Bức tường radar khổng lồ của Nga gây lo ngại cho châu Âu. Ảnh Pravda

Moscow đã và đang xây dựng một tổ hợp radar khổng lồ tại khu vực Kaliningrad kể từ mùa xuân năm 2023. Địa điểm này nằm gần biên giới với Litva và Ba Lan, theo Innovant đưa tin, tổ hợp này là một mạng lưới ăng-ten hình tròn khổng lồ được thiết kế cho mục đích tình báo tín hiệu và liên lạc. Với đường kính tiềm năng lên tới 1.600 mét, hệ thống này vượt xa các hệ thống tương tự của phương Tây, giúp Nga mở rộng khả năng giám sát khu vực Baltic và củng cố vị thế chiến lược của mình.

"Quy mô của mạng lưới này ở Kaliningrad đặc biệt ấn tượng. Nó gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến phương Tây và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Moscow nhằm thể hiện sức mạnh", báo cáo nêu rõ.

Các nhà phân tích tin rằng dự án này gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các quốc gia láng giềng, buộc Ba Lan và các nước Baltic phải tăng cường phòng thủ. NATO có thể buộc phải xem xét lại toàn bộ chiến lược của mình ở Đông Âu để đối trọng với sự hiện diện ngày càng mở rộng của Nga.

Các chuyên gia tình báo nguồn mở (OSINT) nói với Newsweek rằng radar đang được xây dựng là "chưa từng có trong ngành quân sự của Nga", nhấn mạnh tính độc đáo và tầm quan trọng chiến lược của nó.

NATO đe dọa xóa sổ Kaliningrad

Mùa hè năm 2025, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi, Tướng Christopher Donahue, tuyên bố NATO có đủ khả năng xóa sổ Kaliningrad nếu cần thiết. Phát biểu tại hội nghị LandEuro của Hiệp hội Lục quân Mỹ tại Wiesbaden, ông tuyên bố triển khai Tuyến Răn đe Sườn Đông, một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự-công nghiệp và sự gắn kết của liên minh.

“Kaliningrad bị các quốc gia NATO bao vây. Giờ đây chúng ta có khả năng xóa sổ nó khỏi bản đồ nhanh hơn bao giờ hết. Các kế hoạch đã sẵn sàng, và chúng ta đã phát triển chúng rồi”, ông Donahue cảnh báo.

Vào tháng 9, Đại sứ Nga tại Copenhagen, Vladimir Barbin, đã cáo buộc Đan Mạch sử dụng đảo Bornholm để đe dọa an ninh Nga, bao gồm cả Kaliningrad. Từng được coi là hòn đảo hòa bình ở Baltic, Bornholm giờ đây sẽ là nơi đồn trú của một trung đoàn Đan Mạch và một hệ thống tên lửa bờ biển di động. Moscow coi đây là hành động thù địch nhắm vào lãnh thổ của mình.

Lavrov thề sẽ trả đũa hành động xâm lược của NATO

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow không có ý định tấn công châu Âu hay NATO, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa quyết liệt. Ông cáo buộc các chính trị gia châu Âu đang chuẩn bị cho công chúng của họ cho chiến tranh trong khi công khai thảo luận về kế hoạch nhắm vào Kaliningrad.

"Việc quân sự hóa Bornholm là một bước đi nữa nhằm biến Biển Baltic thành ao nhà của NATO. Điều này sẽ không hiệu quả. Nga có thể bình tĩnh vô hiệu hóa tất cả những mối đe dọa này", ông Lavrov tuyên bố.

Nghị sĩ Nga Andrey Kolesnik cũng đồng tình với lời cảnh báo này, nhấn mạnh rằng Kaliningrad là "cái gai trong cổ họng NATO". Ông cảnh báo rằng nếu khu vực này bị tấn công và đáp trả, "sẽ không còn DNA nào sót lại ở các thủ đô châu Âu, và không hầm trú bom nào có thể cứu được bất kỳ ai".