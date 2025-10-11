Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Nước rút, các phương tiện lưu thông bình thường

Theo Cục Đường bộ, tính đến 6h30 ngày 11/10, tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực khi nước đã rút, các phương tiện đã di chuyển được.

Bên phải tuyến cao tốc Hà Nội đi Thái Nguyên nước đã rút.

Cụ thể, tại Km29 TT trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng Thái Nguyên đi Hà Nội nước rút còn khoảng 20 - 30 cm các phương đã đi chuyển chậm để đi qua vị trí này.

Cùng đó, bên phải tuyến đi Thái Nguyên tại điểm ngập trước đó Km28+200 trái tuyến nước đã rút hết, hiện nay, các phương tiện đã di chuyển bình thường.

Các điểm ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nước đã rút dần.

Tuy nhiên, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên phát sinh điểm nước dềnh lên lề đường lúc 18h ngày 10/10/25 dài khoảng 30cm tại Km27- Km27+030 bên trái tuyến thuộc xã Trung Giã TP Hà Nội. Các lực lượng chức năng đã phối hợp điều hành giao thông tại đây.

Cục Đường bộ khuyến cáo người dân di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần liên tục cập nhật các thông tin về tình hình ngập nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh báo chí, truyền hình để chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình.

Đối với các phương tiện đã di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, các phương tiện cần hạn chế lưu thông qua các vị trí bị ngập sâu hướng trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội hướng di chuyển Hà Nội - Thái Nguyên.

Với tình hình ngập nước hướng Hà Nội đi Thái Nguyên kể cả trên cao tốc, Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát các tuyến đường không bị ngập tìm có phương án hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện và sẽ cập nhật tình hình ngay khi có phương án.

