Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Cuộc duyệt binh của Trung Quốc đã bắt đầu tại trung tâm Bắc Kinh. Với sự tham gia của hơn 10.000 quân và hàng trăm vũ khí tiên tiến, cuộc diễu hành sẽ cho thấy sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc theo nỗ lực hiện đại hóa quân đội thường trực lớn nhất thế giới của ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc giới thiệu ICBM mới như một phần của lực lượng hạt nhân "ba trong một"

Trung Quốc đã giới thiệu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của mình trong nhiều năm qua, với tên gọi là DF-61.

Trong cuộc diễu hành, tên lửa DF-61 được xếp chung nhóm với tên lửa đạn đạo phóng từ trên không JL-1 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3, có tầm bắn liên lục địa, và phiên bản mới của DF-31, một loại ICBM phóng từ mặt đất.

Laser phòng không dùng cho đất liền và trên biển được tiết lộ

Trung Quốc đã trưng bày ít nhất 2 loại vũ khí laser phòng không trong cuộc diễu hành, bao gồm một loại laser lớn mà truyền hình nhà nước cho biết sẽ được lắp trên tàu chiến.

Ngoài ra còn có phiên bản trên bộ, một loại tia laser gắn trên một chiếc xe tải dài tám bánh, có thể chứa thêm năng lượng điện cần thiết để giải quyết vấn đề công suất thấp trong các loại vũ khí laser trước đây.

Laser thuộc nhóm "vũ khí năng lượng định hướng", cũng có thể bao gồm các hệ thống vi sóng công suất cao. Thay vì sử dụng đạn để tiêu diệt mục tiêu bằng động năng, những vũ khí này dựa vào năng lượng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu bằng nhiệt, phá vỡ hệ thống điện bên trong hoặc làm mù các cảm biến như quang học và radar.

Hai tàu ngầm không người lái cỡ lớn ra mắt công chúng trong cuộc diễu hành

Cuộc diễu hành là màn ra mắt chính thức của hai tàu không người lái dưới nước siêu lớn (XLUUV), một lĩnh vực tác chiến trên biển mà Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới, ít nhất là về số lượng, theo chuyên gia tàu ngầm HI Sutton.

Trung Quốc khoe tên lửa chống hạm và YJ-17

Trung Quốc thường sử dụng ký hiệu "YJ" cho tên lửa chống hạm, vì vậy YJ-17 được cho là phiên bản mới của DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2014, theo Dự án Phòng thủ Tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Tên lửa này được cho là mang đầu đạn thông thường, nhưng có thể có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi DF-17 có thể di chuyển trên đường bộ thì YJ-17 được cho là có thể sử dụng từ các ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến hải quân. Các đánh giá trước đây về phương tiện lướt siêu thanh trên DF-17 cho thấy đây là một vũ khí đáng gờm.

Truyền thông cho biết có hơn 100 máy bay tham gia biểu diễn trên không trong cuộc diễu hành. Máy bay chỉ huy và điều khiển cùng máy bay phản lực vận tải bốn động cơ cũng được trưng bày. Một phi đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc cũng bay trên bầu trời Bắc Kinh. Họ bay theo đội hình tạo thành số "80", một số mang theo cờ có ghi các khẩu hiệu như "Hòa bình sẽ chiến thắng", "Nhân dân sẽ chiến thắng" và "Công lý sẽ chiến thắng".

Một số máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất của PLA, bao gồm máy bay hai động cơ J-35 và máy bay ném bom H-6 đã được phát sóng trên truyền hình nhà nước ngay sau khi cuộc duyệt binh bắt đầu.

Lực lượng dân quân Trung Quốc. Ảnh RT

Vẫy tay chào từ chiếc xe limousine mui trần màu đen uy nghi, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt quân đội bắt đầu lễ duyệt binh.

Mở đầu sự kiện, Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu từ lễ đài Thiên An Môn.

“Sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa là điều không thể bị ngăn cản và sự nghiệp hòa bình, phát triển của nhân loại sẽ giành thắng lợi”, ông Tập phát biểu trên truyền hình trực tiếp.

“Nhân loại một lần nữa đang đứng trước sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, đôi bên cùng có lợi hay trò chơi được - mất”, ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập cũng ca ngợi vai trò của Trung Quốc trong Thế chiến thứ II, nói rằng: “Nhân dân Trung Quốc, với sự hy sinh to lớn của dân tộc, đã có những đóng góp to lớn cho việc cứu vãn nền văn minh nhân loại và bảo vệ hòa bình thế giới.”

Ông nói thêm: “Lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng số phận của nhân loại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”.

“Chỉ bằng cách đối xử bình đẳng với nhau, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, tất cả các quốc gia và dân tộc mới có thể duy trì an ninh chung, loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh và ngăn chặn sự tái diễn của các thảm kịch lịch sử", ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh. Ảnh chụp màn hình CCTV

Bản thân chiếc xe, Hồng Kỳ (Hồng Kỳ trong tiếng Trung), là một biểu tượng quốc gia. Được sản xuất trong nước và thấm đẫm ý nghĩa biểu tượng chính trị, nó từ lâu đã là phương tiện di chuyển được nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn.

Với lưới tản nhiệt cỡ lớn và biểu tượng lá cờ đỏ đặc trưng trên nắp ca-pô, chiếc xe là vật trang trí không thể thiếu trong các sự kiện chính trị lớn của Trung Quốc, từ các cuộc diễu hành quân sự đến các chuyến thăm ngoại giao cấp cao.

Ông Tập Cận Bình đang kiểm tra hàng chục đội hình quân đội và vũ khí xếp hàng dọc theo Đại lộ Hòa bình vĩnh cửu. “Các đồng chí đã làm việc chăm chỉ!”, ông Tập Cận Bình nói từ chiếc xe limousine mui trần màu đen. “(Chúng tôi) phục vụ nhân dân!” những người lính đồng thanh hô vang, chào và dõi theo nhà lãnh đạo khi ông đi ngang qua.

Quân nhân Trung Quốc ở vị trí nhiệm vụ trong lễ duyệt binh. Ảnh chụp màn hình CCTV

Dàn vũ khí tham gia cuộc duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh chụp màn hình CCTV

Xe tăng tham gia diễu hành ở Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Ảnh RT

Các thành viên của ban nhạc quân đội Trung Quốc tham dự lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình phát biểu mở đầu buổi lễ. Ảnh Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, sải bước trên thảm đỏ trong bộ vest đen và cà vạt đỏ tía.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Quảng trường Thiên An Môn, bước đi trên thảm đỏ trong bộ vest và cà vạt màu đen.

Một số nhà lãnh đạo châu Á đã đến Quảng trường Thiên An Môn qua Cổng Duanmen, bao gồm Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và nhiều người khác.

Một gương mặt bất ngờ là Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto - người xuất hiện trên thảm đỏ với kính râm và bộ vest xám. Trước đó, ông đã tuyên bố sẽ không thể tham dự lễ diễu hành nữa do phải đối mặt với các cuộc biểu tình đẫm máu ở quê nhà - nhưng dường như ông đã thay đổi quyết định.

Nhiều quốc gia Trung Á cũng có đại diện, trong đó có các nhà lãnh đạo của Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan trong danh sách tham dự.

Chỉ có hai nhà lãnh đạo đến từ châu Âu là Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Một số nhà lãnh đạo khác đại diện cho các khu vực khác trên thế giới, từ Châu Phi đến Caribe – bao gồm Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu.