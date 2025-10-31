CĐV "đội mưa" cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Nhà nông

Mỗi năm, Trung Quốc mua 50.000 - 60.000 tấn hồ tiêu của Việt Nam qua đường biên mậu và đường biển. Hầu hết khách Trung Quốc mua tiêu qua đại lý vừa và nhỏ tại vùng nguyên liệu. Tài chính của đại lý không lớn, lợi nhuận thấp nhưng dòng tiền bán cho khách hàng Trung Quốc rất nhanh.