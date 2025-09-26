Cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người may mắn thoát nạn. Clip: CH

Vụ hỏa hoạn được phát hiện vào khoảng 3 giờ sáng ngày 26/9 tại căn nhà nằm trong hẻm 37 đường C1, thuộc phường Tân Bình, TP.HCM.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa bùng lên từ lầu 2 của căn nhà có kết cấu một trệt, hai lầu. Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, báo động cho những người bên trong và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 3 người sinh sống. Nhờ phát hiện kịp thời, cả ba người đã may mắn thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản bên trong căn nhà bị hư hại.

Đến trưa cùng ngày, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê chính xác thiệt hại về tài sản.