Cột đèn chiếu sáng bị xe đầu kéo tông, đè trúng cán bộ PCCC đang hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt tại Đắk Lắk

Ngày 27/11, thông tin từ Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ lực lượng PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Công an TP.HCM thăm hỏi Trung tá Nguyễn Quang Minh. Ảnh: CA

Cán bộ bị thương là Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 19, thuộc phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 115.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h10 ngày 25/11, xe chữa cháy của tổ công tác đậu cập sát lề phải tại khu vực Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk để tiến hành hỗ trợ vệ sinh nhà dân và tặng quà cứu trợ.

Trung tá Nguyễn Quang Minh, thời điểm được đưa đi cấp cứu.

Lúc sau, một xe đầu kéo bị lạc tay lái, tài xế xử lý lách xe qua phải lao lên lề giữa xe chữa cháy và nhà dân, tông và làm ngã cột đèn chiếu sáng bằng thép.

Cột đèn chiều sáng đè lên người Trung tá Nguyễn Quang Minh, khiến ông bị đa chấn thương. Ngay lúc đó, một chiến sĩ khác đã kịp thời ôm một bé gái di chuyển để tránh va chạm với xe đầu kéo.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.