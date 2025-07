Chuyện trí thức trẻ khởi nghiệp bằng đam mê

Ấn tượng của tôi khi nói chuyện với Giám đốc HTX Lê Bảo Hưng là một người nhanh nhẹn, tháo vát, gương mặt rắn rỏi, ánh mắt toát lên vẻ cương nghị, phong thái giản dị, cách nói chuyện cởi mở, chân tình, nhưng quyết đoán, tự tin, tạo cho người mới tiếp xúc cảm nhận thân thiện, dễ mến.

Và tôi đã thầm tự vấn “Với tính cách mạnh mẽ, trí thức trẻ Lê Bảo Hưng đã dám rẽ hướng dấn thân vào làm nông nghiệp, với mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, một lĩnh vực phải đối mặt nhiều rủi ro, để được sống trọn đam mê với khát vọng làm giàu chính đáng của mình, chắc phải là người không dễ gì bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thách thức”. Như đọc được suy nghĩ của tôi, với giọng nói khiêm nhường, Giám đốc HTX Lê Bảo Hưng bắt đầu kể câu chuyện khởi nghiệp của mình.

Sinh ra trong một gia đình bố là sỹ quan bộ đội biên phòng, được luân chuyển về làm bí thư đảng uỷ xã, mẹ làm giáo viên trung học cơ sở đều đã nghỉ hưu, cuộc sống gia đình cũng không lấy gì làm dư giả. Sau 4 năm miệt mài đèn sách trên giảng đường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2015, Lê Bảo Hưng tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kinh tế.

Trở về quê hương, trong thời gian chờ thi tuyển vào làm việc nhà nước, Lê Bảo Hưng có nhiều dịp đi tham quan những mô hình chăn nuôi gia cầm hiệu quả, được tiếp xúc với các chủ trang trại giàu kinh nghiệm chăn nuôi và nhận thấy tiềm năng đất đai, điều kiện khí hậu, nguồn nước sạch tự nhiên ở quê mình cũng rất thuận lợi.

Lê Bảo Hưng suy nghĩ, họ làm mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học cho hiệu quả kinh tế, sao mình không làm như họ. Vấn đề mấu chốt chỉ là kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi của mình còn thiếu.

“Rồi như một cơ duyên, niềm đam mê với chăn nuôi gia cầm theo mô hình an toàn sinh học được ấp ủ lâu nay như thúc mình phải thực hiện. Sau nhiều ngày tính toán, tôi có ý định thành lập HTX chăn nuôi với quy mô tập trung theo mô hình an toàn sinh học, sản xuất sản phẩm sạch, chất lượng, an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng và thân thiện môi trường với bố mẹ. Được bố mẹ và gia đình ủng hộ, càng cho tôi ý chí quyết tâm và niềm tin để tôi thực hiện ý tưởng của mình” - Hưng tâm sự.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng của Hợp tá xã Nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng, xã Trường Hà.

Cuối năm 2016, Hưng vận động được 7 thành viên có cùng đam mê, sở thích, có kinh nghiệm chăn nuôi cùng liên kết thành lập HTX Nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng. “Thành lập HTX, các thành viên thống nhất mục tiêu hoạt động: Tập trung đầu tư chăn nuôi quy mô lớn theo mô hình an toàn sinh học là xu hướng phát triển bền vững hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch ngày càng lớn của thị trường, qua đó nâng cao thu nhập các thành viên và người lao động” - Hưng nhớ lại.

Thời gian đầu, HTX gặp nhiều khó khăn về vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm. Được sự hỗ trợ một phần vốn của gia đình, Hưng đứng ra vay ngân hàng 400 triệu đồng, cùng với nguồn vốn huy động từ các thành viên, với tổng vốn gần 4 tỷ đồng, HTX đầu tư xây dựng hơn 2.000 m2 chuồng trại chăn nuôi lợn, gà trên tổng diện tích đất trang trại gần 4.000 m2.

Toàn bộ chuồng trại nuôi lợn, chuồng lồng nuôi gà của HTX được thiết kế xây dựng bài bản quy mô công nghiệp hoàn toàn khép kín theo quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt từ khâu đầu vào đến đầu ra, với hệ thống điện chiếu sáng, làm mát, máng ăn, nước uống cho vật nuôi hoàn toàn tự động, mái chống nóng, tường xây bao quanh. Hệ thống xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học từ mùn cưa, trấu trộn với chế phẩm men, nên nền chuồng luôn khô ráo, không gây mùi, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Thành công từ khát vọng làm giàu

Những năm đầu, HTX xác định: Cùng với chăn nuôi gà siêu trứng, gà thương phẩm thì HTX tập trung vào chăn nuôi lợn thịt, lợn nái là chủ đạo. Nên ban đầu, HTX nhập nuôi gần 50 con lợn thịt, 14 con lợn nái, 600 con gà giống Ai Cập siêu trứng về nuôi. Lúc cao điểm HTX nuôi đến 160 con lợn thịt, 25 con lợn nái.

Sau một thời gian tập trung đầu tư vào chăn nuôi, nhận thấy nuôi lợn thời gian kéo dài, giá cả và thị trường không ổn định, hiệu quả kinh tế mang lại không cao, HTX chuyển sang chuyên nuôi gà Ai Cập siêu trứng. Giống gà Ai Cập siêu trứng cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với nuôi lợn thịt, bởi giống gà này thời gian nuôi chỉ 4 - 5 tháng là bắt đầu đẻ trứng, nếu được nuôi đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỗi con gà cho năng suất trứng đạt 250 - 280 quả/năm. Vì thế, nuôi gà siêu trứng sẽ cho thu hồi vốn nhanh, có thu nhập hàng ngày, thị trường tiêu thụ trứng cũng ổn định hơn.

Áp dụng khoa học kỹ thuật và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học từ khâu vệ sinh khử trùng, khử độc định kỳ chuồng trại, con giống được chọn mua tại Viện Chăn nuôi được tiêm phòng vacine đầy đủ, phòng trừ dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, đến khâu chăm sóc duy trì chế độ thức ăn chăn nuôi hợp lý đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của đàn gà. Với nguồn thức ăn chăn nuôi được chế biến từ cám, ngô xay nhỏ ủ chín bằng men vi sinh, nên đàn gà có sức đề kháng tốt, phát triển khoẻ mạnh, lớn nhanh, cho năng suất trứng cao.

Sản phẩm “Trứng gà Bảo Hưng” của Hợp tác xã Nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng đạt OCOP 3 sao. Ảnh Quốc Sơn.

“Hiện, HTX duy trì 2 khu chuồng trại nuôi hơn 2.000 con gà giống Ai Cập đẻ trứng, mỗi ngày HTX thu khoảng 1.600 quả trứng. Do được nuôi đúng kỹ thuật an toàn sinh học nên chất lượng trứng gà đạt chuẩn, vỏ trứng sạch, sáng bóng, tỷ lệ lòng đỏ cao, hương vị trứng thơm ngon.

Năm 2023 “Trứng gà Bảo Hưng” của HTX được chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao, sản phẩm tạo dựng được thương hiệu có uy tín trên thị trường, thường xuyên được nhiều khách hàng trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương…, tin dùng, đặt mua. Với giá bán 4.000 đồng/quả, trừ chi phí chăn nuôi, mỗi ngày HTX thu lợi trên 6 triệu đồng, tạo việc làm cho lao động địa phương”. Giám đốc Hưng phấn chấn cho biết.

Cùng với nguồn thu từ trứng gà, sau khoảng 1 năm rưỡi gà đẻ, HTX lại có đàn gà thải, trung bình mỗi con đạt 1,6 kg, chất lượng thịt gà thải loại thơm ngon, săn chắc, được các thương lái đến mua với giá 100 nghìn đồng/kg, cho HTX nguồn thu đáng kể.

Bên cạnh đó, HTX còn nuôi thả cá rô phi, cá chép trong 300 m2 ao, mỗi năm thu hoạch gần 1 tấn cá, đem lại nguồn lợi hơn 50 triệu đồng, cùng với lượng phân, phế thải hữu cơ tự huỷ được đóng bao bán cho người trồng cây đã tạo nguồn thu cho HTX có thêm vốn để đầu tư tái sản xuất, chăn nuôi.

“HTX tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, phát triển tăng lượng đàn gà siêu trứng. Cải tạo chuồng nuôi lợn cũ, tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương để thử nghiệm chăn nuôi thêm một số vật nuôi, như: Dúi, cầy hương… Đầu tư thiết bị, máy móc, xây dựng nhà xưởng để sản xuất chế biến một số sản phẩm từ gà đẻ trứng thải loại, tạo ra quy trình sản xuất chăn nuôi tuần hoàn khép kín nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp ra thị trường những sản phẩm mới, an toàn cho người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy nền sản xuất, chăn nuôi an toàn sinh học của địa phương phát triển bền vững” - Hưng hào hứng nói về những dự định trong thời gian tới của HTX.

Sau những năm dồn toàn tâm, toàn lực cùng ý chí bền bỉ, vượt khó vươn lên, Giám đốc HTX Lê Bảo Hưng cùng các thành viên HTX Nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng đã xây dựng được một mô hình trang trại chăn nuôi an toàn sinh học bền vững với những thành công ban đầu đáng ngưỡng mộ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giám đốc HTX Lê Bảo Hưng, một trí thức trẻ là gương điển hình truyền cảm hứng cho lớp trí thức trẻ Cao Bằng năng động, dám nghĩ, dám làm thực hiện khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.

