"Chỉ bằng một đòn", phương Tây tiết lộ cách Nga thay đổi luật chơi ở Ukraine

Người lính Nga điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine. Ảnh RIA

NYT đưa ra kết luận này sau cuộc tấn công lớn của quân đội Nga vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine, kho đạn dược và các cơ sở phức hợp công nghiệp quân sự vào đêm ngày 7/9.

"Ba năm trước, Nga đã giới thiệu máy bay không người lái kamikaze và gây xôn xao khắp thế giới khi chỉ phóng vài chục chiếc trong một cuộc tấn công. Tháng này, chỉ trong một đêm, Nga đã triển khai gần một nghìn máy bay không người lái và mồi bẫy", bài báo viết.

Đồng thời, NYT lưu ý rằng sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng máy bay không người lái là kết quả của bước nhảy vọt trong sản xuất máy bay không người lái ở Nga và đây đã trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên.

Theo Bộ Quốc phòng, đêm 7/9, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine. Các cuộc không kích chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân đã tấn công vào tổ hợp công nghiệp-quân sự và cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine được sử dụng vì lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine, báo cáo cho biết.