CĐV Nhật Bản: “Chúng ta nhiều lần bị ĐT Việt Nam ép lui về phòng ngự"

ĐT Nhật Bản đã có chiến thắng không hoàn toàn dễ dàng trong ngày ra quân gặp Việt Nam tại khuôn khổ bảng D VCK Asian Cup 2024. Các bàn thắng của Samurai Blue được ghi bởi Minamino Takumi (11', 45'), Nakamura Keito (45+4') Ueda Ayase (85'). Trong khi Nguyễn Đình Bắc (16') và Phạm Tuấn Hải (33') là những người lập công cho các Chiến binh Sao Vàng.

CĐV Nhật Bản nói gì về ĐT Việt Nam?

Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Hajime Moriyasu, hầu hết người hâm mộ bóng đá Nhật Bản đều hài lòng với 3 điểm giành được nhưng cũng bày tỏ sự ấn tượng trước ĐT Việt Nam.

"Dù bị thủng lưới 2 lần trong hiệp 1 và có thời điểm bị ép lui về phòng ngự nhưng Takumi Minamino đã cứu đội tuyển của chúng ta với 2 bàn thắng," người hâm mộ Yumiko Yanai chia sẻ và được nhiều bình luận hưởng ứng.

ĐT Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước ĐT Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

"Nhật Bản vs Việt Nam, Asian Cup 2019 1-0, Vòng loại World Cup 1-0 và 1-1. Trên thực tế, chưa có trận đấu nào trong thời gian gần đây mà chúng ta dễ dàng giành chiến thắng trước Việt Nam. Không biết có phải vấn đề kị rơ hay không nhưng tôi nghĩ Việt Nam là đối thủ khó nhằn hơn đối với Nhật Bản so với sự chênh lệch trên bảng xếp hạng thế giới. Có vẻ như chúng ta cũng không có được chiến thắng dễ dàng lần này (dù nó diễn ra khá khác so với ba trận gần nhất gặp ĐT Việt Nam). Tôi nghĩ thật khó khăn vì đây là trận đấu đầu tiên của Asian Cup, vì vậy tôi nghĩ thật tốt khi chúng ta có thể giành được 3 điểm," người hâm mộ khác đưa ra dẫn chứng và bày tỏ sự hài lòng với 3 điểm giành được trước ĐT Việt Nam.

"Việt Nam đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Cường độ và sự chuyển đổi trạng thái của họ rất hoàn hảo. Và trên hết, tôi có ấn tượng tích cực khi họ không hề run sợ bởi một đội bóng mạnh hơn," người khác dành lời khen cho những Chiến binh Sao Vàng.

"ĐT Việt Nam hay và HLV [Philippe] Troussier thật tuyệt vời," người hâm mộ khác bình luận. "Nếu các cầu thủ Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn, trong tương lai rất có thể họ sẽ trở thành đối thủ thực sự của ĐT Nhật Bản. Thủ môn của họ đặc biệt giỏi và nhiều lần cứu thua. Các cầu thủ Việt Nam đều còn trẻ, đầy nghị lực."

"Tôi cảm thấy ĐT Việt Nam đã thực sự nghiên cứu ĐT Nhật Bản rất kỹ và điều chỉnh chiến thuật phù hợp cho trận đấu này. Đúng như dự đoán, Asian Cup sẽ không diễn ra suôn sẻ như các trận giao hữu. Nhật Bản là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á và được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhưng mặt trái của nó là mọi đội tuyển sẽ nỗ lực hết mình để đánh bại chúng ta. Nhật Bản đã thắng trận đầu tiên, nhưng đồng thời họ cũng cần phải nhận ra rằng các trận đấu ở Asian Cup sẽ tiếp tục khó khăn. Tôi nghĩ Nhật Bản có thể chơi như thế này ở trận đầu tiên đã là một thành tích tuyệt vời," người khác đưa ra lời cảnh báo cho các học trò HLV Hajime Moriyasu.

Nhật Bản sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng D bằng màn đối đầu Iraq ngày 19/01 trước khi khép lại vòng bảng ở cuộc chiến với Indonesia ngày 24/01.