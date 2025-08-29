CC1: Khai giảng chương trình đào tạo nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực đường sắt

Nhân lực là then chốt để làm chủ công nghệ

Chương trình kéo dài 3 tháng, với kinh phí 1 tỷ đồng, nằm trong khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa CC1 và Đại học Bách khoa TP.HCM trị giá 1 triệu USD trong 5 năm về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và hỗ trợ sinh viên.

Chương trình được xây dựng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật của CC1 thông qua việc cập nhật những kiến thức chuyên sâu, hiện đại nhất trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT CC1 chia sẻ: “Đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao cho hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị – một lĩnh vực còn mới tại Việt Nam chính là nhiệm vụ then chốt để CC1 tiên phong làm chủ công nghệ. Chúng tôi quyết tâm hình thành lực lượng nòng cốt, tạo nền tảng lan tỏa và phát triển đội ngũ nhân lực chuyên sâu, qua đó khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ, sẵn sàng đón đầu cơ hội trong thời gian tới”.

Chủ tịch HĐQT CC1 Phan Hữu Duy Quốc

Nội dung đào tạo bao gồm các học phần trọng điểm như: Công nghệ xây dựng tường vây cho công trình đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; Xây dựng nhà ga trên cao và cầu cạn; Công nghệ khiên đào (TBM); Công nghệ đúc sẵn cho công trình đường sắt; Các giải pháp cải tạo nền đất cho công trình đường sắt; Quan trắc địa kỹ thuật trong quá trình xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; Hệ thống đường ray, cấp điện, tín hiệu;…

Bên cạnh hệ thống kiến thức lý thuyết, chương trình còn có sự tham gia giảng dạy và cố vấn từ đội ngũ chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế – những người trực tiếp điều hành, triển khai nhiều dự án hạ tầng và đường sắt quy mô lớn.

Đặc biệt, lực lượng chuyên gia chất lượng cao được quy tụ từ Dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, cùng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam,… là những công trình hạ tầng chiến lược của quốc gia, được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt cho kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Các dự án này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật đặc biệt khắt khe, công nghệ máy móc hiện đại và lực lượng nhân lực chất lượng cao. Riêng với đường sắt tốc độ cao, quá trình triển khai cần độ chính xác tuyệt đối ở mọi khâu từ nghiên cứu đến thi công.



CC1 cho biết, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ được xác định là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045 là hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, đồng thời ưu tiên phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu như: năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, và đặc biệt là hạ tầng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hòa cùng tầm nhìn chiến lược đó, CC1 với vị thế là nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam đã cụ thể hóa bằng việc không ngừng đầu tư cho nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.



Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM GS.TS Mai Thanh Phong chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và CC1 đã thiết lập mối quan hệ hợp tác gắn bó, cùng đồng hành trên nhiều phương diện từ đào tạo, nghiên cứu đến hỗ trợ sinh viên".

Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, GS.TS Mai Thanh Phong

GS.TS Mai Thanh Phong khẳng định sự tin tưởng dành cho CC1. Với tiềm lực vững mạnh, kinh nghiệm thi công các công trình hạ tầng trọng điểm và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, CC1 sẽ cùng với Trường Đại học Bách khoa triển khai thêm các chương trình đào tạo chuyên sâu, bền vững, có sức lan tỏa rộng rãi và góp phần hình thành thế hệ kỹ sư chất lượng cao cho đất nước.

CC1 hứa hẹn mở rộng quy mô đào tạo chuyên ngành trên cả nước

Trong những năm qua, CC1 đã dành nhiều tâm huyết và nguồn lực cho hành trình đồng hành cùng sinh viên – những kỹ sư tương lai của đất nước. Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM – một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật uy tín hàng đầu cả nước, ông Phan Hữu Duy Quốc khẳng định cam kết lâu dài của CC1 thông qua các chương trình học bổng, hội thảo chuyên đề, thực tập tại công trường và cơ hội tham gia trực tiếp vào những dự án trọng điểm quốc gia.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Cam kết ấy, trong mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, đã được hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể: tiếp nhận sinh viên đến thực tập tại dự án và văn phòng, trao học bổng cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng, đồng hành cùng các Ngày hội hướng nghiệp, và đặc biệt là vai trò Nhà tài trợ Kim cương của Hội nghị quốc tế ICSCEA 2025 diễn ra vào tháng 7 vừa qua.

Những nỗ lực này thể hiện rõ sự đồng hành tận tâm và tầm nhìn dài hạn của CC1 trong việc vun đắp tri thức, khơi dậy khát vọng và xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ kỹ sư mới – lực lượng sẽ góp phần kiến tạo diện mạo hạ tầng hiện đại, đồng bộ và bền vững của Việt Nam.

Giai đoạn tới, CC1 tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học chuyên ngành trên cả nước, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đáng chú ý, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, CC1 tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, với trọng tâm là phát triển giao thông xanh và đô thị thông minh.

Sự tổng hòa giữa xu thế phát triển toàn cầu và chiến lược nội lực toàn diện của CC1 tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp doanh nghiệp bứt phá trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, qua đó khẳng định vị thế tập đoàn đầu tư – xây dựng hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp.

Thông tin thêm về CC1:

Thành lập từ năm 1979, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) là một trong những doanh nghiệp xây dựng có bề dày lịch sử lâu đời tại Việt Nam, gắn liền với hành trình kiến tạo hạ tầng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong gần nửa thế kỷ qua.

Trong suốt quá trình phát triển, CC1 đã để lại dấu ấn với hàng loạt công trình công trình dấu ấn, mang tính biểu tượng như: thủy điện Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận – Đa Mi, Đak R’tih; Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Nhà máy Xi măng Hà Tiên; các nhà máy nhiệt điện lớn Phú Mỹ, Mông Dương 2, Nghi Sơn 1 & 2, Vĩnh Tân 4, BOT Vân Phong 1; Đài Truyền hình TPHCM ; Khách sạn Rex, Sheraton, Caravelle; cầu Thủ Thiêm, cầu Đồng Nai mới, cầu Rạch Miễu 2; Cao tốc Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn – Túy Loan); Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên); Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ;… cùng nhiều dự án năng lượng, hạ tầng giao thông, dân dụng công nghiệp hiện đại khác.

Hiện nay, CC1 tiếp tục tiên phong trong việc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc Bắc – Nam, Nhà ga hành khách T3 – Tân Sơn Nhất, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới, dự án nâng cấp Quốc lộ 5 tại Campuchia,

Trải qua 46 năm phát triển, CC1 đã xây dựng uy tín vững chắc trong ba lĩnh vực cốt lõi: xây lắp, đầu tư, sản xuất & kinh doanh vật liệu xây dựng. Không chỉ là nhà thầu chính của nhiều công trình trọng điểm, CC1 còn nằm trong số ít doanh nghiệp nội địa đủ năng lực đảm nhận các hạng mục kỹ thuật phức tạp, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng.

