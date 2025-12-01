Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong

Đến 9h ngày 1/12, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an phường Dĩ An phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong trên cầu vượt ngã tư 550.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: A.X.

Một số nhân chứng cho biết, khoảng 5h40 cùng ngày, ông M.V.Q (53 tuổi, quê Sóc Trăng cũ) lái xe máy biển số 83Y1-116.68 chạy trên đường ĐT743 hướng từ Sóng Thần đi ngã 6 An Phú.

Khi đang đổ dốc cầu vượt ngã tư 550, phường Dĩ An, xe máy của ông Q. va chạm với xe đầu kéo đang kéo theo thùng container mang biển số 51D-138.31 do 1 nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc đã có mặt phối hợp với Công an phường Dĩ An khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ghi nhận, cầu vượt ngã tư 550 có biển báo cho phép xe máy lưu thông trên cầu từ 6-8h sáng và 16h30-18h30 hàng ngày.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều người chạy xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm chạy trên cầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.