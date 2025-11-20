Hai xe đầu kéo va chạm trên cao tốc, một tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng

Tối 20/11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe đầu kéo trên cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin và bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 60F-010.42 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Nam – Bắc trên cao tốc Hòa Liên – Túy Loan. Khi đến khu vực cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành, phương tiện này bất ngờ húc vào phần đuôi rơ-moóc của một xe đầu kéo khác đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.N

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin và khoang động cơ của xe 60F-010.42 biến dạng nghiêm trọng, tài xế bị thương nặng và mắc kẹt bên trong. Người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn cùng nhiều tài xế đi đường đã dừng xe hỗ trợ, tìm cách mở cabin giải cứu nạn nhân nhưng không thành công.

Đến 19h40, lực lượng CSGT Đà Nẵng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai công tác cứu nạn, đưa tài xế ra ngoài.

Hiện trường vụ việc. Clip: A.N

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.