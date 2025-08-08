Châu Âu thất vọng tột cùng với ông Trump vì không gây áp lực cho Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

Theo một quan chức châu Âu giấu tên, việc ông Trump có ý định đích thân hội kiến với Tổng thống Putin khiến giới lãnh đạo châu Âu “hết sức lo ngại”. Nguồn tin này nhận xét: “Nói nhiều là vậy, nhưng ông Trump vẫn chưa gây một chút áp lực nào lên ông Putin. Hoàn toàn không".

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ với Washington Post rằng, Kiev vẫn cố gắng duy trì sự lạc quan, hy vọng cuộc gặp Trump–Putin có thể dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ nhằm hạn chế các đợt không kích của Nga vào Ukraine.

“Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng, việc kết thúc chiến tranh phụ thuộc hoàn toàn vào ông Trump. Nếu có thể đạt ngừng bắn một phần – ngoại trừ ở tuyến tiếp xúc – như một bước khởi đầu, thì đó sẽ là điều tích cực", vị quan chức này nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng, họ đã nhận được những tín hiệu không chính thức rằng Nga có thể sẵn sàng cho một thỏa thuận như vậy, nhưng nhấn mạnh rằng “niềm tin giữa hai bên đã hoàn toàn sụp đổ”. Ông cũng cảnh báo khả năng Moscow chỉ dùng các cuộc đàm phán ngừng bắn như một chiến thuật để “lấy lòng” Tổng thống Mỹ, giúp ông ghi điểm chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ.

“Kịch bản đó sẽ cho phép ông Trump tuyên bố chiến thắng kiểu: ‘Tôi đã chấm dứt việc hàng trăm dân thường vô tội bị sát hại mỗi ngày’”, vị quan chức Ukraine nói thêm.

Về phía Liên minh châu Âu, phản ứng ban đầu là hoài nghi. Người phát ngôn Đối ngoại EU Anita Hipper hôm thứ Năm cho rằng, Nga không hề quan tâm đến hòa bình, bởi điều chúng ta thấy ở hành động của họ hoàn toàn khác với những gì họ nói".

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Putin – ông Yuri Ushakov – tiết lộ một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Trump dự kiến diễn ra trong vài ngày tới, có thể ngay tuần sau. Ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng, khả năng cuộc gặp này diễn ra là “rất cao”. Về địa điểm, phía Nga cho rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là lựa chọn phù hợp cho hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ cấp nguyên thủ.