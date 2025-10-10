Cháy nhà trên đường Đê La Thành, gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt

Nếu Quách Tử Hưng - bố vợ Chu Nguyên Chương sống thọ, nhà Minh liệu có có bước lên vũ đài?
Mối quan hệ giữa Quách Tử Hưng và Chu Nguyên Chương, một bên là thủ lĩnh nghĩa quân tiền bối, một bên là kẻ xuất thân nghèo hèn nhưng mang trong mình dã tâm và trí tuệ hơn người, đã trở thành một trong những bước ngoặt mang tính định mệnh của lịch sử Trung Hoa cuối Nguyên đầu Minh. Câu hỏi đặt ra là: nếu Quách Tử Hưng sống lâu hơn, liệu Chu Nguyên Chương có thể lập nên nghiệp lớn thống nhất thiên hạ hay không?