Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Zhang Shijie sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 14 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa chơi trò chơi điện tử, Zhang mày mò tháo lắp đồ chơi, nghiên cứu cơ chế hoạt động bên trong. Cậu bắt đầu thử nghiệm chế tạo tên lửa bằng những vật liệu có sẵn trong nhà. Lần đầu tiên, Zhang cạo nitrat – một chất hỗ trợ phản ứng cháy – từ chuồng lợn và kết hợp với đường và nước. Tuy nhiên, loại nhiên liệu này không đủ tinh khiết nên không đạt hiệu quả mong muốn.

Không bỏ cuộc, Zhang áp dụng kiến thức đã học để chiết xuất nhiên liệu tinh khiết hơn từ phân bón. Đây là bước ngoặt giúp cậu tiến gần hơn đến việc chế tạo động cơ tên lửa thực thụ. Zhang tận dụng các vật liệu rẻ tiền như ống nhựa PVC, xi măng và tự học phần mềm mô hình 3D để thiết kế linh kiện. Cậu dành tiền lì xì để mua máy in cũ, đồng thời vay mượn bạn bè nhằm có đủ thiết bị thử nghiệm.

Sau hơn 100 lần thử nghiệm, đến tháng 6/2023, Zhang chế tạo thành công bốn loại động cơ tên lửa khác nhau. Trong đó, có mẫu tên lửa hai tầng đạt độ phóng cao nhất là 400 mét. Đây là thành tựu hiếm thấy với một học sinh cấp ba, lại không được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ thuật hàng không.





Sự kiên trì của Zhang đã khiến thầy cô và nhà trường chú ý. Giáo viên Long Yanjiao, người giảng dạy tại trường trung học nơi Zhang theo học, cho biết đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một học sinh có đam mê mãnh liệt đến vậy với khoa học. Trường đã tài trợ cho Zhang khoản tiền 500 USD và bố trí một không gian làm việc riêng tại trường để giúp cậu tiếp tục phát triển dự án của mình.



Câu chuyện của Zhang Shijie bắt đầu lan truyền sau khi cậu chia sẻ các video chế tạo tên lửa trên nền tảng Douyin – mạng xã hội tương tự TikTok của Trung Quốc. Cộng đồng mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng sáng chế của một cậu học sinh đến từ vùng nông thôn, không có điều kiện học tập hay trang thiết bị chuyên nghiệp. Nhiều người gọi Zhang là “nhà khoa học tuổi teen” hay “Einstein làng”.

Điều đáng chú ý là Zhang không chỉ tập trung vào kỹ thuật mà còn tính đến việc quản lý tài chính cho dự án của mình. Để hoàn trả các khoản vay bạn bè, Zhang đã bán một số phát minh cho các tổ chức có nhu cầu, dùng khoản thu nhập này để chi trả nợ và tiếp tục đầu tư cho dự án.

Không dừng lại ở thành tích tự chế tên lửa, Zhang đã được Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương chấp nhận vào học ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Cầm tờ giấy báo nhập học, Zhang nói ngắn gọn: “Tôi sẽ thiết kế một chiếc tên lửa thật sự”.

Dù xuất thân từ vùng quê, thiếu điều kiện vật chất, Zhang vẫn cho thấy năng lực tự học xuất sắc và tinh thần không ngừng mày mò, sáng tạo. Những clip của cậu không chỉ truyền cảm hứng cho người xem mà còn cho thấy một hướng đi rõ ràng cho các bạn trẻ đam mê khoa học, dù không sống tại các thành phố lớn hay học trong môi trường công nghệ cao.

Cha của Zhang chia sẻ rằng ông luôn ủng hộ con, dù không hoàn toàn hiểu hết các thiết bị hay công trình mà Zhang thực hiện. Theo ông, điều quan trọng là con ông tìm thấy niềm vui và mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống.

Hiện tại, Zhang tiếp tục thử nghiệm các mẫu tên lửa mới, đồng thời kết nối với các nhóm kỹ thuật sinh viên để trau dồi thêm kiến thức. Cậu cũng hy vọng trong tương lai sẽ tham gia các dự án hàng không vũ trụ lớn tại Trung Quốc.

