Cháy nhà trên đường Đê La Thành, gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảng 21h ngày 10/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư sâu trong ngõ phố Đê La Thành (phường Láng, Hà Nội).

Lửa bùng phát dữ dội ở tầng trên cùng của ngôi nhà 4 tầng, tạo thành cột khói lớn. Theo nhân chứng, ngay trước khi ngọn lửa bốc cao, khu vực này phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó khói đen dày đặc bốc lên.

Người dân quanh khu vực hô hoán, di chuyển tài sản ra ngoài và hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Hiện trường vụ cháy trong ngõ sâu ở Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Một số người sống gần hiện trường cho biết từ buổi sáng cùng ngày, tầng trên của ngôi nhà đã xuất hiện khói nhỏ. Có người dùng bình chữa cháy mini tự dập, nhưng không báo lực lượng chức năng.

Đến khoảng 21h, đám cháy bùng phát trở lại mạnh hơn, lan rộng ra toàn bộ tầng thượng. Do nhà nằm trong ngõ hẹp, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Khoảng 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội được huy động tới hiện trường, phun nước từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà kế bên.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ảnh: H.H.

Theo cảnh sát, lúc 21h26, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 947 Đê La Thành, đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 8 và 10 xuống hiện trường. Đến khoảng 21h50, đám cháy được khống chế. 10 phút sau, lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại và nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.