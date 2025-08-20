Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Sáng 20/8, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 35 thành viên.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CTV

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

5 Phó Bí thư gồm: Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM và bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách).

Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 10 thành viên, trong đó bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.