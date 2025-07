Sáng 9/7, Công an xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ cháy tại ấp Vĩnh Thuận.



Hiện trường vụ cháy tối 8/7. Ảnh: CTV

Theo thông tin, khoảng 20h56 tối 8/7, nhận tin báo của người dân về vụ cháy đang xảy ra tại ấp Vĩnh Thuận, Công an xã Vĩnh Hanh phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe bơm, 3 máy bơm cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tiếp cận căn nhà bị cháy, cán bộ, chiến sĩ phát hiện cửa nhà bị khóa chặt, bên trong có một bé trai. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án phá cửa cứu người và dập tắt đám cháy.

Đến 22h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cháu bé được đưa ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu từ Công an, căn nhà bị cháy của anh Nguyễn Văn L. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh Nguyễn Văn L đã tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Đến 20h, sau khi tan tiệc, anh khóa trái cửa để con trai bên trong, sau đó đi sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 100m để tiếp tục cuộc vui.