di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, các phương tiện cần hạn chế lưu thông qua các vị trí bị ngập sâu hướng trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội hướng di chuyển Hà Nội - Thái Nguyên.

Với tình hình ngập nước hướng Hà Nội đi Thái Nguyên kể cả trên cao tốc, Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát các tuyến đường không bị ngập tìm có phương án hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện và sẽ cập nhật tình hình ngay khi có phương án.

Tham khảo thêm

Nóng: Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, lưu ý lộ trình di chuyển

Nóng: Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, lưu ý lộ trình di chuyển

Liên danh 5 doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 1.800 tỷ đồng xây cầu nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Liên danh 5 doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 1.800 tỷ đồng xây cầu nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
4

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thị trường vàng chính thức "đổi luật chơi": Giá vàng quay đầu giảm

Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm trong ngày đầu tiên Nghị định 232 có hiệu lực. Nghị định này ra đời với nhiều điểm mới, hứa hẹn sẽ tái lập thị trường vàng theo hướng minh bạch, cạnh tranh có kiểm soát và gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống tài chính - ngân hàng.

Việt Nam lần đầu vượt Trung Quốc, dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dệt may sang Mỹ

Kinh tế
Việt Nam lần đầu vượt Trung Quốc, dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dệt may sang Mỹ

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giảm mạnh, xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giảm mạnh, xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Kinh tế
Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Giữa "bão" giá vàng, Chính phủ cho giảm thuế xuất khẩu bằng 0% với vàng trang sức, mỹ nghệ

Kinh tế
Giữa 'bão' giá vàng, Chính phủ cho giảm thuế xuất khẩu bằng 0% với vàng trang sức, mỹ nghệ

Đọc thêm

Hậu vệ Becamex TP.HCM: Cao 1m75, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ vì vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Hậu vệ Becamex TP.HCM: Cao 1m75, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ vì vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Tuy sự nghiệp không thực sự thành công nhưng hậu vệ Trần Hoàng Hưng vẫn khiến các đồng nghiệp phải ngưỡng mộ vì sở hữu vợ đẹp, con ngoan.

Hiểu fan Em Xinh “Say Hi” hết cỡ, TPBank “ghi điểm” tuyệt đối
Doanh nghiệp

Hiểu fan Em Xinh “Say Hi” hết cỡ, TPBank “ghi điểm” tuyệt đối

Doanh nghiệp

Nhờ nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng trẻ và người hâm mộ của chương trình Em Xinh “Say Hi”, TPBank dẫn đầu ngành ngân hàng về chỉ số cảm xúc tích cực trong các thảo luận trên mạng xã hội. Sau hai đêm concert bùng nổ cả về âm nhạc, thời trang và thảo luận, TPBank thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu những trải nghiệm số đỉnh.

Ông Trump: Mọi người đều mệt mỏi vì chiến tranh, hòa bình sẽ đến với Trung Đông
Thế giới

Ông Trump: Mọi người đều mệt mỏi vì chiến tranh, hòa bình sẽ đến với Trung Đông

Thế giới

Trong phát biểu gây chú ý hôm thứ Sáu 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói kế hoạch hòa bình Gaza sẽ trụ vững vì “mọi người đều đã mệt mỏi vì chiến tranh”. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực cùng lúc Israel bắt đầu rút quân và Hamas đồng ý thả tù binh.

Cháy nhà trong ngõ Kim Hoa, Hà Nội, 5 người trong gia đình tử vong thương tâm
Tin tức

Cháy nhà trong ngõ Kim Hoa, Hà Nội, 5 người trong gia đình tử vong thương tâm

Tin tức

Rạng sáng 11/10, ngôi nhà 4 tầng một tum nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa (Hà Nội) bốc cháy dữ dội, khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng do không kịp thoát ra ngoài.

Công bố chiếc vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc
Văn hóa - Giải trí

Công bố chiếc vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc

Văn hóa - Giải trí

Chiều 10/10 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 đã chính thức công bố vương miện lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang và núi rừng Tây Bắc.

Giá USD hôm nay 11/10: Rơi tự do sau khi Mỹ 'tuyên chiến' với hàng hóa Trung Quốc
Kinh tế

Giá USD hôm nay 11/10: Rơi tự do sau khi Mỹ "tuyên chiến" với hàng hóa Trung Quốc

Kinh tế

Giá USD hôm nay 11/10 trên thị trường quốc tế rơi tự do khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, ngoài mức 30% hiện hành, nâng mức thuế lên 130% từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn.

'Đại thụ' giữa đại ngàn Trường Sơn: Già làng A Song Ba- Người hiến đất và gieo mầm tri thức giữa núi rừng (Bài cuối)
Đại đoàn kết dân tộc

"Đại thụ" giữa đại ngàn Trường Sơn: Già làng A Song Ba- Người hiến đất và gieo mầm tri thức giữa núi rừng (Bài cuối)

Đại đoàn kết dân tộc

Ở xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng (trước đây là xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), giữa núi rừng đại ngàn, có một người già mà bà con Giẻ Triêng vẫn luôn nhắc đến với tất cả sự kính trọng và biết ơn: Già làng A Song Ba. Ông không chỉ là người đứng đầu bản Lao Đu, mà còn là “cột mốc sống” của niềm tin, là tấm gương sáng của một đảng viên mẫu mực suốt 22 năm qua.

Pickleball tiền thưởng cực khủng, hút hết ngôi sao khiến môn khác 'chạnh lòng'
Thể thao

Pickleball tiền thưởng cực khủng, hút hết ngôi sao khiến môn khác "chạnh lòng"

Thể thao

Pickleball tạo “cơn sốt” tiền thưởng tại Việt Nam khi các giải phong trào phát triển rầm rộ, thu hút hàng nghìn VĐV và cả những ngôi sao tennis, cầu lông, bóng bàn chuyển hướng thi đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hóa Thế giới là sự kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới
Văn hóa - Giải trí

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hóa Thế giới là sự kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất vừa chính thức khai mạc vào tối 10/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Angelina Jolie từng vay tiền Brad Pitt sau ly hôn
Văn hóa - Giải trí

Angelina Jolie từng vay tiền Brad Pitt sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Minh tinh Angelina Jolie tiết lộ từng rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, buộc phải vay tiền Brad Pitt sau khi ly hôn.

Ukraine săn Patriot và Tomahawk trong 'thỏa thuận khủng' với Mỹ
Thế giới

Ukraine săn Patriot và Tomahawk trong 'thỏa thuận khủng' với Mỹ

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng phái đoàn Ukraine sẽ đề xuất với Hoa Kỳ một thỏa thuận mua hệ thống phòng không, hệ thống pháo HIMARS, cùng với các sửa đổi cho tên lửa chiến thuật ATACMS.

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới
Nhà nông

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Nhà nông

Các tuyến đường hoa nông thôn kiểu mẫu được trải áp phan thẳng tắp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh với muôn hoa tươi thắm không chỉ làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết “ý Đảng lòng dân”... Đó là thành công trong xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh).

Nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở TP.HCM gấp 6 lần khuyến cáo của WHO, nên chuyển sang xe điện
Chuyển động Sài Gòn

Nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở TP.HCM gấp 6 lần khuyến cáo của WHO, nên chuyển sang xe điện

Chuyển động Sài Gòn

Từ lý do trên, các chính sách của TP.HCM không chỉ áp dụng cho việc chuyển đổi phương tiện sử dụng điện mà còn áp dụng cho việc chuyển đổi tất cả các loại phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh khác.

Lựa chọn nào cho bóng đá Việt Nam trước xu thế nhập tịch?
Thể thao

Lựa chọn nào cho bóng đá Việt Nam trước xu thế nhập tịch?

Thể thao

Nhập tịch cầu thủ đang trở thành xu thế của bóng đá thế giới và bài toán cho bóng đá Việt Nam là lựa chọn con đường nào để không bị bỏ lại phía sau.

HDBank tiếp tục đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025
Kinh tế

HDBank tiếp tục đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

Kinh tế

Ngày 8/10 tại Hà Nội, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Transformation Awards - VDX Awards) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, với hạng mục “Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành ngân hàng”.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất
Giảm nghèo nông thôn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất

Giảm nghèo nông thôn

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Giúp nông dân giảm nghèo về thông tin để vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giảm nghèo về thông tin, đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác giảm nghèo thông tin bền vững.

Cây cảnh 'mười phân vẹn mười', nhưng muốn nở hoa như thác nhất định phải ghi nhớ 3 bước này
Gia đình

Cây cảnh "mười phân vẹn mười", nhưng muốn nở hoa như thác nhất định phải ghi nhớ 3 bước này

Gia đình

Cây cảnh này thường nở thành chùm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khi được trồng ở ban công, tường hay cổng nhà, không sâu bệnh, cực dễ chăm sóc.

Phó giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam nhắn nhủ sinh viên trước mục tiêu trở thành thầy thuốc giỏi
Xã hội

Phó giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam nhắn nhủ sinh viên trước mục tiêu trở thành thầy thuốc giỏi

Xã hội

"Hãy học tập say mê, rèn luyện nghiêm túc và sống có trách nhiệm" là lời nhắn nhủ của PGS.TS Đoàn Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam với hơn 1.000 tân sinh viên.

Phút chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính “Sư đoàn Chiến thắng” những ngày chống lũ ở Hà Nội
Ảnh

Phút chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính “Sư đoàn Chiến thắng” những ngày chống lũ ở Hà Nội

Ảnh

Thức trắng nhiều đêm để gia cố đê sông Cầu, những người lính thuộc Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc Phòng) nỗ lực từng giờ sát cánh cùng người dân vùng lũ ngoại thành Hà Nội.

Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Sập sàn
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Sập sàn

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/10, trên thị trường thế giới, giá dầu thô lao dốc cực mạnh, trung bình suy giảm 3 USD/ thùng.

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ 'nghe tên mà ham', nhà nào nuôi là trúng?
Nhà nông

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Nhà nông

Vài năm trở lại đây, khi mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở một số địa phương của TP Cần Thơ (sau sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) ngày càng khó khăn, diện tích nuôi tôm sú đang dần tăng trở lại, nhờ sự góp mặt của những dòng tôm sú thế hệ mới.

Trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV vào cuối tháng 10
Hà Nội hôm nay

Trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV vào cuối tháng 10

Hà Nội hôm nay

Ban Tổ chức Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 dự kiến tổ chức Lễ trao giải cho các giả đạt giải vào ngày 31/10. Thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 20/10.

Người dân Hà Nội bắt đầu được nộp hồ sơ đất đai và thủ tục hành chính ngay tại chung cư
Tin tức

Người dân Hà Nội bắt đầu được nộp hồ sơ đất đai và thủ tục hành chính ngay tại chung cư

Tin tức

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chính thức triển khai mô hình “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”, theo đó người dân bắt đầu được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư.

Ông Trump đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình
Thế giới

Ông Trump đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh vì hạn chế xuất khẩu đất hiếm và tuyên bố sẽ đáp trả bằng thuế quan.

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác
Nhà nông

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Nhà nông

Là người khởi đầu cho việc cử nhóm chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nông nghiệp Triều Tiên có những điểm mạnh đáng kinh ngạc, đặc biệt là tổ chức sản xuất và tính nghiêm túc, kỷ luật của nông dân Triều Tiên.

'Mỹ nhân cổ trang' Trà My: 'Sau phim 'Vợ ba', tôi đã từ chối nhiều cảnh nóng'
Văn hóa - Giải trí

"Mỹ nhân cổ trang" Trà My: "Sau phim 'Vợ ba', tôi đã từ chối nhiều cảnh nóng"

Văn hóa - Giải trí

Nổi tiếng từ bộ phim "Vợ ba" khi mới 13 tuổi, Trà My từng có quãng thời gian dài tạm xa màn ảnh. Nữ diễn viên chia sẻ về hành trình trưởng thành, đam mê diễn xuất và cách cô nhìn nhận nghề ở tuổi đôi mươi.

'Trả lại' cuộc sống bình thường cho bé sơ sinh không hậu môn
Xã hội

"Trả lại" cuộc sống bình thường cho bé sơ sinh không hậu môn

Xã hội

Không hậu môn (hay dị dạng hậu môn trực tràng) là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, với tỉ lệ khoảng 1/4.000 trẻ sinh sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tối 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025) tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Ninh Bình ra chỉ thị 'siết' quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư
Nhà nông

Ninh Bình ra chỉ thị "siết" quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

Nhà nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp quyết liệt để quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn, đặc biệt trong mùa chim di cư (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau).

Đây là giống lợn đặc sản, ăn tạp, lâu lớn ở Tuyên Quang, thương lái cứ 'nhòm' vô chuồng rồi hỏi bán được chưa
Nhà nông

Đây là giống lợn đặc sản, ăn tạp, lâu lớn ở Tuyên Quang, thương lái cứ "nhòm" vô chuồng rồi hỏi bán được chưa

Nhà nông

Giống lợn đen-lợn bản địa, lợn đặc sản trở thành giống vật nuôi quen thuộc trong đời sống của người dân xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang mới (trước sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, xã Cán Tỷ thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Không chỉ là nguồn thực phẩm thiết yếu, việc chăn nuôi lợn đen còn trở thành sinh kế bền vững, mang lại thu nhập tốt hơn...

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

3

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'

4

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

5

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu