BTV Sơn Lâm: “Tại sao tôi phải cố vượt qua 'cái bóng' của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc?”
BTV Sơn Lâm cho rằng, anh không cố gắng phải vượt qua "cái bóng" mà Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã tạo nên khi dẫn "Vua tiếng Việt" 4 mùa trước.
Vụ hỏa hoạn được phát hiện vào khoảng 3 giờ sáng ngày 26/9 tại căn nhà nằm trong hẻm 37 đường C1, thuộc phường Tân Bình, TP.HCM.
Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa bùng lên từ lầu 2 của căn nhà có kết cấu một trệt, hai lầu. Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, báo động cho những người bên trong và gọi điện báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 3 người sinh sống. Nhờ phát hiện kịp thời, cả ba người đã may mắn thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản bên trong căn nhà bị hư hại.
Đến trưa cùng ngày, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê chính xác thiệt hại về tài sản.
Giá vàng hôm nay 29/9 tăng tiếp nửa triệu đồng mỗi lượng và tiến sát đến mốc lịch sử 135,8 triệu đồng/lượng đã từng đạt được trong tháng. Theo Dự thảo Thông tư kinh doanh vàng miếng, nhiều quy định, điều khoản sẽ thay đổi để tạo sân chơi minh bạch hơn cho doanh nghiệp.