Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM về phát triển kinh tế tư nhân

Giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong 2 tuần

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, UBND phường, xã và đặc khu, Hiệp hội Doanh nghiệp, các hội ngành, nghề của TP.HCM… về chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP liên quan đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần. Ảnh: H.V

Theo đó, Chủ tịch TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu, trong khâu kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của kinh tế tư nhân thì tập trung vào hậu kiểm thay vì tiền kiểm.

Đồng thời, thực hiện việc khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nếu có những đóng góp xứng đáng. Bên cạnh đó, phải có kế hoạch phòng ngừa từ xa và kết hợp với xử lý các doanh nghiệp, doanh nhân vi phạm để chấn chỉnh, không ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nói chung.

Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian, chi phí…cho người dân và doanh nghiệp.

Chú trọng phát triển hạ tầng để tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới, tạo giá trị gia tăng của đất đai, giảm chi phí đầu vào để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, về pháp lý, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản của doanh nghiệp.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, các đơn vị liên quan phải giải quyết xong các yêu cầu, đề xuất, khó khăn của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần (theo ngày làm việc) và thông báo cho doanh nghiệp về tiến độ giải quyết.

Các doanh nghiệp lớn phải trở thành doanh nghiệp đa quốc gia

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng giao Hiệp hội Doanh nghiệp, các hội ngành, nghề... thông tin đến các doanh nghiệp về các mong muốn, tin tưởng, kỳ vọng của thành phố đối với các doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ tịch TP.HCM kỳ vọng các doanh nghiệp lớn phải trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia. Ảnh: H.V

Cụ thể, các doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đề cao trách nhiệm công dân, đạo đức kinh doanh. Không ngừng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị thông minh, đặc biệt là chuyển giao công nghệ nguồn, công nghệ lõi.

Doanh nghiệp phải đi đầu, tiên phong trong đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất - kinh doanh để phát triển các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống, mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch TP.HCM cũng yêu cầu phải có sự chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác, kết nối chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau, với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI để tạo ra chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi dịch vụ rộng hơn trong phạm vi cả nước và toàn cầu.

“Các hộ kinh doanh phải trở thành doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp lớn phải trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia, có chuỗi cung ứng toàn cầu”, Chủ tịch TP.HCM kỳ vọng.

Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Vietnam Expo 2023. Ảnh: VGP

Chủ tịch Thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp tư nhân tham gia hơn nữa vào các vấn đề an sinh xã hội; tích cực tham gia xây dựng nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Cùng với cả nước tham gia kiến tạo, xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ổn định, bền vững, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Cuối cùng, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM triển khai hiệu quả việc thực hiện Luật Đất đai, công bố công khai và niêm yết hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm… để doanh nghiệp, người dân biết.